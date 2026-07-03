Πώς σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τη στάση των δύο πρώην πρωθυπουργών Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή.

«Αν γίνει το κόμμα Σαμαρά, θα δικαιώσει τη διαγραφή του» σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για την πιθανότητα δημιουργίας κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

Σε συνέντευξή του στο Action 24 κληθείς να σχολιάσει τη στάση των δύο πρώην πρωθυπουργών Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή, τόνισε: «Η ΝΔ άντεξε 52 χρόνια να είναι η μόνη μεγάλη παράταξη για δύο λόγους: ο πρώτος λόγος είναι ότι βασίζεται σε μία ιδεολογική βάση, χτίστηκε πάνω σε κάποιες ιδέες όπως τις περιέγραψε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής που προφανώς εξελίσσονται με τον χρόνο, ο δεύτερος λόγος είναι τα πρόσωπα που δεν είναι μόνο οι υψηλά ιστάμενοι. Είναι και άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν σε αυτή την παράταξη χωρίς να περιμένουν τίποτα. Υπάρχει ένας άγραφος κανόνας σε μία μεγάλη παράταξη: μπορείς να διαφωνείς, μπορείς να διαφοροποιείσαι, μπορείς να κάνεις ένα βήμα πίσω - ούτως ή άλλως η πολιτική δεν είναι επάγγελμα - αλλά αν κάθε φορά που δε σ' αρέσει κάτι, πας και κάνεις ένα κόμμα, τότε η ΝΔ γίνεται - αν και δε θα γίνει ποτέ η ΝΔ- Νέα Αριστερά, ΔΗΜΑΡ ή οτιδήποτε άλλο απ' όσα έχουμε ζήσει σ' αυτόν τον πολιτικό χώρο. Η Νέα Δημοκρατία είναι η Νέα Δημοκρατία. Έχει αρχές, αξίες, στελέχη κι έχει μάθει να είναι συμπαγής».

Ερωτηθείς σχετικά τόνισε επίσης ότι την κριτική που κάνει ο κ. Καραμανλής την κάνει εντός παράταξης, «αυτή είναι η μεγάλη διαφορά», δεν έχει φύγει ποτέ από τη ΝΔ.

«Ο χώρος της αριστεράς έκανε ότι δεν έβλεπε ή και τους υπέθαλπε»

«Πόλωση επιδιώκουν αυτοί οι οποίοι κάνουν ό,τι κάνουν. Θα έλεγα ότι το κλίμα είναι φορτισμένο», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η Αφροδίτη Νέστορα που, όπως είπε, πήγε στη ΝΔ μόνο για να προσφέρει και να βγει μπροστά για τις ιδέες της «θρηνεί τη μητέρα της και η ίδια βρίσκεται στο νοσοκομείο, όπως και ο πατέρας της και οι γείτονές της και κάποιοι άλλοι άνθρωποι κάποια μέτρα πιο πέρα επειδή κάποιοι ήθελαν, απ΄ό,τι φαίνεται νεκρό ή τέλος πάντων τραυματίες». «Πάντως πήγαν με δολοφονική διάθεση γιατί μιλάμε για δολοφονία. Αυτό λοιπόν το οποίο πρέπει να κάνουμε σε αυτή τη χώρα και όχι μόνο όταν έχουμε το πιο τραγικό γεγονός είναι να λέμε τα πράγματα με τ' όνομά τους. Κι ειδικά όσοι έχουμε περάσει από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο πρέπει να τα λέμε ακόμα περισσότερο» τόνισε.

Σε ερώτηση για το ποιοι είναι τελικά αυτοί που έκαναν την επίθεση, ο κ. Μαρινάκης απάντησε ότι είναι «οι "γνωστοί άγνωστοι" που κατά καιρούς έχουμε ακούσει, τα "παιδιά" που άλλες φορές έχουμε ακούσει, οι "ακτιβιστές", αυτοί "που κάνουν παρεμβάσεις", όλα αυτά τα απαράδεκτα που έχει ανεχτεί η μεταπολιτευτική Ελλάδα που ξεκινάνε και κλιμακώνονται».

