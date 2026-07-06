Ανεβαίνει σταδιακά ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες. Πάνω από την Αθήνα θερμότερη αέρια μάζα.

Θερμότερες αέριες μάζες αναμένεται να κινηθούν πάνω απο τη χώρα μας τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος του Star, Θ. Κολυδάς.

Όπως επισημαίνει, δεν επίκειται κάποιο ακραίο επειδόσιο καύσωνα, ενώ η άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται μετά τα μέσα Ιουλίου.

Στην ίδια ανάρτηση, εξηγεί παράλληλα ότι η ερμηνεία των συγκεκριμένων προγνωστικών εργαλείων απαιτεί προσοχή, καθώς στο διαδίκτυο συχνά προβάλλονται μόνο τα πιο ακραία σενάρια, τα οποία δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα την επικρατέστερη εξέλιξη.

Στην ανάρτησή του αναφέρει:

Οι ensemble προγνώσεις μάς δείχνουν ότι, μετά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, αυξάνεται αισθητά η πιθανότητα θερμότερης αέριας μάζας πάνω από την Ελλάδα και ειδικότερα πάνω από την Αθήνα. Τόσο το GEFS όσο και το ECMWF ENS συγκλίνουν προς μια θερμή τάση μετά τις 14–15 Ιουλίου, χωρίς όμως να δίνουν την ίδια ένταση στο σήμα. Το GEFS εμφανίζεται γενικά θερμότερο, με μεγαλύτερες πιθανότητες για υπέρβαση των 22°C και 24°C στα 850 hPa, ενώ το ECMWF ENS είναι πιο συγκρατημένο.

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Παράλληλα, τα πιο ακραία σενάρια παραμένουν προς το παρόν μειοψηφικά, κάτι που σημαίνει ότι μπορούμε να μιλάμε με μεγαλύτερη ασφάλεια για αυξημένη πιθανότητα θερμής περιόδου και όχι ακόμη για βέβαιο ακραίο επεισόδιο.

Γράψαμε αυτή την ανάλυση γιατί διαπιστώσαμε ότι στο διαδίκτυο συχνά προβάλλεται μόνο η πιο εντυπωσιακή γραμμή ενός ensemble. Στόχος μας ήταν να δείξουμε πώς διαβάζονται σωστά οι ensemble προγνώσεις: με όρους πιθανοτήτων, σύγκλισης και αβεβαιότητας.

{https://x.com/KolydasT/status/2073921064959123499}