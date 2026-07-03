Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής,Κώστας Τσουκαλάς, υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός επιχειρεί να πιστωθεί την κατάργηση της διάταξης του νόμου Κατρούγκαλου που προέβλεπε την περικοπή των συντάξεων χηρείας μετά την παρέλευση της τριετίας, παρότι, όπως ανέφερε, η κυβέρνηση εφάρμοζε επί επτά χρόνια το συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο.

Ο κ. Τσουκαλάς διερωτήθηκε αν ο κ. Μητσοτάκης δεν ήταν Πρωθυπουργός όταν εκδόθηκε η εγκύκλιος του υφυπουργού Εργασίας, Πάνος Τσακλόγλου, η οποία προέβλεπε τη χορήγηση μίας εθνικής σύνταξης σε περιπτώσεις σώρευσης συντάξεων γήρατος και χηρείας. Παράλληλα, σημείωσε ότι η κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον νόμο Κατρούγκαλου ακόμη και ενώπιον του Συμβούλιο της Επικρατείας>, ενώ κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι χαρακτήριζε «λαϊκισμό» τις ίδιες προτάσεις όταν τις κατέθετε το ΠΑΣΟΚ.

Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ καλωσορίζει την –έστω και καθυστερημένη– αποδοχή των προτάσεών του για την κατάργηση των συγκεκριμένων διατάξεων και εξέφρασε την ελπίδα ότι η κυβέρνηση θα υιοθετήσει και τις προτάσεις του κόμματος για την αποκατάσταση των αδικιών στις συντάξεις αναπηρίας.

Αναφερόμενος στις δηλώσεις της υπουργού Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, στο Open, ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι είτε αγνοεί τα πραγματικά δεδομένα είτε επιχειρεί να δημιουργήσει λανθασμένες εντυπώσεις. Ειδικότερα, σχολίασε την αναφορά της υπουργού ότι η επιστροφή αναδρομικών στους συνταξιούχους χηρείας του Δημοσίου θα δημιουργούσε υποχρεώσεις σε βάθος δεκαετιών, επισημαίνοντας ότι οι περικοπές βάσει του ν. 4387/2016 εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά το 2019, δηλαδή τρία χρόνια μετά την ψήφιση του νόμου.

Τέλος, κάλεσε την κυβέρνηση, όπως αποδέχθηκε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και της εγκυκλίου Τσακλόγλου, να αποδεχθεί και την πρόταση για επιστροφή των ποσών που, σύμφωνα με το κόμμα, παρακρατήθηκαν αχρεωστήτως από τους συνταξιούχους χηρείας του Δημοσίου, μέσω συμψηφισμού με μελλοντικές φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.