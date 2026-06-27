Η ΝΔ κρατά το προβάδισμα σε ποσοστό 29,4% από 28,6%, ανεβαίνοντας κατά σχεδόν μία ποσοστιαία μονάδα.

Σταθεροποιείται το δίπολο ΝΔ, ΕΛΑΣ, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση GPO.

Την πρωτιά διατηρεί η Νέα Δημοκρατία, όπως προκύπτει από τη δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα «Παραπολιτικά», με το κυβερνών κόμμα μάλιστα να καταγράφει και άνοδο σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση όσον αφορά στην εκτίμηση ψήφου. Η ΝΔ κρατά το προβάδισμα σε ποσοστό 29,4% από 28,6%, ανεβαίνοντας κατά σχεδόν μία ποσοστιαία μονάδα. Κέρδη εμφανίζει και η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, η οποία διατηρεί τη δεύτερη θέση και ενισχύεται κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, ενώ το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί πτωτικά ενώ πτωτική πορεία παρουσιάζει και το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Την ίδια ώρα, η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου εμφανίζεται να ανακάμπτει δημοσκοπικά και να διεκδικεί την τρίτη θέση στην κατάταξη των κομμάτων.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 58,4% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ μιας πολιτικής αλλαγής, ενώ το 38,9% δηλώνει ότι προτιμά τη διατήρηση της σταθερότητας. Παράλληλα, η πιθανότητα δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον Αντώνη Σαμαρά εξακολουθεί να εμφανίζει περιορισμένη απήχηση στην κοινή γνώμη.

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Η εκτίμηση ψήφου

ΝΔ: 29,4% (Ιούν. 28,6%)

ΕΛ.Α.Σ.: 16,3% (15,1%)

ΠΑΣΟΚ: 11,5% (12,4%)

Ελληνική Λύση: 9,2% (8,9%)

ΚΚΕ: 9% (8,6%)

«Νίκη»: 1,1% (1,6%)

«Ελπίδα»: 7,8% (10,5%)

Πλεύση Ελευθερίας: 4,3% (4,7%)

Φωνή Λογικής: 2,6% (2,4%)

ΜέΡΑ25: 2,9% (2,5%)

ΣΥΡΙΖΑ: 1,2% (1,3%)

Άλλο: 4,7% (3,4%)

Η πρόθεση ψήφου