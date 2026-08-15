Οι επιθέσεις έχουν ήδη επιβαρύνει τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή, με την κίνηση των εμπορικών πλοίων να έχει περιοριστεί σημαντικά σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την πολεμική σύγκρουση.

Νέα επίθεση σε πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας του Αμπού Ντάμπι, ADNOC, σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στα Στενά του Ορμούζ, σε ακόμη ένα περιστατικό που εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές οδούς παγκοσμίως.

Η ADNOC επιβεβαίωσε ότι ένα από τα πλοία της δέχθηκε επίθεση ενώ διερχόταν από τα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, την οποία μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων WAM, δεν υπήρξαν τραυματισμοί και η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο. Δεν δόθηκαν άμεσα περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση των ζημιών ή το φορτίο του πλοίου.

Το νέο περιστατικό σημειώνεται ενώ η ένταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει εξαιρετικά υψηλή. Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, δύο ακόμη πλοία που συνδέονται με την ADNOC είχαν δεχθεί επίθεση κατά τη διέλευσή τους από τη θαλάσσια οδό. Και σε εκείνες τις επιθέσεις δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα απέδωσαν τα πλήγματα της Πέμπτης στο Ιράν και τα καταδίκασαν ως απειλή για την ελευθερία και την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας.

{https://x.com/smashibusiness/status/2088493017154064501}

Η επίθεση της Παρασκευής αποτελεί το τρίτο περιστατικό με πλοία της ADNOC μέσα σε διάστημα δύο ημερών, ενώ η εταιρεία έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο από την έναρξη της σύγκρουσης στην περιοχή. Για το τελευταίο πλήγμα δεν είχε υπάρξει άμεσα επίσημη απόδοση ευθύνης.

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Η νέα επίθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της στρατηγικής σημασίας των Στενών του Ορμούζ. Περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων μεταφορών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου περνά από τη συγκεκριμένη θαλάσσια δίοδο, με αποτέλεσμα κάθε κλιμάκωση να προκαλεί ανησυχίες για την ενεργειακή ασφάλεια, τις τιμές του πετρελαίου και τις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες.

Οι επιθέσεις έχουν ήδη επιβαρύνει τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή, με την κίνηση των εμπορικών πλοίων να έχει περιοριστεί σημαντικά σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την πολεμική σύγκρουση.