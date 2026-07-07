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Οι εκατέρωθεν επιθέσεις απειλούν να τορπιλίσουν το μνημόνιο συνεννόησης που υπεγράφη πριν από λιγότερο από τρεις εβδομάδες,

Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστήριξαν στο Axios πως ο στρατός του Ιράν εκτόξευσε τουλάχιστον δύο πυραύλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ το βράδυ της Δευτέρας.

Οι αναφερόμενες επιθέσεις απειλούν να τορπιλίσουν ένα μνημόνιο συνεννόησης που υπεγράφη πριν από λιγότερο από τρεις εβδομάδες, βάσει του οποίου το Ιράν είχε συμφωνήσει, μεταξύ άλλων, να σταματήσει τις επιθέσεις στα Στενά.

Οι ΗΠΑ είναι πιθανό να προχωρήσουν σε αντίποινα με πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων, σημειώνει το Axios.

Ο οργανισμός Θαλάσσιων Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι έλαβε αναφορά από ένα δεξαμενόπλοιο που κινούνταν κοντά στο Ομάν, κατά μήκος των ακτών των Στενών, το οποίο επλήγη από άγνωστο βλήμα, προκαλώντας πυρκαγιά. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ένα δεύτερο εμπορικό σκάφος επλήγη από ιρανικό πύραυλο.

{https://x.com/UK_MTO/status/2074271485275812027}

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Και τα δύο σκάφη υπέστησαν σημαντικές ζημιές, αλλά δεν υπήρξαν θύματα, ανέφερε ο αμερικανός αξιωματούχος.

Αξίζει να σημειωθεί πως ένας γύρος έμμεσων συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν στη Ντόχα του Κατάρ, την περασμένη εβδομάδα, ολοκληρώθηκε χωρίς ιδιαίτερη πρόοδο στο ζήτημα των Στενών του Ορμούζ.