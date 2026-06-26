Η προειδοποίηση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού για τον καύσωνα.

Το κύμα του καύσωνα, που προκαλεί θανάτους και αποτελεί δοκιμασία για πολλές χώρες, θα επηρεάσει και την Ελλάδα το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με προειδοποίηση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού.

Τις επόμενες δύο εβδομάδες ο καύσωνας θα εξαπλωθεί σε μεγάλα τμήματα της δυτικής, κεντρικής και νότιας Ευρώπης, σύμφωνα με ένα από τα περιφερειακά ευρωπαϊκά κέντρα παρακολούθησης του κλίματος του Οργανισμού, υπό τη διεύθυνση της γερμανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας (DWD).

Σύμφωνα με τις τρέχουσες προβλέψεις, το επίκεντρο της ζέστης είναι πιθανό να μετατοπιστεί περισσότερο προς τα Βαλκάνια, ανέφερε το κέντρο.

Καύσωνας: Πάνω από τους 35 βαθμούς το θερμόμετρο την ημέρα, τροπικές νύχτες

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν 3-10 βαθμούς Κελσίου πάνω από τον εβδομαδιαίο μέσο όρο για αυτή την εποχή του χρόνου. Για αρκετές ημέρες αναμένονται απόλυτες ημερήσιες θερμοκρασίες πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου και ελάχιστες που θα ξεπερνούν τους 20 °C (τροπικές νύχτες), σε πολλές περιοχές, σύμφωνα με το περιφερειακό κέντρο παρακολούθησης του κλίματος.

Η Ελλάδα ανάμεσα στις 24 χώρες που θα επηρεαστούν από τον καύσωνα

Σύμφωνα με την προειδοποίηση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις 24 χώρες που θα επηρεαστούν.

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Ειδικότερα, οι χώρες που θα επηρεαστούν είναι: