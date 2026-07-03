«Το έργο είναι παλιό και χιλιοπαιγμένο. Την ίδια λογική ακολουθεί η κυβέρνηση κάθε φορά που βρίσκεται σε πολιτικό αδιέξοδο και βάζει στόχο να «επαναπατρίσει» τους "νοικοκυραίους" συντηρητικούς ψηφοφόρους της», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Αριστεράς.

Δεν υπάρχει καλύτερος σπόνσορας της βίας από τη ΝΔ του Μητσοτάκη, τονίζει σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Αριστεράς, Γιώργος Λυκοπάντης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γ. Λυκοπάντη:

Ποιος υποθάλπει την βία στην Ελλάδα;

Ο πρωθυπουργός, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και στελέχη της κυβέρνησης και της ΝΔ, μαζί με πρόθυμους σχολιαστές, έχουν επιδοθεί σε μια «σταυροφορία» κατά της Αριστεράς, με αφορμή τον τραγικό θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μετά από την αντικοινωνική επίθεση στο σπίτι της.

Με συνεχείς τους παρεμβάσεις βάζουν στο μπλέντερ τα πάντα: Τους αγώνες της Αριστεράς στην μεταπολίτευση για δημοκρατία και ελευθερία, τα κοινωνικά κινήματα και διεκδικήσεις, τις δίκες για την τρομοκρατία, τους τραμπουκισμούς περιθωριακών ομάδων. Στόχος τους να συνθέσουν ένα αφήγημα στο οποίο όποιος αντιδρά στην αυταρχική πολιτική φτωχοποίησης της κοινωνίας και καταπάτησης των δικαιωμάτων, είναι εν δυνάμει υποστηρικτής της τρομοκρατίας.

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Το έργο είναι παλιό και χιλιοπαιγμένο. Την ίδια λογική ακολουθεί η κυβέρνηση κάθε φορά που βρίσκεται σε πολιτικό αδιέξοδο και βάζει στόχο να «επαναπατρίσει» τους «νοικοκυραίους» συντηρητικούς ψηφοφόρους της.

Αλήθεια όμως, ποιός υποθάλπει πραγματικά τη βία στην Ελλάδα; Ποιός πολιτικός χώρος την χρησιμοποιεί και την προωθεί συστηματικά;

Σε ποια παράταξη ανήκει ο Μάκης Βοριδης, που στην Μεταπολίτευση κυκλοφορούσε με τσεκούρι στα πανεπιστήμια; Ποια φοιτητική παράταξη έκανε επεισόδια στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και άδειασε έναν πυροσβεστήρα σε καθηγητή; Σε ποια κυβέρνηση είναι υπουργός Μετανάστευσης ο Θάνος Πλεύρης, που έλεγε ότι πρέπει να έχουμε νεκρούς στο Αιγαίο;

Σε ποιο κόμμα θα είναι υποψήφιος ο Ανδρέας Λοβέρδος που έχει χαρακτηρίσει την Χρυσή Αυγή «αυθεντικό λαϊκό κίνημα», που κάνει «ακτιβισμούς»; Υπουργοί ποιας κυβέρνησης συνεχάρησαν τους αστυνομικούς που δολοφόνησαν τον Έλληνα Ρομά, Νίκο Σαμπάνη; Ποιό κόμμα θεωρούσε δικαιολογημένες τις εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια βουλευτών επειδή στήριξαν την Συμφωνία των Πρεσπών; Ποιας κυβέρνησης υπουργοί δήλωναν ικανοποιημένοι επειδή το γενοκτονικό καθεστώς του Νετανιάχου κακοποίησε Έλληνες πολίτες και εκλεγμένους Βουλευτές; Ποιας κυβέρνησης είναι εκπρόσωπος ο Παύλος Μαρινάκης, που είχε γράψει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «Τσίπρα αν ζούσαμε στον Εμφύλιο, από μένα θα πήγαινες»; Ποιός πρωθυπουργός έχει διατρανώσει ότι «το μονοπώλιο της νόμιμης βίας το έχει μόνο το κράτος»;

Αυτά και πολλά άλλα αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει καλύτερος σπόνσορας της βίας από την ΝΔ του Μητσοτάκη. Του πολιτικού που ηγείται μιας κυβέρνησης που εξελέγη για να πατάξει δήθεν την εγκληματικότητα στη χώρα και μετέτρεψε τη χώρα σε μπανανία, στην οποία βασιλεύουν η διαφθορά, η διαπλοκή, οι ανισότητες, οι παρακολουθήσεις.

Αν θέλει να μιλήσει για τη βία ο κ. Μητσοτάκης, ας κοιτάξει στον καθρέφτη του.

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02xvMNYmewKjEM7MdiadTRgkiEGYg9oCzj1C4fUBbC5p6vjuxqitXqQFghRzuYAqf2l&id=100004038266574}