Τόνισε ότι το πολιτικό σύστημα με ελάχιστες φωτεινές εξαιρέσεις είτε τους υπέθαλπε ξεκάθαρα, είτε τους έκλεινε το μάτι, είτε έλεγε "εντάξει μωρέ ακτιβισμό έκαναν, μια κατάληψη έκαναν". Ο χώρος της αριστεράς έκανε ότι δεν έβλεπε ή και τους υπέθαλπε και κάποιες φορές ο δικός μας χώρος φοβόταν να πει τα πράγματα με το όνομά τους. Για παράδειγμα, για 45 χρόνια το βασικό ορμητήριο όλων αυτών ήταν τα Πανεπιστήμια… Για 45 χρόνια όλες οι κυβερνήσεις ανέχονταν μια παράνομη πράξη που λέγεται κατάληψη να υφίσταται στο όνομα -λέει- μιας απόφασης μιας γενικής συνέλευσης».

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Υπογράμμισε στη συνέχεια ότι «ήρθε μία κυβέρνηση, έσπασε τις καταλήψεις, κατήργησε το άσυλο ανομίας και το έφερε στην πραγματική του έννοια και τα παιδιά αυτά ξεβολεύτηκαν. Εγώ δεν θα κρύψω τα λόγια μου. Δεν αρκεί που εκκενώσαμε τις καταλήψεις. Πολύ σημαντικό: πρέπει όλοι αυτοί να βρεθούν γιατί ακόμα κι ένα τρικάκι που πετάει κάποιος, δηλαδή χαρτάκι στο σπίτι κάποιου, τρομοκρατεί αφάνταστα το παιδί του, τη γυναίκα του και τους γείτονές του…».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι στην πολιτική πιστεύει πολύ και στην ατομική ευθύνη και είπε ότι αναφέρεται σε «όλους όσοι δεν λένε το μήλο, μήλο και το πορτοκάλι, πορτοκάλι. Δηλαδή όποιος νομιμοποιεί ή έστω κάνει ότι δεν βλέπει την επίθεση στο σπίτι κάποιου ακόμα και με τρικάκι, όχι μόνο με εκρηκτικό μηχανισμό, που έχουν έρθει και στο δικό μου σπίτι και όχι μόνο σε πολιτικούς αλλά και σε δημοσιογράφους και πολίτες και όποιον δεν τους αρέσει. Όποιος μιλάει για ακτιβισμό για κάποια έστω και ήπια παράνομη πράξη, όποιος κάνει συναυλία για να υπερασπιστεί ακροαριστερούς που έκαναν κατάληψη στα προσφυγικά, όποιος δηλαδή κάνει το μαύρο-άσπρο για τις ιδεοληψίες του -όχι ποινικά, άλλο πράγμα το ποινικό σκέλος άλλο πράγμα η πολιτική συζήτηση- αλλά όποιος βάφτισε το ψάρι κρέας για τις ιδεοληψίες του ή ανέχτηκε αυτές τις συμπεριφορές έχει πολιτικά ευθύνη, όποιος κι αν είναι αυτός. Οι περισσότεροι εξ αυτών ανήκουν σ' έναν συγκεκριμένο πολιτικό χώρο και δεν αναφέρομαι στους πολίτες αλλά σε αυτούς που είχαν θέσεις ευθύνης».

Πρόσθεσε ότι υπάρχουν άνθρωποι που τα έχουν ζήσει αυτά κι έχουν βγει από τα πανεπιστήμια με αίματα μόνο και μόνο γιατί δεν ανήκαν στον πολιτικό χώρο αρεσκείας αυτού του άκρου.

Ως προς τις ευθύνες της κυβέρνησης που κυβερνά επτά χρόνια ο κ. Μαρινάκης τόνισε: «Είμαστε η κυβέρνηση που έχει κάνει όσα δεν έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, το να πετάς αυτούς έξω από τα πανεπιστήμια και να τους στέλνεις στη Δικαιοσύνη όταν δεν έχει γίνει αυτό για 45 χρόνια είναι μία πρόοδος, έχει βάλει τάξη στα γήπεδα, έχει εξαρθρώσει πολλές και σημαντικές εγκληματικές οργανώσεις. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε να μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας, οι άνθρωποι αυτοί και η δράση τους δεν είναι δύσκολο να εντοπιστεί και πρέπει χθες να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη».

Υπογράμμισε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό πέραν της σύλληψης να είναι «δεμένη» μια υπόθεση, μιλώντας και ως νομικός.

