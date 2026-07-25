Ανακοίνωση του Τομέα Ισότητας και Δικαιωμάτων ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωσή του, επισημαίνει πως «η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ''οίστρο'' της Ζωής Κωνσταντοπούλου, όπως και του Δημήτρη Καιρίδη στα ''ξανθά πουλέν του Τσίπρα'', δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ως ατυχείς διατυπώσεις.

Αποτυπώνουν μια βαθιά ριζωμένη σεξιστική αντίληψη που εξακολουθεί να διαπερνά τον δημόσιο λόγο. Ο σεξισμός δεν είναι απλώς λεκτικός εκτροχιασμός και σίγουρα δεν είναι ανεκτή μορφή πολιτικής αντιπαράθεσης. Αναπαράγει έμφυλα στερεότυπα για να απαξιώνει τις γυναίκες όχι για τις θέσεις τους, αλλά για το φύλο τους.

Τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν θέση ούτε στην πολιτική ούτε στη δημοκρατία. Η καταδίκη τους δεν μπορεί να είναι επιλεκτική ούτε να εξαρτάται από την κομματική ταυτότητα της γυναίκας για την οποία προορίζονται.

Καλούμε όλα τα πολιτικά κόμματα και ιδιαίτερα όσους κατέχουν δημόσια αξιώματα, να σταματήσουν ευφυολογήματα σεξισμού και διακρίσεων που εκχυδαίνουν τον δημόσιο διάλογο. Η ισότητα, ο σεβασμός και η αξιοπρέπεια είναι αδιαπραγμάτευτες δημοκρατικές αξιώσεις».