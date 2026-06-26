Οι υψηλές θερμοκρασίες καθιστούν επικίνδυνους ορισμένους χώρους εργασίας, με οικονομολόγους να προειδοποιούν ότι οι διαταραχές που προκαλούνται θα πλήξουν την ανάπτυξη.

Η Μονίκ Μόσλεϊ έχει συνηθίσει τις αποπνικτικές συνθήκες στο εργοστάσιο τροφίμων στο Γιόρκσαϊρ όπου εργάζεται, αλλά ο καύσωνας του Ιουνίου, που έσπασε κάθε ρεκόρ, έχει καταστήσει αφόρητη την ατμόσφαιρα. «Παράγουμε ζεστά τρόφιμα και είναι συνηθισμένο να βλέπουμε θερμοκρασίες που φτάνουν τους 30 βαθμούς Κελσίου», λέει στον Guardian. «Χάρη στο συνδικάτο μας, ο εργοδότης μάς προσφέρει επιπλέον διαλείμματα, αλλά δεν είναι όλοι οι χώροι εργασίας ίδιοι».

Το τελευταίο κύμα καύσωνα που έπληξε το Ηνωμένο Βασίλειο και μεγάλο μέρος της δυτικής Ευρώπης δημιούργησε σημαντικές προκλήσεις για εργοδότες και εργαζόμενους: αποπνικτικό κλίμα στα γραφεία, διαταραχές στις μετακινήσεις, κλείσιμο των σχολείων και εργοτάξια όπου οι εργαζόμενοι κινδυνεύουν από αφυδάτωση και θερμοπληξία.

Οι επιπτώσεις σε συγκεκριμένους τομείς

Όλο και περισσότεροι αποδέχονται ότι οι αυξανόμενες περίοδοι ακραίας ζέστης έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην παραγωγικότητα και απειλούν τις ήδη υποτονικές οικονομίες της Ευρώπης. Οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι η κλιματική κρίση θα πλήξει την ανάπτυξη της οικονομίας, εκτός αν οι ευρωπαϊκές χώρες προσαρμόσουν τα παλαιά κτίρια και τις υποδομές τους.

Ο Ρόμπερτ Μαρξ, επικεφαλής οικονομολόγος για το κλίμα στην Oxford Economics, δήλωσε ότι οι υψηλές θερμοκρασίες «πιθανότατα οδηγούν σε σημαντικές απώλειες παραγωγικότητας και διαταράσσουν άμεσα την εργασία σε κατασκευές, γεωργία, μεταποίηση, λιανεμπόριο και φιλοξενία, καθώς και άλλους τομείς που δεν μπορούν να παρέχουν προστατευμένο εργασιακό περιβάλλον».

«Αυτοί οι τομείς αντιστοιχούν στο 27% της οικονομικής δραστηριότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο 35% στη δυτική Ευρώπη», είπε. Ως αποτέλεσμα, ένας καύσωνας τεσσάρων ημερών «μπορεί να μειώσει την τριμηνιαία αύξηση της παραγωγικότητας κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο και έως 2 μονάδες στην υπόλοιπη δυτική Ευρώπη».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η μεγαλύτερη απώλεια ωρών εργασίας στη δυτική, βόρεια και νότια Ευρώπη έως το 2030 αναμένεται να αφορά τους τομείς της γεωργίας και των κατασκευών, σύμφωνα με έρευνα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.

Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία οι πιο εκτεθειμένες στον κίνδυνο

Ερευνητές της ασφαλιστικής εταιρείας Allianz διαπίστωσαν ότι η ακραία ζέστη αναδεικνύεται σε «οικονομικό κίνδυνο» για την Ευρώπη. Σύμφωνα με τη μελέτη, η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία είναι από τις οικονομίες που εκτίθενται περισσότερο στο αυξανόμενο οικονομικό κόστος του θερμικού στρες (το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμπεριλήφθηκε). Αυτό συμβαίνει επειδή οι απώλειες παραγωγικότητας αυξάνονται απότομα όταν το θερμόμετρο ανεβαίνει πάνω από τους 30°C, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται το κόστος ενέργειας για ψύξη μηχανημάτων και κτιρίων.

Σύμφωνα με το σενάριο ακραίων συνθηκών της μελέτης, η Γαλλία ενδέχεται να υποστεί απώλεια 240 δισ. δολαρίων σε οικονομική παραγωγή μεταξύ του 2026 και του 2030, ακολουθούμενη από την Ιταλία με 147 δισ. δολάρια και την Ισπανία με 120 δισ. δολάρια, γεγονός που αντιστοιχεί σε σωρευτική απώλεια που φτάνει έως και το 7% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος.

