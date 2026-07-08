Ανακαλύψτε ποιο χρώμα λουλουδιών καλό είναι να αποφεύγετε αν θέλετε να προσελκύσετε μέλισσες, ποια χρώματα προτιμούν και ποιες ακόμη πρακτικές μπορούν να κάνουν τον κήπο σας πιο φιλόξενο για τους επικονιαστές.

Οι μέλισσες και οι άλλοι επικονιαστές δεν προτιμούν απαραίτητα τα ίδια λουλούδια που μας αρέσουν. Οι εντυπωσιακές παιώνιες με διπλά άνθη, οι ζωηρόχρωμες πετούνιες και τα άοσμα πελαργόνια δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις μέλισσες. Στην πραγματικότητα, οι μέλισσες «βλέπουν» τον κήπο με εντελώς διαφορετικό τρόπο από τους ανθρώπους, καθώς η αντίληψή τους για τα χρώματα είναι διαφορετική. Υπάρχει μάλιστα ένα συγκεκριμένο χρώμα που οι μέλισσες δεν μπορούν να αντιληφθούν, όσο όμορφο κι αν φαίνεται σε εμάς.

Ανακαλύψτε ποιο χρώμα λουλουδιών καλό είναι να αποφεύγετε αν θέλετε να προσελκύσετε μέλισσες, ποια χρώματα προτιμούν και ποιες ακόμη πρακτικές μπορούν να κάνουν τον κήπο σας πιο φιλόξενο για τους επικονιαστές.

Το χρώμα που οι μέλισσες δεν βλέπουν

Αν στόχος σας είναι να προσελκύσετε μέλισσες, μην βασιστείτε σε έναν κήπο γεμάτο κόκκινα λουλούδια. Σε αντίθεση με τους ανθρώπους, οι μέλισσες δεν μπορούν να αντιληφθούν το κόκκινο χρώμα. Αν και διαθέτουν εξαιρετική ικανότητα να βλέπουν την υπεριώδη ακτινοβολία (UV), τα μάτια τους δεν έχουν φωτοϋποδοχείς για το κόκκινο φως. Έτσι, ένα καθαρά κόκκινο άνθος τους φαίνεται γκρι ή ακόμη και μαύρο, δηλαδή αρκετά άχρωμο σε σύγκριση με άλλα λουλούδια του κήπου.

Τότε γιατί βλέπουμε συχνά μέλισσες να επισκέπτονται κόκκινα λουλούδια; Ο λόγος είναι ότι πολλά από αυτά αντανακλούν μπλε, πράσινο ή υπεριώδες φως – τα τρία βασικά μήκη κύματος που μπορούν να αντιληφθούν οι μέλισσες. Επιπλέον, οι μέλισσες διακρίνουν εύκολα τις αντιθέσεις φωτός και σκιάς. Έτσι, σχέδια όπως ένας σκούρος «στόχος» στο κέντρο μιας κόκκινης παπαρούνας λειτουργούν ως ισχυρό οπτικό σήμα και τις προσελκύουν. Οι κόκκινες παπαρούνες, μάλιστα, αντανακλούν και υπεριώδη ακτινοβολία.

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Τα χρώματα των λουλουδιών που προσελκύουν τις μέλισσες

Ένας κήπος με λουλούδια στις ψυχρές αποχρώσεις του φάσματος προσελκύει περισσότερες μέλισσες. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι μέλισσες έλκονται περισσότερο από τα μωβ, βιολετί και μπλε άνθη.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να περιορίσετε την παλέτα του κήπου σας μόνο σε αυτά τα χρώματα. Οι μέλισσες μπορούν επίσης να δουν το κίτρινο, το πορτοκαλί και μια ιδιαίτερη απόχρωση που οι επιστήμονες αποκαλούν «μωβ των μελισσών» (bee's purple). Πρόκειται για έναν συνδυασμό κίτρινου και υπεριώδους φωτός, που δεν είναι ορατός στο ανθρώπινο μάτι.

Οι μέλισσες επισκέπτονται επίσης ορισμένα λευκά λουλούδια, ιδιαίτερα εκείνα που διαθέτουν έντονες αντιθέσεις στα πέταλά τους ή αντανακλούν υπεριώδη ακτινοβολία.

Συμβουλές για την επιλογή λουλουδιών που προσελκύουν μέλισσες

Το χρώμα δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας που πρέπει να λάβετε υπόψη όταν δημιουργείτε έναν κήπο φιλικό προς τους επικονιαστές. Ακολουθούν μερικές χρήσιμες συμβουλές:

Οι μέλισσες προτιμούν επίπεδα άνθη που τους προσφέρουν μια εύκολη «πλατφόρμα προσγείωσης» και άμεση πρόσβαση στο νέκταρ, όπως οι ζίννιες και οι αστέρες.

Πολλά δημοφιλή μονοετή φυτά, όπως οι ιμπάτιενς Νέας Γουινέας, οι πανσέδες, οι πετούνιες και τα γεράνια, προσελκύουν ελάχιστες μέλισσες. Οι ποικιλίες αυτές έχουν επιλεγεί κυρίως για την εντυπωσιακή εμφάνιση των ανθέων τους και όχι για την παραγωγή νέκταρος. Επιπλέον, τα διπλά άνθη δυσκολεύουν τις μέλισσες να φτάσουν στη γύρη και το νέκταρ.

Οι μέλισσες αγαπούν ιδιαίτερα τις ταξιανθίες με πολλά μικρά άνθη πλούσια σε νέκταρ, όπως το χρυσόβεργο, το αχίλλειο και τα άλλια. Εξίσου ελκυστικά είναι και τα άνθη πολλών αρωματικών βοτάνων, γι’ αυτό αφήστε μερικά από αυτά να ανθίσουν.

Οι περισσότερες μέλισσες δεν επισκέπτονται τα μεγάλα σωληνοειδή άνθη που προτιμούν τα κολιμπρί. Ωστόσο, μικρότερα σωληνοειδή λουλούδια, όπως οι πενστεμόνες και οι πέντες, μπορούν να προσελκύσουν και τις μέλισσες και άλλα είδη επικονιαστών.

Προτιμήστε γηγενή είδη και ποικιλίες που ανθίζουν σε διαφορετικές εποχές του χρόνου. Έτσι, οι επικονιαστές θα βρίσκουν διαθέσιμη τροφή από την άνοιξη έως το φθινόπωρο και ο κήπος σας θα παραμένει ζωντανός καθ’ όλη τη διάρκεια της ανθοφορικής περιόδου.

πηγή: southernliving