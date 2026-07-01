Κυβέρνηση συνεργασίας ΠΑΣΟΚ-ΕΛΑΣ θέλει το 28,7% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση.

Υπέρ της διενέργειας δεύτερων εκλογών τάσσονται οι περισσότεροι στη δημοσκόπηση της Marc, ενώ από τις κυβερνήσεις συνεργασίας το μεγαλύτερο ποσοστό συγκεντρώνει η ένωση των δυνάμεων του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Ενδιαφέρον έχουν τα ευρήματα του δεύτερου μέρους της δημοσκόπησης, για λογαριασμό του ΑΝΤ1 και σε ό,τι αφορά ένα νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, οι «δεξαμενές» από τις οποίες αντλούν ψηφοφόρους η ΕΛΑΣ και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, όπως και η πρόθεση ψήφων όσων σηκωθούν από τον καναπέ για τις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

Δημοσκόπηση: Ο χρόνος των εκλογών και οι κυβερνήσεις συνεργασίας

Το 49,6% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση θέλουν οι εκλογές να γίνουν προς το τέλος της τετραετίας, την άνοιξη του 2027, αλλά το 44,7% επιθυμούν πρόωρες κάλπες, το φθινόπωρο.

Δεύτερες κάλπες θέλει το 56,7%, σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, ενώ το 39% τάσσεται υπέρ της δημιουργίας μιας κυβέρνησης συνεργασίας. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σενάριο, το 28,7% θέλει συνεργασία του ΠΑΣΟΚ, της ΕΛΑΣ και μικρότερων κομμάτων. Το 24,8% προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το 11,2% επιλέγει έναν κυβερνητικό συνασπισμό ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, το 10,1% της ΝΔ με μικρότερα δεξιά κόμματα και το 12,3% απαντά άλλο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οχτώ στους 10 ψηφοφόρους της ΝΔ θέλουν αυτοδύναμη κυβέρνηση του κόμματος που υποστηρίζουν. Στο ΠΑΣΟΚ από την άλλη, το 40,8% επιθυμεί συνεργασία με την ΕΛΑΣ και το 31,3% προτιμά μια κυβέρνηση με τη ΝΔ.

Τι ψηφίζουν όσοι δεν πήγαν στις κάλπες το 2023

Η δημοσκόπηση κατέγραψε την πρόθεση ψήφου όσων δεν πήγαν στις κάλπες το 2023, αλλά δηλώνουν πως θα το πράξουν στις επόμενες εκλογές.

Από αυτούς, το 17,9% λένε ότι θα ψηφίσουν την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το 15,8% την ΕΛΑΣ, το 10,2% την Ελληνική Λύση, το 10,1% την Πλεύση Ελευθερίας, το 6,4% τη Φωνή Λογικής, το 5,6% τη ΝΔ, το 5,5% το ΠΑΣΟΚ, το 3,4% το ΜέΡΑ25, ενώ από 2,5% παίρνουν το ΚΚΕ και η Νέα Αριστερά.

Δημοσκόπηση: Ποιοι ψηφίζουν ΕΛΑΣ και ποιοι Ελπίδα για τη Δημοκρατία

Η έρευνα της Marc κατέγραψε και τις «δεξαμενές» ψηφοφόρων της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και της Ελπίδας για τη Δημοκρατία.

Η ΕΛΑΣ «παίρνει» το 57,5% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2023, το 10,5 του ΜέΡΑ25, το 9,1% της Πλεύσης Ελευθερίας, το 8,3% του ΠΑΣΟΚ και το 8,1% εκείνων του ΚΚΕ, μεταξύ άλλων.

Σε ό,τι αφορά την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, παίρνει το 45,6% των ψηφοφόρων της Νίκης στις εκλογές του 2023, το 16,3% της Ελληνικής Λύσης, το 16% της Πλεύσης Ελευθερίας, το 7,5% του ΣΥΡΙΖΑ και το 5,7% του ΠΑΣΟΚ μεταξύ άλλων.

Εξάλλου, παρουσιάστηκαν οι διαρροές προς άλλα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ.

Δημοσκόπηση: Ένα κόμμα Σαμαρά «κόβει» 1,5% από τη ΝΔ

Αναλύοντας τα ευρήματα της δημοσκόπησης για ένα κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, ο διευθύνων σύμβουλος της Marc, Θωμάς Γεράκης, επεσήμανε πως υπάρχει περίπτωση η «ζημιά» που θα κάνει στη ΝΔ να «αγγίζει» το 1,5%.

Το 29% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση πιστεύουν ότι ο Αντώνης Σαμαράς πρέπει να δημιουργήσει νέο κόμμα, ενώ το 60,2% απαντούν «όχι» στην ίδια ερώτηση.

Είναι πιθανό να ψηφίσουν ένα κόμμα του πρώην πρωθυπουργού λένε το 12,4% (σίγουρα ναι 2,9%, αρκετά πιθανό 9,5%). Αντίθετα, δεν είναι πιθανό να ψηφίσουν κόμμα Σαμαρά λένε το 86,3% (σίγουρα όχι 66,4%, μάλλον όχι 19,9%).

Ενδιαφέρον έχουν οι απαντήσεις που δίνουν οι ερωτηθέντες στη δημοσκόπηση και ανάλογα με την πρόθεση ψήφου που δηλώνουν.

Το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Marc

{https://exchange.glomex.com/video/v-djne1nycsna1?integrationId=40599y14juihe6ly}