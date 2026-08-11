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Σε αυξημένη δραστηριότητα βρίσκεται η Αίτνα τις τελευταίες ημέρες, με την ηφαιστειακή τέφρα να επηρεάζει τις αερομεταφορές στη Σικελία.

Σε έντονη φάση δραστηριότητας βρίσκεται η Αίτνα στη Σικελία, με τις εκπομπές ηφαιστειακής τέφρας να προκαλούν προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις.

Η νέα εκρηκτική δραστηριότητα εντάθηκε τις τελευταίες ημέρες, καθώς το ηφαίστειο εκτόξευσε μεγάλες ποσότητες στάχτης, καπνού και λάβας. Η τέφρα μεταφέρθηκε σε μεγάλη απόσταση, φτάνοντας μέχρι και το Λιβυκό πέλαγος, ενώ οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν σε περιορισμούς στην εναέρια κυκλοφορία γύρω από την Κατάνια.

Προβλήματα στις πτήσεις από την Κατάνια

Το αεροδρόμιο Fontanarossa της Κατάνιας αντιμετώπισε επανειλημμένα προβλήματα στη λειτουργία του, καθώς το νέφος της ηφαιστειακής τέφρας δημιούργησε κινδύνους για τις πτήσεις.

{https://x.com/Radio1Rai/status/2087130678567620895}

Αρκετές αφίξεις ανεστάλησαν, ενώ πτήσεις προς την Κατάνια χρειάστηκε να αλλάξουν προορισμό και να κατευθυνθούν κυρίως προς το αεροδρόμιο του Παλέρμο. Παράλληλα, καταγράφηκαν καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων, επηρεάζοντας μεγάλο αριθμό ταξιδιωτών.

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Νέα ρωγμή στην Αίτνα

Η ηφαιστειακή δραστηριότητα παρουσίασε νέα εξέλιξη με τη δημιουργία ρωγμής στην περιοχή Valle del Bove, σε υψόμετρο περίπου 1.900-2.090 μέτρων.

Παράλληλα, ενεργά παρέμειναν αρκετά σημεία του ηφαιστείου, ενώ συνεχίστηκε η εκρηκτική δραστηριότητα στον κρατήρα Voragine.

Οι ηφαιστειολόγοι παρακολουθούν στενά την κατάσταση, καθώς η ένταση της δραστηριότητας μεταβάλλεται συνεχώς. Στην περιοχή καταγράφηκαν εκπομπές τέφρας, σιντριβάνια λάβας και νέες ροές.

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Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και αεροναυτιλίας τέθηκαν σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ οι ταξιδιώτες κλήθηκαν να ενημερώνονται πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο για πιθανές αλλαγές στα δρομολόγιά τους.

Παράλληλα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προκλήθηκαν από τους περιορισμούς στις αερομεταφορές, ενισχύθηκαν οι χερσαίες μετακινήσεις μεταξύ των μεγάλων πόλεων της Σικελίας.

Μέχρι στιγμής, οι ροές λάβας κινούνται σε ακατοίκητες περιοχές και δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή άμεση απειλή για κατοικημένες ζώνες.

{https://x.com/washingtonpost/status/2086913178068189524}