Σε δοκιμασία η εύθραυστη εκεχειρία στη Μέση Ανατολή.

Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές την Τετάρτη, μετά τα νέα στρατιωτικά πλήγματα των ΗΠΑ κατά του Ιράν, ως απάντηση στις επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ.

Η νέα κλιμάκωση εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή και απειλεί να ανατρέψει την εύθραυστη εκεχειρία που είχε επιτευχθεί τον προηγούμενο μήνα.

Ανοδική πορεία για WTI και Brent

Το αμερικανικό αργό (WTI) για παράδοση Αυγούστου ενισχύθηκε κατά 2,87%, φθάνοντας στα 72,46 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Μπρεντ για παράδοση Σεπτεμβρίου σημείωσε άνοδο 2,75%, διαμορφούμενο στα 76,18 δολάρια το βαρέλι.

Η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε «σειρά ισχυρών πληγμάτων» κατά ιρανικών στόχων, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις αποτελούν απάντηση στις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα αντιμετωπίσει «βαρύ τίμημα» για τις ενέργειές της, τις οποίες χαρακτήρισε αδικαιολόγητες, επικίνδυνες και κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Απειλές για την εκεχειρία και νέες κυρώσεις

Η νέα ένταση δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για τη συμφωνία εκεχειρίας που είχε επιτρέψει την επαναλειτουργία του στρατηγικής σημασίας θαλάσσιου διαδρόμου, έπειτα από πολύμηνες διαταραχές στη ναυσιπλοΐα και τις εξαγωγές ενέργειας.

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Παράλληλα, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών απέσυρε την εξαίρεση που επέτρεπε στο Ιράν να συνεχίσει τις εξαγωγές πετρελαίου, αυξάνοντας περαιτέρω την πίεση προς την Τεχεράνη. Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας, δήλωσε ότι το Ιράν θα αποκομίσει οφέλη μόνο εφόσον επιδείξει υπεύθυνη στάση, χαρακτηρίζοντας τις επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ «απολύτως απαράδεκτες» και προειδοποιώντας ότι θα υπάρξουν συνέπειες.

Σύμφωνα με το Κοινό Κέντρο Πληροφοριών Ναυτικής Ασφάλειας (Joint Maritime Information Center), τρία εμπορικά πλοία δέχθηκαν επιθέσεις εντός ή κοντά στα Στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα να αναβαθμιστεί το επίπεδο απειλής για τα διερχόμενα πλοία σε «σοβαρό», καθώς εκτιμάται ότι είναι πιθανές νέες εχθρικές ενέργειες.

Επιπτώσεις στις αγορές και τον πληθωρισμό

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η αναζωπύρωση της έντασης αυξάνει τους γεωπολιτικούς κινδύνους και ενδέχεται να διατηρήσει τις ανοδικές πιέσεις στις τιμές της ενέργειας. Όπως σημειώνουν, η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να ενισχύσει τον πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες, δυσχεραίνοντας το έργο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) και αυξάνοντας το πολιτικό κόστος για την αμερικανική κυβέρνηση ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Παράλληλα, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου κινήθηκε υψηλότερα, αντανακλώντας την αυξημένη αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές.