Αναζητούνται τα αίτια από τις Αρχές της Κολομβίας.

Έξι εργαζόμενοι σε ανθρακωρυχείο σκοτώθηκαν εξαιτίας έκρηξης σε στοά λόγω συγκέντρωσης μεθανίου στην κεντρική Κολομβία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές χθες Παρασκευή.

«Με λύπη αναφέρουμε ότι οι έξι άνθρωποι που είχαν εγκλωβιστεί στο ορυχείο El Porvenir 1 στην Κουκουνουμπά εντοπίστηκαν νεκροί μετά την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων διάσωσης», έγραψε ο κυβερνήτης Χόρχε Εμίλιο Ρέι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Ο κυβερνήτης ανέφερε ότι το ορυχείο αποτελεί μέρος μιας Ειδικής Περιοχής Αποθεμάτων, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία επίσημης αδειοδότησης, και είχε επιθεωρηθεί πρόσφατα από την Εθνική Υπηρεσία Μεταλλείων της Κολομβίας.

Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης είχαν εντοπιστεί προβλήματα ασφαλείας που έπρεπε να διορθωθούν, με αποτέλεσμα να δοθεί εντολή για αναστολή των εργασιών έως ότου εφαρμοστεί το προβλεπόμενο σχέδιο βελτίωσης.

Ο Ρέι τόνισε ότι η Εθνική Υπηρεσία Μεταλλείων θα διερευνήσει για ποιον λόγο βρίσκονταν εργαζόμενοι στο ορυχείο και πραγματοποιούσαν εργασίες εξόρυξης, παρά το γεγονός ότι είχε διαταχθεί η αναστολή της λειτουργίας του.