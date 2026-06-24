«Κλείνει η ψαλίδα» μεταξύ ΝΔ και ΕΛΑΣ σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. Πλέον μονοψήφια οι διαφορά των δύο κομμάτων.

Μονοψήφια φαίνεται πως είναι η διαφορά μεταξύ ΝΔ και ΕΛΑΣ σύμφωνα με δημοσκόπηση της RealPolls για το Protagon.

«Κλειδώνει» την 2η θέση η ΕΛΑΣ

Σύμφωνα με την δημοσκόπηση που διεξήχθη το τριήμερο 20-22 Ιουνίου σε δείγμα 1.537 πολιτών και αποτυπώνει μια νέα συνθήκη στο πολιτικό σκηνικό, καθώς η ΕΛ.Α.Σ. δείχνει να «κλειδώνει» την δεύτερη θέση, σημαντικά πίσω από τη ΝΔ, αλλά και πολύ μπροστά από τους άλλους διεκδικητές. Ταυτόχρονα, το κόμμα Τσίπρα καταγράφει τη διπλάσια επίδοση από αυτή του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ μετρήθηκε στο 25,8%, υποχωρώντας από το 27,5% της έρευνας του Μαΐου, αλλά σημαντικά πάνω από την αντίστοιχη μέτρηση του Απριλίου (24,6%). Στη δεύτερη θέση με αύξηση των ποσοστών στο 18,2% (από 14,1% τον Μάιο) η ΕΛ.Α.Σ, ενώ τρίτη είναι η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 9,4% έχοντας όμως απωλέσει δύο μονάδες από την προηγούμενη έρευνα.

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής είναι στο 8,9%, με μια οριακή αύξηση των ποσοστών του από τον περασμένο μήνα, όμως και πάλι τέταρτο. ΚΚΕ (5,4%), Ελληνική Λύση (4,5%) και Φωνή Λογικής (3,3%) είναι εντός του ορίου κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης, ενώ εκτός είναι η Πλεύση Ελευθερίας (2,8%), το ΜέΡΑ25 (2%), ο ΣΥΡΙΖΑ (1%) και η Νίκη (0,9%).

Στην πρόβλεψη αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 28,3% (όσο ήταν και η τελευταία εκλογική της επίδοση, στις ευρωεκλογές του 2024), ενώ η ΕΛ.Α.Σ. ανεβαίνει στο 21,4%, . Το κόμμα Καρυστιανού, εξάλλου, υποχωρεί στο 11,9% και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ προσεγγίζει το διψήφιο με 9,9%. Ακολουθούν το ΚΚΕ με 6,4%, η Ελληνική Λύση που υποχωρεί στο 5,1%, η Φωνή Λογικής (3,6%) και η Πλεύση Ελευθερίας που είναι στο όριο (3,1%). Εκτός Βουλής δείχνουν να είναι το ΜέΡΑ25 με 2,5% και φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,2%. Πηγή: Protagon.gr

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«Ανοίγει την ψαλίδα»

Η ΕΛΑΣ φαίνεται πως αναδεικνύεται ως δεύτερη δύναμη και ανοίγει σταθερά τη διαφορά της από τον τρίτο και τον τέταρτο. Η πλειοψηφία τού 46,8% που ζητάει πολιτική αλλαγή τροφοδοτεί το κόμμα Τσίπρα. Ο πίνακας ροών της έρευνας δείχνει ότι η ΕΛ.Α.Σ. συγκεντρώνει την πλειονότητα όσων είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ το 2023, ενώ τραβά και τμήματα από την Πλεύση Ελευθερίας, το ΜέΡΑ25 και τον χώρο της αποχής. Είναι, δηλαδή, το κόμμα που απορροφά το παλιό κεντροαριστερό-αριστερό ακροατήριο που έμεινε «ορφανό» μετά την αποδόμηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Αντιθέτως, το ΠΑΣΟΚ μένει αρκετά πίσω στην τέταρτη θέση, πίσω από κόμμα Καρυστιανού. Το ΠΑΣΟΚ παραμένει καθηλωμένο και δεν φαίνεται να κερδίζει ψηφοφόρους ούτε εκ δεξιών ούτε εκ αριστερών. Η Ελπίδα σε ποσοστά φαίνεται πως «ξεφουσκώνει» αλλά κρατά την τρίτη θέση.