«Αντιμετωπίζουμε αυτήν τη στιγμή προβλήματα στις πτήσεις εξαιτίας νεφών ηφαιστειακής τέφρας της Αίτνας πάνω από τα μαλτέζικα νησιά» ανέφεραν οι Αρχές.

Το νέφος της ηφαιστειακής τέφρας από την Αίτνα στη Σικελία μετακινήθηκε προς τον εναέριο χώρο της Μάλτας, υποχρεώνοντας τις αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν πτήσεις, στο απόγειο της τουριστικής περιόδου.

«Αντιμετωπίζουμε αυτήν τη στιγμή προβλήματα στις πτήσεις εξαιτίας νεφών ηφαιστειακής τέφρας πάνω από τα μαλτέζικα νησιά έπειτα από την πρόσφατη δραστηριότητα τουηφαιστείου Αίτνα», ανέφερε το διεθνές αεροδρόμιο της Μάλτας σε ένα μήνυμα που ανήρτησε στο Facebook.

{https://x.com/mamboitaliano__/status/2087096808526795127}

Εκπρόσωπος Τύπου είπε πως 19 πτήσεις ακυρώθηκαν έως αργά το απόγευμα σήμερα, ενώ σε αρκετές άλλες έχουν σημειωθεί σημαντικές καθυστερήσεις.

Το αεροδρόμιο της Μάλτας βρίσκεται σε απόσταση περίπου 220 χιλιομέτρων νότια του ηφαιστείου της Αίτνας, του ενεργότερου στην Ευρώπη, το οποίο άρχισε να εκρήγνυται ξανά την περασμένη εβδομάδα, οδηγώντας στο κλείσιμο του μεγαλύτερου αεροδρομίου της Σικελίας, στη πόλη Κατάνια.

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Με πληροφοριες του ΑΠΕ