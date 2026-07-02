Από πού αντλούν ψηφοφόρους ΕΛΑΣ και Ελπίδα, τι απαντούν στη δημοσκόπηση για το κόμμα Σαμαρά.

Ενισχυμένα είναι τα ποσοστά τόσο της Νέας Δημοκρατίας, όσο και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, σε νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis. To ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο κόμμα, με μικρά κέρδη, ενώ απώλειες καταγράφει η Ελπίδα για τη Δημοκρατία.

Η ακρίβεια παραμένει το σημαντικότερο πρόβλημα και σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega, η οποία επίσης «χαρτογράφησε» την προέλευση των ψηφοφόρων της ΕΛΑΣ και της Ελπίδας για τη Δημοκρατία και κατέγραψε τις τάσεις για το κόμμα Σαμαρά.

Η πρόθεση και η εκτίμηση ψήφου στη δημοσκόπηση της Metron

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 25%, από 22,7% τον Μάιο. Δύο μονάδες κερδίζει σε ένα μήνα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, που ανεβαίνει στο 14,1%.

Τρίτο κόμμα είναι το ΠΑΣΟΚ, ελαφρώς ενισχυμένο στο 9,4% (από 9%), ενώ 2,1 μονάδες χάνει η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, η οποία υποχωρεί στο 6,2%. Ακολουθούν το ΚΚΕ με 5,1% (από 4,7% τον Μάιο), η Ελληνική Λύση με 4,7% (από 4,8%), η Πλεύση Ελευθερίας με 4,7% (από 5,4%) και η Φωνή Λογικής με 3,1% (από 2,6%). Στο 1,2% είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η αδιευκρίνιστη ψήφος διαμορφώνεται στο 12,3%.

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Σε ό,τι αφορά στην εκτίμηση ψήφου, το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας διαμορφώνεται στο 30,4%, έναντι του 17,1% της ΕΛΑΣ που είναι στη δεύτερη θέση. Στο 11,4% είναι το ΠΑΣΟΚ, μπροστά από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία (7,5%) και το ΚΚΕ (6.2%). Ακολουθούν η Ελληνική Λύση (5,7%), η Πλεύση Ελευθερίας (5,6%), η Φωνή Λογικής (3,8%) και το ΜέΡΑ25 (3,1%), ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1,4%.

Ακρίβεια και αρνητική αξιολόγηση για κυβέρνηση- ΠΑΣΟΚ

Η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση λέει το 67%, ποσοστό μειωμένο κατά δύο μονάδες, ενώ προς τη σωστή λέει το 30% (από 26%).

Η ακρίβεια παραμένει το σημαντικότερο πρόβλημα, απάντηση που συγκεντρώνει το 50%, μια αύξηση τριών ποσοστιαίων μονάδων. Ακολουθεί η οικονομία (31%) και η κρίση θεσμών (21%).

Αρνητική παραμένει η αξιολόγηση της κυβέρνησης, αλλά με ελαφρώς βελτιωμένη εικόνα, από το 69% στο 67%. Θετικά αξιολογεί την κυβέρνηση το 28% (άνοδος τριών μονάδων. Αρνητικά αξιολογείται από τους περισσότερους και ο πρωθυπουργός (64%), ενώ θετική άποψη έχει το 31%.

Δύσκολη παραμένει η εικόνα για το ΠΑΣΟΚ. Το 82% αξιολογούν αρνητικά την αξιωματική αντιπολίτευση, άνοδος δύο μονάδων μέσα σε ένα μήνα, ενώ θετικές εντυπώσεις έχει μόλις το 11% (πτώση μίας μονάδας). Αντίστοιχη η εικόνα και για τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον οποίο αξιολογεί αρνητικά το 80% (από 79%) και θετικά το 13% (από 14%).

Δημοσκόπηση: Οι δημοφιλέστεροι πολιτικοί αρχηγοί και ο καταλληλότερος πρωθυπουργός

Στη λίστα με τους πιο δημοφιλείς πολιτικούς αρχηγούς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με άνοδο τεσσάρων μονάδων φτάνει στο 36% και είναι πρώτος για πρώτη φορά έπειτα από δύο χρόνια, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Metron Analysis, Στράτο Φαναρά. Δεύτερη είναι η Μαρία Καρυστιανού με 34% και απώλεια πέντε μονάδων. Στο 32% είναι τόσο η Ζωή Κωνσταντοπούλου (από 34%) όσο και ο Δημήτρης Κουτσούμπας (από 30%).

Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με άνοδο δύο μονάδων- στο 31%- σταθερός στο 24% είναι ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης με 22% είναι πίσω και από τον Γιάνη Βαρουφάκη και τον Σωκράτη Φάμελλο, που συγκεντρώνουν από 23%.

Στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει το 29%, έναντι 15% του Αλέξη Τσίπρα. «Κανένας» απαντά το 25%, ενώ με αυθόρμητες απαντήσεις- καθώς ακόμα δεν έχει ανακοινώσει κόμμα- ο Αντώνης Σαμαράς συγκεντρώνει το 2%.

Από πού παίρνουν ψηφοφόρους Τσίπρας και Καρυστιανού

Τα ευρήματα της δημοσκόπησης αφορούσαν και τις «δεξαμενές» των ψηφοφόρων για τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη παίρνει 54% από τον ΣΥΡΙΖΑ, 17% από εκείνους που ψήφισαν άκυρο- λευκό ή δεν πήγαν στις κάλπες στις προηγούμενες εκλογές και 17% από το ΠΑΣΟΚ.

Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία παίρνει 30% από όσους «έριξαν» άκυρο-λευκό ή δεν ψήφισαν, 28% από τα «άλλα» κόμματα και 21% από τη Νέα Δημοκρατία.

Πόσο πιθανό είναι να στηρίξουν ένα κόμμα Σαμαρά

Στην ίδια δημοσκόπηση, το 13% λέει ότι είναι πιθανό να υποστηρίξει ένα κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, αφού το 5% απαντά πολύ (άνοδος μίας μονάδας από τον Μάιο) και το 8% αρκετά. «Απίθανο» απαντά το 65% (από 67%) και όχι τόσο πιθανό το 21%.

Σημειώνεται πως από αυτούς που αυτοπροσδιορίζονται ως Δεξιοί, το 24% δηλώνουν ότι είναι πιθανό να υποστηρίξουν ένα νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djo9o3e3brld?integrationId=40599y14juihe6ly}

Όλη η δημοσκόπηση της Metron Analysis