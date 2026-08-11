Πακιστάν και Κατάρ βλέπουν περιθώρια για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ προχωρούν οι συζητήσεις για τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ.

Νέα προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκεται σε εξέλιξη, με το Πακιστάν να εκτιμά ότι οι δύο πλευρές έχουν πλησιάσει σε μια πιθανή συμφωνία.

Ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν, Κχαουάτζα Ασίφ, δήλωσε στο Bloomberg ότι τα τελευταία μηνύματα από τις δύο πλευρές δείχνουν πως υπάρχει ξανά περιθώριο για την επίτευξη ειρήνης.

«Τα πράγματα φαίνεται να διαμορφώνονται ξανά προς μια ειρηνευτική συμφωνία ή μια διευθέτηση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τα σημάδια των τελευταίων ημερών δείχνουν πως «βρισκόμαστε κοντά σε κάποιου είδους συμφωνία».

Προχωρούν οι συζητήσεις για τα Στενά του Ορμούζ

Στο μεταξύ, το Κατάρ ανακοίνωσε ότι οι ξεχωριστές συνομιλίες μεταξύ του Ομάν και του Ιράν για τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, είχε την Τρίτη συνάντηση στην Τεχεράνη με τον υπουργό Εσωτερικών του Πακιστάν, Μοχσίν Νακβί, χωρίς να γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συνάντησης.

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Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες διαδρομές παγκοσμίως. Πριν από την έναρξη του πολέμου, περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου περνούσε από τη συγκεκριμένη θαλάσσια δίοδο.

Το Ιράν θέτει όρους για το άνοιγμα της θαλάσσιας οδού

Η Τεχεράνη είχε ανακοινώσει την Κυριακή (09/08) ότι βρισκόταν κοντά σε τελική συμφωνία με το Ομάν για τον καθορισμό νέων θαλάσσιων διαδρομών στα Στενά του Ορμούζ.

Ωστόσο, το Ιράν ξεκαθάρισε ότι μια τέτοια συμφωνία δεν θα σήμαινε αυτόματα την πλήρη επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού. Η Τεχεράνη ζητά από την Ουάσινγκτον να ικανοποιήσει συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται, σύμφωνα με το ιρανικό αίτημα, αποζημιώσεις, άρση κυρώσεων και τερματισμός των στρατιωτικών απειλών.

Ο Αραγτσί έχει δηλώσει ότι ΗΠΑ και Ιράν δεν πραγματοποιούν απευθείας συνομιλίες, αλλά επικοινωνούν μέσω μεσολαβητών και ανταλλάσσουν μηνύματα.

Απαίτησεις από τον Ντόναλντ Τραμπ

Το κλίμα δυσκόλεψε τη Δευτέρα (10/08), όταν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έθεσε νέες απαιτήσεις προς την Τεχεράνη.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον θα ζητήσει από το Ιράν χρήματα για τις ζημιές που, όπως υποστηρίζει, έχουν προκληθεί σε βάθος περίπου 50 ετών. Ανέφερε επίσης ότι στις αποζημιώσεις θα πρέπει να περιλαμβάνονται απώλειες τόσο μεταξύ αμάχων όσο και μεταξύ αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή.

Οι δηλώσεις αυτές δημιούργησαν νέα ερωτήματα για το κατά πόσο οι δύο πλευρές μπορούν να ξεπεράσουν τις διαφορές τους και να καταλήξουν σε συμφωνία.

Νέες επιθέσεις σε πλοία στον Κόλπο του Ομάν και την Ερυθρά Θάλασσα

Την ίδια ώρα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι διπλωματικές προσπάθειες, νέα περιστατικά σε πλοία εντείνουν την ανησυχία για την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών στην περιοχή.

Τέσσερα μέλη πληρώματος έχασαν τη ζωή τους σε φερόμενη επίθεση εναντίον μικρού φορτηγού πλοίου στο στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών της Υεμένης. Το πλοίο Tihamah ανήκε σε αιγυπτιακή εταιρεία, ενώ μέχρι στιγμής οι Χούθι δεν έχουν αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.

Παράλληλα, πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χτυπήθηκε από πύραυλο στα ανοιχτά του Πακιστάν, καθώς έπλεε στον Κόλπο του Ομάν. Το περιστατικό αποδίδεται σε πιθανή αμερικανική επίθεση, ενώ σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, Αμερικανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι το πλοίο χτυπήθηκε από αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο αφού το πλήρωμα δεν ακολούθησε προειδοποιήσεις.

Πιέσεις στον Τραμπ για τερματισμό του πολέμου

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξανόμενες πιέσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης, καθώς δημοσκοπήσεις στις ΗΠΑ δείχνουν ότι ο πόλεμος δεν έχει την υποστήριξη μεγάλου μέρους της αμερικανικής κοινής γνώμης.

Παρά τις πολυήμερες αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις και τις επιθέσεις του Ιουλίου, η Ουάσινγκτον δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να αποκαταστήσει πλήρως τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι το πέρασμα είναι ανοιχτό και ότι τον έλεγχο της περιοχής έχει το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό. Ωστόσο, οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών δείχνουν ότι η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστη.

Με πληροφορίες του Reuters