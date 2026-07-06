«Αόρατη παγίδα» τα γερασμένα κτίρια, προειδοποιεί ο καθηγητής Σεισμολογίας Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

Τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάσταση μεγάλου μέρους του γερασμένου κτιριακού αποθέματος της χώρας κρούει ο καθηγητής Σεισμολογίας Γεράσιμος Παπαδόπουλος, με αφορμή τα αλλεπάλληλα περιστατικά πτώσης σοβάδων, μπαλκονιών και άλλων δομικών στοιχείων που έχουν καταγραφεί τους τελευταίους 15 μήνες.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Παπαδόπουλος κάνει λόγο για μια «επικίνδυνη επιδημία» καταρρεύσεων, επισημαίνοντας ότι τα περιστατικά σημειώνονται χωρίς να έχει προηγηθεί σεισμός, γεγονός που αναδεικνύει τα προβλήματα γήρανσης και ελλιπούς συντήρησης πολλών κτιρίων.

Όπως τονίζει, το δομημένο περιβάλλον της χώρας είναι σε σημαντικό βαθμό παλαιό, ενώ πολλά κτίρια παρουσιάζουν αυξημένη τρωτότητα ακόμη και πριν από μια ισχυρή σεισμική δόνηση. Παράλληλα, σημειώνει ότι, αν και στο πλαίσιο του πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου εντοπίζονται κτίρια με φθορές ή δομικές βλάβες, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα για το ποιες παρεμβάσεις ακολουθούν προκειμένου να αρθεί η επικινδυνότητά τους.

Ο καθηγητής Σεισμολογίας παραθέτει σειρά περιστατικών που καταγράφηκαν από τον Απρίλιο του 2025 έως και τις αρχές Ιουλίου του 2026, μεταξύ των οποίων ο θανάσιμος τραυματισμός 57χρονου στην Πάτρα από πτώση σοβάδων, ο τραυματισμός μαθητών σε σχολείο στο Πόρτο Ράφτη, καταρρεύσεις σοβάδων σε σχολικές μονάδες σε διάφορες περιοχές της χώρας, η αποκόλληση τμήματος μπαλκονιού στην Κόρινθο που καταπλάκωσε 43χρονη γυναίκα, καθώς και πρόσφατα περιστατικά σε Αθήνα, Λάρισα και Μαρούσι.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο, η συχνότητα των συμβάντων αναδεικνύει την ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης του παλαιού κτιριακού αποθέματος, καθώς το ζήτημα αφορά άμεσα τη δημόσια ασφάλεια και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μόνο μετά την εκδήλωση ενός σοβαρού περιστατικού. Ο ίδιος καλεί την Πολιτεία να δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα όχι μόνο στην καταγραφή των επικίνδυνων κτιρίων μέσω των προσεισμικών ελέγχων, αλλά και στην άμεση λήψη μέτρων για την αποκατάσταση των φθορών, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος για τους πολίτες.

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Η ανάρτηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου

Επικίνδυνη επιδημία πτώσης τοίχων, μπαλκονιών και σοβάδων χωρίς σεισμό σε όλη τη χώρα! Δείτε τη λίστα των τελευταίων 15 μηνών παρακάτω. Bρισκόμαστε εγκλωβισμένοι σε μια αόρατη παγίδα κινδύνου. Το δομημένο περιβάλλον είναι σε σημαντικό βαθμό γηρασμένο. Τα κτίρια αυτά έχουν γίνει ιδιαιτέρως τρωτά στη σεισμική επιβάρυνση. Ουδέποτε άνοιξε η συζήτηση για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το μέγιστης σημασίας θέμα για τη δημόσια ασφάλεια. Αρμοδίως έχω λάβει επίσημη διαβεβαίωση ότι, κατά τον πρωτοβάθμιο προσεισμικό έλεγχο των κτιρίων, ουσιαστικό εργαλείο επιθεώρησης του δομημένου περιβάλλοντος είναι και η ανάδειξη κτιρίων που παρουσιάζουν φθορές ή δομικές βλάβες. Κρίσιμο ερώτημα. Μετά την ανάδειξη τι ακολουθεί; Γίνονται άμεσες παρεμβάσεις άρσης της επικινδυνότητας; Τα περιστατικά είναι πολλά και συνεχή, δείχνοντας ότι το θέμα αυτό δεν έχει αντιμετωπιστεί. Ιδού η λίστα μερικών από τα επικίνδυνα περιστατικά πτώσης τοίχων, μπαλκονιών και σοβάδων σε όλη τη χώρα.

17.4.2025. Καλαμάτα. Τραυματίστηκε εργαζόμενη από πτώση σοβάδων σε κτίριο που στεγάζεται η ΔΥΠΑ.

30.5.2025. Πάτρα. Τραγικός θάνατος 57χρονου από πτώση σοβάδων πολυκατοικίας.

6.6.2025. Πάτρα. Πτώση σοβάδων από μπαλκόνι διαμερίσματος.

18.9.2025. Νέος Κόσμος, Αθήνα. Πτώση σοβάδων στο 2ο Δημοτικό Ιατρείο του Δήμου Αθήνας.

6.10.2025. Πύργος. Πτώση σοβάδων από μπαλκόνι.

5.11.2025. Πόρτο Ράφτη. Δύο μαθητές του 1ου Δημοτικού τραυματίστηκαν από μεγάλο κομμάτι σοβά που έπεσε από το ταβάνι στα κεφάλια τους.

6.11.2025. Γαλάτσι. Έπεσαν σοβάδες σε δημοτικό σχολείο.

9.11.2025. Ηγουμενίτσα. Πτώση σοβάδων σε δημοτικό σχολείο.

16.2.2026. Παλαιό Φάληρο. Σοβάδες κατέρρευσαν στις τουαλέτες στο 1ο Δημοτικό Σχολείο.

4.4.2026. Κόρινθος. Ένα τμήμα μπαλκονιού εγκαταλελειμμένου/υπό ανακαίνιση κτιρίου αποκολλήθηκε και καταπλάκωσε 43χρονη Γερμανίδα.

28.4.2026. Πύργος. Κατάρρευση στέγης στο Σταφιδεργοστάσιο.

1.7.2026. Κέντρο Αθηνών. Κομμάτια από πρόσοψη πολυκατοικίας έπεσαν σε πολυσύχναστο σημείο στην οδό Κολοκοτρώνη.

2.7.2026. Λάρισα. Επικίνδυνη κρίθηκε τριώροφη πολυκατοικία. Έπεσαν μάρμαρα, τσιμέντο, σοβάδες.

4.7.2026. Μαρούσι. Έπεσε μεσοτοιχία από υπό κατασκευή πολυκατοικία. Ένας τραυματίας.

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