Παρεμβάσεις ύψους 15 εκατ. ευρώ στην αυθεντική διαδρομή του μαραθωνίου.

Ο Μαραθώνιος της Αθήνας ανεβαίνει στην κατηγορία των Elite αγώνων της World Athletics και ταυτόχρονα ξεκινά η πορεία προκειμένου να διεξαχθεί στην ελληνική πρωτεύουσα το πρώτο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του αγωνίσματος, το 2030.

Από το 2030, η World Athletics εισάγει το Παγκόσμιο πρωτάθλημα μαραθωνίου, το οποίο θα διεξάγεται κάθε χρόνο, εναλλάξ για άνδρες και γυναίκες. Η παγκόσμια ομοσπονδία επέλεξε την Αθήνα ως προτιμώμενη διοργανώτρια για την παρθενική διοργάνωση και επιβεβαίωσε ότι έχουν ξεκινήσει οι σχετικές επίσημες διερευνητικές συζητήσεις.

Τις ανακοινώσεις έκαναν σήμερα, σε συνέντευξη Τύπου, η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, ο διευθύνων σύμβουλος της World Athletics, Τζον Ρίτζιον και ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς.

Το πλάνο προβλέπει βελτιώσεις σε υποδομές και παροχές προς τους δρομείς, με στόχο το 2029 ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας να φτάσει στην κατηγορία Platinum, την υψηλότερη για αγώνες σε δημόσιο δρόμο. Η διοργάνωση εκείνης της χρονιάς θα αποτελέσει και ένα test event για το πρώτο Παγκόσμιο πρωτάθλημα μαραθωνίου, που σύμφωνα με το πλάνο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το 2030.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να διερευνήσουμε με την Αθήνα την πιθανότητα ενός ανεξάρτητου Παγκοσμίου πρωταθλήματος Μαραθωνίου, τον τόπο όπου γεννήθηκε αυτό το εμβληματικό αγώνισμα», ήταν το μήνυμα του προέδρου της World Athletics, Σεμπάστιαν Κόου, σε ανακοίνωση της παγκόσμιας ομοσπονδίας στίβου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Ο μαραθώνιος είναι ένα από τα πιο οικουμενικά αθλητικά γεγονότα και η Αθήνα αποτελεί το πνευματικό “σπίτι” του. Η αναζήτηση της πιθανότητας ενός μελλοντικού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος μαραθωνίου εδώ αντικατοπτρίζει τη φιλοδοξία μας να φέρουμε τη μεγαλύτερη διοργάνωση του αγωνίσματος εκεί όπου ξεκίνησαν όλα», δήλωσε ο Τζον Ρίτζιον και συμπλήρωσε πως ο οδικός χάρτης που συμφώνησαν η World Athletics, ο ΣΕΓΑΣ και η περιφέρεια Αττικής διασφαλίζει ότι η διοργάνωση θα πληροί τις αυστηρές τεχνικές και επιχειρησιακές προδιαγραφές που απαιτούνται.

«Σήμερα, καλούμε όλο τον κόσμο να μας συντροφεύσει σε ένα νέο ταξίδι. Η αναβάθμιση του Μαραθωνίου της Αθήνας, του Αυθεντικού δεν αποτελεί για εμάς έναν ακόμα στόχο, αλλά μια δέσμευση αριστείας», δήλωσε η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα. «Η μετατροπή του αγώνα στο μεγαλύτερο παγκόσμιο δρομικό γεγονός ξεκινά τώρα, με πρώτο σταθμό τη διοργάνωση του 43ου Μαραθωνίου του Αυθεντικού, στις 8 Νοεμβρίου του 2026», πρόσθεσε.

Παρεμβάσεις 15 εκατομμυρίων ευρώ

Από την πλευρά του, ο Νίκος Χαρδαλιάς μίλησε για τις παρεμβάσεις που θα γίνουν, το κόστος των οποίων ξεπερνά τα 15 εκατομμύρια ευρώ.

Ο πρώτος άξονας θα είναι τα έργα στην αφετηρία, για την αναβάθμιση όλων των υποδομών, επεσήμανε ο περιφερειάρχης Αττικής. Το δεύτερο κομμάτι, είναι η ανάπλαση και η αναβάθμιση της μαραθώνιας διαδρομής.

Ερωτηθείς σχετικά, η Σοφία Σακοράφα εξέφρασε την πεποίθηση ότι αποτελεί τυπική διαδικασία η ανάθεση και επισήμως στην Αθήνα του πρώτου Παγκοσμίου πρωταθλήματος Μαραθωνίου. Εξάλλου, σημείωσε ότι πέρυσι, όταν η World Athletics αξιολόγησε τη διοργάνωση, η «βαθμολογία» που έλαβε ήταν 95/100.

Σε αντίστοιχη ερώτηση, ο CEO της παγκόσμιας ομοσπονδία στίβου είπε: «Έχουμε τέσσερα χρόνια. Έχουμε απόλυτη βεβαιότητα ότι θα φτάσουμε εκεί». Υπάρχουν πολλοί καλοί αγώνες, αλλά ένας είναι ο εμβληματικός, ο αυθεντικός».

«Θέλουμε να έρθει και να μείνει» στην Αθήνα το Παγκόσμιο πρωτάθλημα Μαραθωνίου, τόνισε από την πλευρά του ο Νίκος Χαρδαλιάς. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου υπογραμμίστηκε ότι είναι έτοιμες οι μελέτες για την πλήρη αναμόρφωση των υποδομών, κάτι που απαιτείται προκειμένου ο Μαραθώνιος της Αθήνας να προσελκύσει κορυφαίους αθλητές, όπως σημείωσε η Σοφία Σακοράφα.

Μετά την αναβάθμιση του Μαραθωνίου της Αθήνας σε Elite, η διοργάνωση εναρμονίζεται με τις προδιαγραφές αυτής της κατηγορίας αγώνων. Αυτή η επένδυση υποστηρίζει αναβαθμισμένες υγειονομικές υπηρεσίες, νέα πρωτόκολλα ασφάλειας και βέλτιστη εξυπηρέτηση των δρομέων. Η έναρξη των εγγραφών θα γίνει στις 24 Απριλίου.

Φωτ.: EUROKINISSI/ ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