«Το "νόμος και τάξη" δεν είναι μία δεξιά ατζέντα», τόνισε. «Η εφαρμογή του νόμου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη Δημοκρατία» είπε και επεσήμανε ότι είναι σημαντικό όχι μόνο να συλληφθούν οι υπεύθυνοι αλλά και να υποστούν κυρώσεις.

Δε θέλησε να σχολιάσει όσα είπε η κ. Κωνσταντοπούλου για «ξεκαθάρισμα λογαριασμών» επισημαίνοντας ότι η «κ. Κωνσταντοπούλου θρέφεται από το μίσος, θρέφεται από τον διχασμό κι έχει βάλει πάρα πολύ λάδι στη φωτιά τα τελευταία χρόνια για όλο αυτό το κλίμα».

Επανέλαβε ότι «εκτός από τις κουκούλες πρέπει να πέσουν και οι μάσκες. Γιατί ζούμε σε μία Δημοκρατία που αποκαταστάθηκε πριν από 52 χρόνια, που είχε μια μεγάλη στρέβλωση. Σ' έναν συγκεκριμένο χώρο, κυρίως των πανεπιστημίων κάποιοι δρούσαν ανενόχλητοι με τον μανδύα της επαναστατικότητας. Κι αυτοί ήταν εγκληματίες. Όταν το λες αυτό δεν σημαίνει ότι θες να διχάσεις αλλά θέλεις το "ποτέ ξανά" να έχει νόημα.

«Οι εκλογές δεν κερδίζονται την προεκλογική περίοδο»

Περνώντας στο θέμα των εκλογών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε: «Οι εκλογές δεν κερδίζονται την προεκλογική περίοδο. Την επόμενη των εκλογών πρέπει να συνεχίσεις αυτό που έκανες και πριν τις εκλογές κι αυτό κάνει ο πρωθυπουργός. Δεν θεωρώ ότι έχουν πέσει τα μολύβια. Προφανώς όσο πλησιάζουμε στον τελευταίο χρόνο των εκλογών εντείνεται και η προεκλογική αντιπαράθεση, κάθε βδομάδα ψηφίζονται στη Βουλή τουλάχιστον δύο σημαντικά νομοσχέδια -την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε μια μεγάλη τομή για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, είχαμε το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών με μια σειρά παρεμβάσεων κυρίως για τους συνεπείς δανειολήπτες και συνολικά για το ιδιωτικό χρέος, προχθές στο υπουργικό συμβούλιο πέρασαν πάρα πολύ σημαντικές εισηγήσεις για μια σειρά από τομείς που αφορούν τη ζωή των ανθρώπων- παράλληλα βέβαια ετοιμάζουμε κι εμείς το πρόγραμμά μας για την επόμενη τετραετία εφόσον ο κόσμος μας επιλέξει».

Επανέλαβε ότι, όπως είπε ο πρωθυπουργός στη συνέντευξη στο liberal.gr, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. «Το πιο βασικό είναι ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία περιγράφει ένα σχέδιο, έναν οδικό χάρτη. Τι λέει; Ότι δεν μπορώ να γεννήσω από κάπου λεφτά όπως δήθεν θα γεννούσαν όλοι οι προηγούμενοι από εμένα. Εγώ μεγαλώνω την πίτα από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και σταδιακά δίνω πίσω στον κόσμο αυτά τα οποία στερήθηκε». Πρόσθεσε ότι κυρίως η κυβέρνηση αυτή μειώνει φόρους αλλά επειδή η μεσαία τάξη είναι αυτή που συνήθως πλήττεται από δω και στο εξής το μίγμα πρέπει να είναι ακόμη περισσότερο στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στήριξη συνολικά στο επιχειρείν κι ακόμα περισσότερες φοροελαφρύνσεις.

«Εγώ βλέπω δύο δρόμους αυτήν τη στιγμή. Ο ένας δρόμος είναι αυτός που λέμε εμείς, κοιτάμε πρώτα πού θα βρούμε τα λεφτά και μετά πού θα τα δώσουμε -και το λέω ξεκάθαρα φοροελαφρύνσεις κυρίως στη μεσαία τάξη- και ο άλλος δρόμος είναι όσα ζήσαμε αυτά τα 40 χρόνια που είπατε, της πλειοδοσίας».

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