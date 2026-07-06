Απερίσπαστος στο σχέδιό του ο Νίκος Ανδρουλάκης - Η Χαριλάου Τρικούπη εκτιμά πως η δουλειά που γίνεται θα αποδώσει σύντομα καρπούς - Επιτροπή Διεύρυνσης με Σκανδαλίδη και Βαρδακαστάνη σήμερα στη Θεσσαλονίκη.

Στα διάφορα πολιτικά και δημοσιογραφικά πηγαδάκια ένα από τα κεντρικά θέματα συζήτησης είναι η κατάσταση που επικρατεί στο ΠΑΣΟΚ. Η εκθρόνιση από τη δεύτερη θέση και η διαφαινόμενη μονιμοποίηση στην τρίτη θέση έχουν πολλαπλές παρενέργειες. Από τη μια καλλιεργούν ένα ηττοπαθές κλίμα στο στελεχικό δυναμικό και τους σταθερούς ψηφοφόρους και από την άλλη τροφοδοτούν φήμες και σενάρια για τον ίδιο τον κ. Ανδρουλάκη. Είναι ενδεικτικό ότι στον κυριακάτικο τύπο υπήρχαν άρθρα ακόμα και για το αν θα πρέπει να διευκολύνει με την παραίτησή του από την ηγεσία και μάλιστα δια χειρός του έμπειρου δημοσιογράφου Νότη Παπαδόπουλου, γιου του εμβληματικού στιχουργού Λευτέρη Παπαδόπουλου που είναι ταυτισμένος εδώ και δεκαετίες με το ΠΑΣΟΚ. Μεταξύ άλλων, ο κ. Παπαδόπουλος έγραψε στην Κυριακάτικη Καθημερινή: «Μέσα στο γενικότερο αδιέξοδο υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν πως η μόνη επιλογή που έχει το ΠΑΣΟΚ για να ταρακουνήσει τα νερά και να αποκτήσει την πρωτοβουλία είναι να κάνει μια δραματική χειρονομία. Ο πρόεδρος του κόμματος να παραιτηθεί, για να αναδειχτεί μια νέα ηγεσία στο ΠΑΣΟΚ, που θα είναι πιο επικοινωνιακή και θα κάνει μεγαλύτερο γκελ σε ευρύτερα κοινά της ελληνικής κοινωνίας».

Τέτοια κινητικότητα δεν υπάρχει στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ

Τέτοια κινητικότητα δεν υπάρχει στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, ούτε και υπάρχουν στελέχη διατεθειμένα να ανοίξουν θέμα ηγεσίας, ιδίως όταν βρισκόμαστε σε αμιγώς προεκλογική περίοδο. Από την άλλη, ακόμα και το γεγονός ότι έχουν αρχίσει να γράφονται τέτοια κείμενα είναι δηλωτικά της κατάστασης και της γενικότερης περιρέουσας ατμόσφαιρας. Ούτως ή άλλως ο προβληματισμός των στελεχών του ΠΑΣΟΚ είναι διάχυτος, όμως αποφεύγουν να τον δημοσιοποιήσουν για να μην δημιουργήσουν περαιτέρω προβλήματα και πολύ περισσότερο για να μην κατηγορηθούν ότι ενισχύουν την εσωστρέφεια.

Στον αντίποδα ο Ν. Ανδρουλάκης ως τώρα δεν δείχνει κάποια διάθεση να ενεργοποιήσει δυνάμεις και να ενισχύσει τις εσωκομματικές συμμαχίες του, ούτε και να προκαλέσει κάποια συνεδρίαση οργάνου για να ανιχνεύσει τις διαθέσεις των στελεχών του και πολύ περισσότερο όσων έχουν ηγετικές φιλοδοξίες. Η αίσθηση που δίνει είναι πως συνεχίζει απερίσπαστος το σχέδιό του. Στους συνομιλητές μεταφέρει την άποψη πως η κάμψη είναι προσωρινή και πως η προγραμματική και οργανωτική δουλειά που έχει γίνει θα αποφέρει σύντομα καρπούς. Βασίζεται κυρίως στις θέσεις που καθημερινά παράγει το ΠΑΣΟΚ και τις οποίες, λένε στην Χαριλάου Τρικούπη, υιοθετεί η κυβέρνηση. Ως τελευταίο παράδειγμα φέρνουν την νομοθεσία της υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως για τις συντάξεις χηρείας, που κατά τον εκπρόσωπο του κόμματος Κ. Τσουκαλά είναι η απόλυτη εφαρμογή της πρότασης του ΠΑΣΟΚ.

Όπως προαναφέραμε, ο σχεδιασμός δεν επηρεάζεται από τις δημοσκοπήσεις, μάλιστα σήμερα ο επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης Κώστας Σκανδαλίδης, όπως και ο γραμματέας Γιάννης Βαρδακαστάνης, θα βρεθούν στην Θεσσαλονίκη όπου σε ειδική εκδήλωση θα ανακοινωθούν άλλα σαράντα ονόματα που εντάσσονται στο ΠΑΣΟΚ και τα οποία είναι στελέχη από την Βόρεια Ελλάδα. Με την ίδια ζέση συνεχίζονται και οι εκδηλώσεις, με τον κ. Ανδρουλάκη την Πέμπτη να μιλάει σε ημερίδα για τους συνταξιούχους, σε εκδήλωση που έχει ετοιμάσει ο τομέας συνταξιούχων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα του ΠΑΣΟΚ.