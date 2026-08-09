Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστη.

Νέους, ιδιαίτερα σκληρούς όρους για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ θέτει το Ιράν, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις για την αποκλιμάκωση της κρίσης παραμένουν σε εξέλιξη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν ξεκαθάρισε ότι η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδος δεν πρόκειται να ανοίξει πλήρως μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να «διορθώσουν τη συμπεριφορά τους».

Σε ανακοίνωση που μετέδωσαν τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο γραμματέας του Συμβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ, παρουσίασε μια σειρά απαιτήσεων προς την Ουάσιγκτον. Μεταξύ άλλων, η Τεχεράνη ζητά από τις ΗΠΑ να δεσμευτούν ότι δεν θα απειλήσουν ξανά το Ιράν, να τερματίσουν οριστικά τον πόλεμο με τη χώρα και τους συμμάχους της στην περιοχή και να αποσύρουν τις στρατιωτικές δυνάμεις τους.

Παράλληλα, ζητά να τερματιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών, να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις, να αποδεσμευτούν χωρίς όρους τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία και να καταβληθούν αποζημιώσεις για τις ζημιές που έχει υποστεί η χώρα από τον πόλεμο.

«Κοντά» σε συμφωνία με το Ομάν

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι Τεχεράνη και Μουσκάτ βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τη ναυσιπλοΐα και συγκεκριμένα για τον καθορισμό νέας διαδρομής διέλευσης. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι αυτό από μόνο του δεν συνεπάγεται την πλήρη επαναλειτουργία των Στενών.

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Το Ομάν, που έχει αναλάβει μεσολαβητικό ρόλο, ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται σε «θετική και εποικοδομητική ατμόσφαιρα», καταδικάζοντας παράλληλα τις επιθέσεις εναντίον πλοίων.

Το Ιράν έχει επιβάλει στην πράξη περιορισμούς στη διέλευση και επιδιώκει να χρεώνει τα πλοία που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό. Οι ΗΠΑ αντιτίθενται στην επιβολή ιρανικών τελών, αν και η προσωρινή συμφωνία του Ιουνίου προβλέπει συζητήσεις για τη μελλοντική διαχείριση των Στενών από το Ιράν και το Ομάν.

Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστη. Το Σάββατο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι πλοίο της κρατικής πετρελαϊκής Adnoc δέχθηκε επίθεση με ιρανικό πύραυλο. Δεν αναφέρθηκαν θύματα, ωστόσο η εταιρεία υποστηρίζει ότι περισσότερα από δώδεκα πλοία της έχουν δεχθεί επιθέσεις με πυραύλους και drones από την έναρξη του πολέμου.

Πηγή Guardian