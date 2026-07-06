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Μιλάει για Έκτακτο Συνέδριο που θα αποφασίσει για τυχόν συνεργασίες με τη ΝΔ!

Απολύτως ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο συνεργασίας της Χαριλάου Τρικούπη με τη ΝΔ ο πρώην περιφερειάρχης και υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ Γιάννης Σγουρός εφόσον οι συνθήκες το επιβάλλουν, ενώ κάνει λόγο και για Έκτακτο Συνέδριο που μπορεί να λάβει τη σχετική απόφαση.

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΟΠΕΝ κάνεινει επίσης λόγο για «δυο ψυχές» που συνυπάρχουν στο εσωτερικό του κόμματός του, ενώ παραδέχεται ότι υπάρχουν στελέχη στο ΠΑΣΟΚ που θα ήθελαν συνεργασία με τη ΝΔ αφήνοντας υποννοούμενα για την Αννα Διαμαντοπούλου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΝΑ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ:



Μ. Καραμήτρου: Γιατί κλείσατε κάθε πόρτα σε συνεργασίες;

Ν. Στραβελάκης: Ειδικά στη ΝΔ. Γιατί ψηφίσατε...

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ: Όλα θα γίνουν την ώρα που πρέπει.

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Καραμήτρου: Τι εννοείται με αυτό;

Γ. ΣΓΟΥΡΟΣ: Αυτή τη στιγμή, με βάση τις δημοσκοπήσεις, δεν μπορείς να πεις θα συνεργαστώ με το Α, με τον Β, με τον Γ.

Καραμήτρου: Γιατί: Εγώ αν ψηφίσω ΠΑΣΟΚ θέλω να ξέρω με ποιον θα συνεργαστεί μετά.

Γ. ΣΓΟΥΡΟΣ: Όταν θα φθάσουμε στο αποτέλεσμα των εκλογών...

Στραβελάκης: Έχετε ψηφίσει όχι ΝΔ. Εσείς συμφωνείτε με αυτό; Μήπως σας έσυρε ο κ. Δούκας τότε;

Γ. ΣΓΟΥΡΟΣ: Ο κ. Δούκας είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ένας πολύ καλός Δήμαρχος που κέρδισε από τα ανέλπιστα ....

Στραβελάκης: Ναι, αλλά εκείνος έλεγε να ψηφίσουμε "Όχι ΝΔ". Γιατί δεν ψηφίζετε και "όχι Τσίπρας";

Γ. ΣΓΟΥΡΟΣ: Γιατί αυτή τη στιγμή είναι μια προεκλογική δέσμευση...

Στραβελάκης: Γιατί έπρεπε να το ψηφίσετε; Δεν σας πιστεύουν, έπρεπε να το υπογράψετε κιόλας;

Γ. ΣΓΟΥΡΟΣ: Γιατί έτσι και δεν ψηφιζόταν από όλο το σώμα, αμέσως - αμέσως θα αρχίζανε...

Στραβελάκης: Υπήρχε κανείς στο ΠΑΣΟΚ που έλεγε "ναι με τη ΝΔ" και τώρα δεν μπορεί να το πει;

Γ. ΣΓΟΥΡΟΣ; Πιστεύω ότι είναι αρκετοί οι οποίοι το λένε. έχει δυο τάσεις το ΠΑΣΟΚ. Μια είναι Κεντροδεξιά, μια είναι Κεντροαριστερή.

Στραβελάκης: Άρα, υπάρχουν κάποιοι στο ΠΑΣΟΚ που ήθελαν τη ΝΔ;

Γ. ΣΓΟΥΡΟΣ: Βεβαίως.

Στραβελάκης: Όπως....

Γ. ΣΓΟΥΡΟΣ: Δεν μπορώ να πω ονόματα. Θα με "κρεμάσουν"... Δεν θα προλάβω να φύγω από δω έξω.

Στραβελάκης: Η κ. Διαμαντοπούλου;

Γ. ΣΓΟΥΡΟΣ: Βεβαίως, γιατί όχι. Η κ. Διαμαντοπούλου έχει την καλή έξωθεν μαρτυρία ως στέλεχος, ως πρώην υπουργός, ως πρώην Επίτροπος, η οποία μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά με τη γνώση της.

Στραβελάκης: Θα μπορούσε να πει ναι, να συνεργαστούμε με τη ΝΔ;

Γ. ΣΓΟΥΡΟΣ: Έπρεπε να πάει στη ΝΔ και προτίμησε να μείνει στο ΠΑΣΟΚ.

Καραμήτρου: Αυτό μπορεί να αλλάξει δηλαδή;

Γ. ΣΓΟΥΡΟΣ: Βεβαίως.

Καραμήτρου: Κάτω από ποιες συνθήκες;

Γ. ΣΓΟΥΡΟΣ: Από την οικονομική κατάσταση της χώρας και από τα εθνικά θέματα.

Καραμήτρου: Άρα, να αλλάξει και να πάτε να συνεργαστείτε με τη ΝΔ;

Γ. ΣΓΟΥΡΟΣ: Θα κάνει ένα έκτακτο συνέδριο πάνω στο οποίο θα βάλει τα θέματα τα σοβαρά τα οποία υπάρχουν.

Στραβελάκης: Αυτό δεν το έχω ξανακούσει.

Καραμήτρου: Ούτε κι εγώ, από κανένα στέλεχος, ότι αυτό κάποια στιγμή από τις συνθήκες μπορεί να αλλάξει.

Στραβελάκης: Μπορεί λοιπόν αν τα φέρουν τα πράγματα έτσι να αλλάξετε την απόφαση σας και να αποφασίσετε;

Γ. ΣΓΟΥΡΟΣ: Το ότι το ΠΑΣΟΚ πήρε αυτήν την απόφαση στο συνέδριο του φταίει ο κ. Μητσοτάκης. Έγινε η συνεργασία ΠΑΣΟΚ-ΝΔ '12- '14. Εγώ έκανα τη διεύρυνση το 2014 στις εκλογές και η ΝΔ δεν με ψήφισε. Τη δεύτερη Κυριακή η ΝΔ ψήφισε την κ. Δούρου. Και μετά διαμαρτυρόταν για την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ που έκανε την απλή αναλογική και διέλυσε την τοπική αυτοδιοίκηση. Στραβελάκης: Συγκυβερνήσατε όμως. Που σημαίνει πως αν έλθουν τα πράγματα όπως τότε, μπορεί να το ξανασκεφτείτε.

Γ. ΣΓΟΥΡΟΣ: Βεβαίως.