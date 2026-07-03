Κάθε ευρώ που χάνεται σε απευθείας αναθέσεις και υπεξαιρέσεις ευρωπαϊκών κονδυλίων, είναι ένα ευρώ που χάνεται από νοσοκομεία και σχολεία, τόνισε ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ.

Η Ελλάδα πρέπει να «ψυχράνει» την υπερβολικά στενή σχέση της με το κίνημα MAGA, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Politico o επικεφαλής της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας.

Περιγράφοντας την ατζέντα του ενόψει των γενικών εκλογών που αναμένονται έως την επόμενη άνοιξη, ο αριστερός πολιτικός επέκρινε τον σημερινό συντηρητικό πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ότι έχει κάνει υπερβολικές παραχωρήσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

{https://www.facebook.com/tsiprasalexis/posts/pfbid02dU6sMmrAVqh4Totyr4PabLomLbQ7rWfZ4gMxoWcGpza3UxSuzKzNgXbmaQ3M5QD5l}

Τον αντιπαρέβαλε με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος απέκλεισε τη χρήση ισπανικών στρατιωτικών βάσεων από τις αμερικανικές δυνάμεις.

Ενώ μεγάλο μέρος της Ευρώπης απομακρύνεται από το κίνημα MAGA, η Ελλάδα ενισχύει ακόμη περισσότερο τη σχέση της με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει παραχωρήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες πρόσβαση αόριστης διάρκειας σε κρίσιμες στρατιωτικές βάσεις σε όλη τη χώρα - συμπεριλαμβανομένης της κύριας ναυτικής βάσης στην Κρήτη - αντί να προβλέπεται τακτική ανανέωση της συμφωνίας με επαναδιαπραγμάτευση των όρων.

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Ο Αλέξης Τσίπρας θεωρεί ότι ο Κ.Μητσοτάκης έχει ξεπεράσει τα όρια.

«Η κυβέρνηση έχει παραχωρήσει λευκή επιταγή στον Τραμπ»

«Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις έχουν στρατηγικό χαρακτήρα και πρέπει να διέπονται από την αρχή του αμοιβαίου οφέλους», είπε. «Η κυβέρνηση ακολουθεί μια πολιτική "λευκής επιταγής" και αυτό δεν εξυπηρετεί τα εθνικά μας συμφέροντα».

Ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ υποστήριξε ότι η προτεραιότητα στη χρήση των στρατιωτικών βάσεων θα πρέπει να είναι η ασφάλεια της ίδιας της Ελλάδας και όχι η απλή ικανοποίηση των αμερικανικών απαιτήσεων.

«Το ζήτημα αυτό αναδείχθηκε με ιδιαίτερη ένταση κατά τη διάρκεια του πρόσφατου πολέμου στο Ιράν. Είδαμε ποια ήταν η αντίδραση του Έλληνα πρωθυπουργού και ποια εκείνη του Ισπανού πρωθυπουργού».

Η προεκλογική του θέση ότι η Ελλάδα πρέπει να διατηρεί μεγαλύτερη απόσταση από την Ουάσινγκτον φαίνεται να αποσκοπεί στο να εκφράσει τη διαδεδομένη δυσπιστία της ελληνικής κοινής γνώμης απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με έρευνα του Pew Research Center στα τέλη Ιουνίου, μόλις το 22% των Ελλήνων που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι εμπιστεύονται τον πρόεδρο των ΗΠΑ ως προς τη διαχείριση των διεθνών υποθέσεων.

Ο Τσίπρας, ο οποίος έχασε την εξουσία το 2019, έγινε διεθνώς γνωστός ως ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ, του ριζοσπαστικού κόμματος που συγκρούστηκε με τις Βρυξέλλες και το Βερολίνο σε διαδοχικούς γύρους σκληρών διαπραγματεύσεων, στο αποκορύφωμα της κρίσης χρέους της ευρωζώνης, αναφέρει το Politico.

Τον Μάιο ίδρυσε νέο πολιτικό κόμμα με την ονομασία ΕΛΑΣ, με στόχο να ενώσει την κατακερματισμένη αντιπολίτευση απέναντι στη Νέα Δημορκατία του Μητσοτάκη. Έχει ήδη αναδειχθεί σε δεύτερη πολιτική δύναμη στην Ελλάδα, αν και εξακολουθεί να βρίσκεται σημαντικά πίσω από τον πρωθυπουργό. Σύμφωνα με τη συγκεντρωτική δημοσκοπική ανάλυση του Politico (Poll of Polls), η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30% και η ΕΛ.Α.Σ. 17%.

«Φορολόγηση των πολυεθνικών και των εκπομπών άνθρακα»

Οι εκλογές αναμένεται να διεξαχθούν πριν από την ανάληψη από την Ελλάδα της εκ περιτροπής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ τον Ιούλιο του 2027.

Εάν είναι πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια αυτής της προεδρίας, ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ότι θα δώσει έμφαση στις δαπάνες για την πολιτική συνοχής, με στόχο τη μείωση των οικονομικών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής υψηλότερης φορολόγησης στις μεγάλες επιχειρήσεις.

«Η κοινωνική συνοχή πρέπει να ενισχυθεί και οι ίδιοι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αυξηθούν. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει η πολιτική βούληση για τη φορολόγηση των πολυεθνικών εταιρειών, καθώς και των εκπομπών άνθρακα», δήλωσε.

