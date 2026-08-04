Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά στο Αιγαίο τα 6 με 7 μποφόρ.

Γενικά αίθριος θα διατηρηθεί ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις να εκδηλώνονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και το βόρειο Ιόνιο. Στα βορειοδυτικά προβλέπονται τοπικές μπόρες, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά στο Αιγαίο τα 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή: Στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο ο υδράργυρος θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά και βόρεια θα αγγίξει τοπικά τους 37 βαθμούς. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα οι τιμές θα κυμανθούν από 30 έως 34 βαθμούς, με τα Δωδεκάνησα να φτάνουν τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Στους 35 βαθμούς ο υδράργυρος στην Αθήνα, ενισχυμένοι οι βοριάδες στο Αιγαίο

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, αν και στα ανατολικά και βόρεια θα διατηρηθεί 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται επίσης γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα γύρω ορεινά το απόγευμα και μέγιστη θερμοκρασία τους 35 βαθμούς.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς, ενώ στην κεντρική Μακεδονία θα αγγίξει τοπικά τους 36 με 37 βαθμούς.

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Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην Ήπειρο και την περιοχή της Κέρκυρας αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, με λίγες νεφώσεις στα ορεινά το απόγευμα. Στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, ενώ οι βοριάδες θα διατηρηθούν ενισχυμένοι, ιδιαίτερα στο Αιγαίο.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάςσε Αττική, Εύβοια και Χίο

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται σήμερα 4/08 σε Αττική και στις Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας και Χίου, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Συγκεκριμένα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

-Περιφέρεια Αττικής

-Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας)

-Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου)

Πώς θα κυλήσει η υπόλοιπη εβδομάδα

Για την Τετάρτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις στα ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα, σημειώνοντας τις υψηλότερες τιμές στα δυτικά ηπειρωτικά, όπου θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

Την Πέμπτη αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, όπου κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ στα βορειοδυτικά υπάρχει πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Την Παρασκευή ο καιρός θα διατηρηθεί γενικά αίθριος, ωστόσο από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά, δίνοντας τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σταθερή, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα διατηρηθούν ενισχυμένοι.