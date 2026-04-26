Διοργανώθηκε ο 20ος επετειακός Μαραθώνιος «Μέγας Αλέξανδρος».

Ο 20ός Διεθνής Μαραθώνιος «Μ. Αλέξανδρος συγκέντρωσε 16.500 δρομείς από κάθε γωνιά του πλανήτη, σε μια μεγάλη αθλητική γιορτή για την πόλη.

Ο μαραθώνιος που ξεκίνησε σήμερα το πρωί είχε αφετηρία την Πέλλα και τερματισμό στη Θεσσαλονίκη, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Την κορδέλα έκοψαν στους άνδρες ο Δημήτρης Λινάρδος με χρόνο 02:26:14, και ακολούθησαν στη δεύτερη ο Γιώργος Μενής (02.:27:26), που ήταν ο περσινός νικητής του μαραθωνίου και ο Νικόλαος Κακούρης (02:31:46) στην τρίτη θέση.

Στις γυναίκες την πρώτη θέση κατέλαβε η Γεωργία Κανούτα με χρόνο 02:48:17. Δεύτερη τερμάτισε η Ντενίζ Δημάκη (2:53.45), και τρίτη η Τριανταφυλλιά Καπέτη (3:07.14).