Δεδομένων των απειλών για την ασφάλεια της Ευρώπης, ο Αλέξης Τσίπρας συμφώνησε ότι οι επενδύσεις στον τομέα της Άμυνας πρέπει να αυξηθούν, αλλά όχι σε βάρος των κοινωνικών δαπανών.

«Αν συμβεί αυτό, σε λίγα χρόνια θα βρεθούμε με μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα είναι ισχυρότερη αμυντικά, αλλά θα κυβερνάται από ακροδεξιές κυβερνήσεις».

Ο «φόρος της διαφθοράς» στην Ελλάδα

Ο Τσίπρας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τη μεγάλη πρόκληση ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει σταθερά στην πρώτη θέση στις δημοσκοπήσεις.

Παρά το γεγονός ότι μια σειρά από μεγάλα σκάνδαλα έχουν συγκλονίσει τη χώρα - μεταξύ των οποίων η προβληματική διαχείριση από την κυβέρνηση του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ελλάδα και η εκτεταμένη απάτη που αφορούσε ευρωπαϊκά αγροτικά κονδύλια - η κυβέρνηση έχει διατηρήσει το προβάδισμά της, εν μέρει χάρη στον έντονο κατακερματισμό της αντιπολίτευσης.

Ο Αλέξης Τσίπρας υποστηρίζει ότι αυτός είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο δημιούργησε το νέο του πολιτικό κίνημα.

«Η εικόνα δεν είναι θετική για την κυβέρνηση», λέει, «αλλά είναι μάλλον αρνητική για την αντιπολίτευση, και γι’ αυτό δημιουργήθηκε η ΕΛΑΣ».

Τόνισε, μάλιστα, ότι η αγανάκτηση των πολιτών για τη διαφθορά θα πρέπει εν τέλει να οδηγήσει σε πολιτική αλλαγή.

Επικαλέστηκε δημοσκοπήσεις σύμφωνα με τις οποίες περίπου το 70% των Ελλήνων επιθυμεί πολιτική αλλαγή, περίπου το 90% θεωρεί ότι η διαφθορά είναι εκτεταμένη, ενώ περίπου το 55% δηλώνει ότι ζούσε καλύτερα το 2019 απ’ ό,τι σήμερα.

Παρατήρησε ότι τα ελληνικά νοικοκυριά έχουν βρεθεί αντιμέτωπα τα τελευταία επτά χρόνια με ένα «διπλό πλήγμα»: το υψηλό κόστος ζωής και τη ευρεία διαφθορά.

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 5,2% τον Μάιο του 2026, ξεπερνώντας τον μέσο όρο της ευρωζώνης, που ήταν 3,2%. Σύμφωνα με την έκθεση 2026 UBS Global Wealth Report, η ανισότητα στον πλούτο έχει αυξηθεί, καθώς ολοένα και λιγότεροι άνθρωποι επωφελούνται από την αύξηση του συνολικού πλούτου. Παρότι ο συνολικός καθαρός πλούτος αυξάνεται σταθερά από το 2020, το χάσμα μεταξύ των πλουσίων και του γενικού πληθυσμού εξακολουθεί να διευρύνεται.

«Έχουμε τον αόρατο φόρο της διαφθοράς - και τον αποκαλώ φόρο, επειδή πιστεύω ότι το κόστος των εκτεταμένων και πρωτοφανών επιπέδων διαφθοράς στην Ελλάδα είναι τόσο μεγάλο, ώστε στερεί πόρους από την κοινωνική πολιτική», δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας.

«Κάθε ευρώ που χάνεται μέσω απευθείας αναθέσεων σε δημόσιους διαγωνισμούς και μέσω της υπεξαίρεσης ευρωπαϊκών κονδυλίων είναι ένα ευρώ που λείπει από τα δημόσια σχολεία, τους μισθούς των εκπαιδευτικών, τα δημόσια νοσοκομεία και τις αμοιβές των νοσηλευτών», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για τις πολιτικές συνέπειες της φήμης του ως ενός ριζοσπάστη και απρόβλεπτου πολιτικού από την περίοδο της κρίσης της ευρωζώνης, ο Τσίπρας απάντησε ότι πολλοί θυμούνται τη διακυβέρνησή του μόνο για τους πρώτους έξι ταραχώδεις μήνες, όταν η Αθήνα βρισκόταν στο χείλος της εξόδου από την ευρωζώνη.

Ο ίδιος, ωστόσο, παρουσίασε τον εαυτό του ως τον ηγέτη της κυβέρνησης που τελικά κατάφερε να σταθεροποιήσει την κατάσταση.

«Γίνεται μια προσπάθεια να επικεντρώνεται η συζήτηση μόνο στους πρώτους έξι μήνες της διακυβέρνησης, από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο του 2015. Όμως υπάρχει και η περίοδος πριν και μετά. Η χώρα δεν μπήκε στην κρίση εξαιτίας των δικών μας πολιτικών... Καταλήξαμε σε μια δύσκολη συμφωνία, μέσα από συγκρούσεις και εντάσεις, αλλά βάλαμε τέλος στα μνημόνια, αποκαταστήσαμε την αξιοπιστία της οικονομίας και πετύχαμε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης».