Μια ακόμη σημαντική επιτυχία για την Ιουλιάννα Ρούσσου.

Με μια απίστευτη κούρσα, αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς αλλά και μελέτης, η Ιουλιάννα Ρούσου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 800 μ. στο Παγκόσμιο του Όρεγκον με 2:03.08 την Κυριακή 9/8.

Η αθλήτρια του Δημήτρη Πλατή δεν φοβήθηκε, πήρε το ρίσκο να μπει μπροστά στα 300 μ. καθώς κατάλαβε πως η κούρσα πήγαινε αργά και η Ρέμιτς θα είχε το πλεονέκτημα στο τελικό σπριντ. Η αθλήτρια είχε τις δυνάμεις αλλά και το καθαρό μυαλό να κρατηθεί και να διεκδικήσει μέχρι το τέλος το χρυσό μετάλλιο. Αυτό κατέληξε τελικά στη Ζίβα Ρέμιτς, που όμως αναμενόταν έκανε το σπριντ στα τελευταία μέτρα και πέρασε πρώτη τη γραμμή τερματισμού σε 2:03.03.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkk6t279p2c1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η Ρούσου χάρισε στη χώρα μας το δεύτερο μετάλλιό της στη φετινή διοργάνωση και το δεύτερο στην ιστορία του αγωνίσματος, μετά το χάλκινο της Έλλης Δεληγιάννη στο Ναϊρόμπι το 2021.

Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Σακίρ Κίνγκ (Μ. Βρετανία) με 2:03.52.