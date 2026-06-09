Υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά κοντά στον οικισμό Πεύκα της Θεσσαλονίκης.

Οριοθετήθηκε το μέτωπο της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (9/6) στην περιοχή Πεύκα Θεσσαλονίκης, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τις επιχειρήσεις για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή τυχόν αναζωπυρώσεων.

Η εικόνα της φωτιάς παρουσιάζει σημαντική βελτίωση, ενώ καθοριστικό ρόλο στον περιορισμό της συνέβαλε και η βροχόπτωση που εκδηλώθηκε στην περιοχή, διευκολύνοντας το έργο των επίγειων δυνάμεων. Από πλευράς Πυροσβεστικής το συμβάν είναι υπό πλήρη έλεγχο και δεν εμπνέεται κίνδυνος ανησυχίας. Η πυρκαγιά, η οποία κινητοποίησε άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, παρουσιάζει πλέον σαφώς βελτιωμένη εικόνα, ενώ σημαντικό ρόλο στον περιορισμό της επέκτασής της φαίνεται να έπαιξαν και οι καιρικές συνθήκες, καθώς στην περιοχή σημειώθηκε βροχόπτωση, η οποία συνέβαλε καθοριστικά στο έργο της κατάσβεσης.

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Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με δεκάδες πυροσβέστες, οχήματα και πεζοπόρα τμήματα της 2ης ΕΜΟΔΕ, με τη συνδρομή εθελοντών και υδροφόρων ΟΤΑ. Από αέρος συνέδραμαν πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου CL-415 και ελικόπτερο, πραγματοποιώντας εντατικά ρίψεις νερού.

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H ανάρτηση της Πυροσβεστικής

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πεύκα Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 11 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2064331588033282444}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj4k03yet5lt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ήχησε το 112 για τη μεγάλη φωτιά

Παράλληλα, μήνυμα του 112 είχε σταλεί νωρίτερα στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, καλώντας τους σε ετοιμότητα λόγω της δασικής πυρκαγιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Στο μήνυμα του 112 που στάλθηκε στα κινητά των πολιτών αναφέρεται: «Ειδοποίηση 112. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Φίλυρο της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

{https://www.facebook.com/112Greece/posts/pfbid02namsbN3usQRMUS8LRUVnp3faXwvdgVJn4JoZxExn2Q1PuxbiQNG3xe3qsBC5YAxxl}