«Ο καύσωνας δεν είναι εξαίρεση, είναι κατεύθυνση», δήλωσε η Καταρίνα Ούτερμολ, επικεφαλής θεματικής και πολιτικής έρευνας στην Allianz Investment Management και συν-συγγραφέας της μελέτης. «Η ακραία ζέστη κοστίζει σε όλους, εργαζόμενους, επιχειρήσεις και φορολογούμενους . Υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε χώρες που προσαρμόζονται και σε εκείνες που κρατούν στάση αναμονής. Καλύτερα ας σταματήσουμε να το αντιμετωπίζουμε ως θερινό πρόβλημα και να το δούμε ως μόνιμη πρόκληση οικονομικής πολιτικής».

Εντάσεις μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών

Ο καύσωνας έχει προκαλέσει εντάσεις μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών. Αν και στη Βρετανία η νομοθεσία προβλέπει ελάχιστη θερμοκρασία εργασίας (16°C για γραφεία ή 13°C για βαριά εργασία), δεν υπάρχει ανώτατο όριο. Αυτό συμβαίνει επειδή ορισμένοι χώροι, όπως κουζίνες ή χυτήρια, είναι από τη φύση τους ζεστοί. Αντ' αυτού, οι οδηγίες της Υπηρεσίας Υγείας και Ασφάλειας (HSE) μιλούν για «εύλογη» θερμοκρασία.

Υπάρχουν ξεχωριστοί κανονισμοί για τα εργοτάξια, όπου απαιτούνται «εύλογες» συνθήκες και προστασία από τον καιρό, ενώ οι εργοδότες καλούνται να προσαρμόζουν το ωράριο, να αυξάνουν τα διαλείμματα και να παρέχουν δροσερό νερό. Επίσης, οι εργαζόμενοι μπορούν κατά την ανάπαυση να αφαιρούν τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό τους.

Ο Ντέιβιντ Ντ’Σούζα από το Chartered Institute of Personnel and Development δήλωσε ότι πολλές επιχειρήσεις αξιοποιούν ευέλικτες μορφές εργασίας, αλλά αυτό δεν είναι δυνατό για όλους τους τομείς, ειδικά όπου απαιτείται φυσική παρουσία ή ειδικός εξοπλισμός.

Τι μέτρα λαμβάνουν οι χώρες

Σε αρκετές περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως στη νότια Αγγλία, οι συλλογές απορριμμάτων ξεκινούν νωρίτερα, ακόμη και από τις 4 το πρωί στο Μπρίστολ.

Στην Ιταλία, εκδόθηκαν κόκκινες προειδοποιήσεις. Στη Ρώμη απαγορεύτηκε προσωρινά η εργασία σε εξωτερικούς χώρους μεταξύ 12:30 και 16:00. Ωστόσο, αναφορές δείχνουν ότι πολλοί διανομείς τροφίμων δεν τήρησαν την απαγόρευση.

Πολλοί υπάλληλοι γραφείου εργάζονται από το σπίτι. Ωστόσο, εργαζόμενοι σε υγεία, αρτοποιεία, μεταφορές και καταστήματα δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα.

Η ζυθοποιία Elusive Brewing στο Berkshire ανέστειλε την παραγωγή για μεγάλο μέρος της εβδομάδας. «Η θερμοκρασία είναι πάνω από 40°C και δεν είναι ασφαλές για το προσωπικό», δήλωσε ο ιδιοκτήτης Άντι Πάρκερ.

Ο καύσωνας έχει επίσης αναζωπυρώσει τη συζήτηση για την ανισότητα στην ευελιξία εργασίας. Τα συνδικάτα ζητούν ανώτατο όριο θερμοκρασίας εργασίας, κάτι που η κυβέρνηση έχει απορρίψει στο παρελθόν, ενώ οι εργοδοτικές οργανώσεις ζητούν «κοινή λογική».

Σε χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία, δεν υπάρχει ακόμη ανώτατη όριο θερμοκρασίας εργασίας, αλλά κανόνες προσαρμογής: η Γαλλία απαιτεί αλλαγές ωραρίων και πρόσβαση σε νερό, ενώ στη Γερμανία απαιτούνται μέτρα ψύξης πάνω από 30°C και αυστηρότερο πλαίσιο πάνω από τους 35°C.

Η Ισπανία έχει προχωρήσει περισσότερο, επιτρέποντας έως και τέσσερις ημέρες πληρωμένης άδειας σε εργαζόμενους που δεν μπορούν να φτάσουν στην εργασία τους, ενώ οι εταιρείες μπορούν να αναστείλουν προσωρινά συμβάσεις.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι εργαζόμενοι είναι αντιμέτωποι με ακυρώσεις δρομολογίων, συστάσεις για αποφυγή μετακινήσεων και κλειστά σχολεία.

Με πληροφορίες από Guardian