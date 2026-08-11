Είναι η πρώτη καταδίκη εναντίον του πρώην δικτάτορα της Συρίας, ο οποίος διέφυγε στη Μόσχα με την οικογένειά του μετά την ανατροπή του καθεστώτος του τον Δεκέμβριο του 2024.

Δικαστήριο στη Συρία καταδίκασε σε θάνατο ερήμην τον έκπτωτο δικτάτορα Μπασάρ αλ-Άσαντ. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου της χώρας.

Είναι η πρώτη καταδίκη εναντίον του Άσαντ, ο οποίος διέφυγε από τη Δαμασκό στη Μόσχα με την οικογένειά του μετά την ανατροπή του καθεστώτος του τον Δεκέμβριο του 2024, τερματίζοντας την κατοχή της οικογένειάς του στην εξουσία.

Ο ξάδερφος του Άσαντ και πρώην επικεφαλής πολιτικής ασφάλειας στην επαρχία Ντεράα της νότιας Συρίας, Άτεφ Νατζίμπ, καταδικάστηκε επίσης σε θάνατο. Είχε δικαστεί και εμφανίστηκε φορώντας μια ριγέ στολή φυλακής μέσα σε ένα κλουβί στην αίθουσα του δικαστηρίου καθώς ο δικαστής διάβαζε την ποινή του. Η Ντεράα θεωρείται ευρέως ως η γενέτειρα της εξέγερσης κατά της διακυβέρνησης του Άσαντ.

Τον Μάρτιο του 2011, η κράτηση και τα φερόμενα βασανιστήρια μιας ομάδας εφήβων που κατηγορούνταν ότι έγραφαν αντικυβερνητικά γκράφιτι πυροδότησαν διαμαρτυρίες στην πόλη, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν με βίαιη καταστολή από τις δυνάμεις ασφαλείας. Αυτή η αντίδραση με τη σειρά της πυροδότησε την έκρηξη των διαδηλώσεων σε εθνικό επίπεδο που κλιμακώθηκαν σε εμφύλιο πόλεμο. Τότε σκοτώθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι.

Καταδίκες για ειδεχθή εγκλήματα

Η προσωρινή κυβέρνηση της Συρίας άρχισε να δικάζει αξιωματούχους που συνδέονται με το καθεστώς Άσαντ, το οποίο κυβέρνησε τη χώρα για περισσότερα από 50 χρόνια. Ο Νατζίμπ είναι ένας από αυτούς τους υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Καταδικάστηκε για εγκλήματα όπως φόνος, «εκ προθέσεως δολοφονία παιδιών κάτω των 15 ετών» και «βασανιστήρια που οδήγησαν σε θάνατο».

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Το δικαστήριο καταδίκασε επίσης ερήμην έξι πρώην στρατιωτικούς και αξιωματούχους ασφαλείας σε θάνατο, συμπεριλαμβανομένου του νεότερου αδελφού του Μπασάρ αλ Άσαντ, Μαχέρ. Ο Μαχέρ διηύθυνε την επίλεκτη Τέταρτη Μεραρχία του στρατού και επίσης διέφυγε στη Μόσχα όταν έπεσε το καθεστώς. Επίσης καταδικάστηκε και ο πρώην υπουργός Άμυνας Φαχντ αλ-Φρέιτζ.

Αυτή ωστόσο δεν είναι η πρώτη κίνηση εναντίον του Άσαντ από τη νέα ηγεσία της Συρίας. Εχει ήδη εκδοθει ένταλμα σύλληψης εναντίον του τον περασμένο Δεκέμβριο με κατηγορίες για φόνο και βασανιστήρια. Ωστόσο, εκείνος διέφυγε στη Ρωσία καθώς οι δυνάμεις υπό τον Άχμεντ αλ-Σαράα - τον νυν πρόεδρο της Συρίας ανέβηκαν στην εξουσία σε μια γρήγορη, 11ήμερη εκστρατεία που έριξε τη δυναστεία Άσαντ.

Έκτοτε, η νέα κυβέρνηση έχει συλλάβει πολλούς πρώην αξιωματούχους και προσωπικό ασφαλείας, αν και τα περισσότερα ανώτερα στελέχη του παλαιού καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Άσαντ, παραμένουν εκτός εμβέλειας στη Ρωσία.

Ο Άσαντ ανέλαβε την εξουσία το 2000 μετά τον θάνατο του πατέρα του. Δευτεροτόκος γιος του Χαφέζ αλ-Άσαντ, δεν ήταν προορισμένος να γίνει κυβερνήτης της Συρίας μέχρι που ο αδελφός του, Μπαζίλ, πέθανε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα το 1994. Ως μέλος της μειονότητας των Αλαουιτών, συνέχισε να ευνοεί την κυριαρχία τους σε πολλούς ρόλους στον στρατό, τις υπηρεσίες ασφαλείας και τις μυστικές υπηρεσίες. Μεγάλο μέρος της διακυβέρνησής του καθορίστηκε από τον εμφύλιο πόλεμο.

Με πληροφορίες του BBC