Στο σημείο αυτή την ώρα επιχειρούν 11 οχήματα με 40 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και εθελοντές.

Μεγάλη φωτιά τώρα μαίνεται στην περιοχή Πεύκα Θεσσαλονίκης, προκαλώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Στο σημείο αυτή την ώρα επιχειρούν 11 οχήματα με 40 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και εθελοντές, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Επίσης, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

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Ήχησε το 112 για τη μεγάλη φωτιά

Μάλιστα, ήχησε το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων, σύμφωνα με το Parallaximag.gr. Tο πύρινο μέτωπο εντοπίζεται σε δασική έκταση, κοντά στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης. Δεν απειλούνται μέχρι στιγμής κατοικίες.

Στο μήνυμα του 112 που στάλθηκε στα κινητά των πολιτών αναφέρεται: «Ειδοποίηση 112. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Φίλυρο της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

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H ανάρτηση της Πυροσβεστικής

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πεύκα Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 11 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2064331588033282444}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj4k03yet5lt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο για την αντιμετώπιση της φωτιάς και την αποτροπή πιθανής εξάπλωσής της. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης εθελοντές, ενισχύοντας το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης σε μια προσπάθεια να περιοριστεί το μέτωπο. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η συνδρομή από αέρος, με δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο να πραγματοποιούν ρίψεις νερού, επιχειρώντας να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωσή της.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για απειλή κατοικιών, ωστόσο οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή και παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του μετώπου, καθώς η κατάσταση μπορεί να μεταβληθεί ανά πάσα στιγμή. Οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, με στόχο τον γρήγορο περιορισμό της πυρκαγιάς και την αποφυγή επέκτασής της σε κατοικημένες περιοχές ή μεγαλύτερη δασική έκταση.

{https://www.facebook.com/steisymandaltsi/videos/1557525392438312/?idorvanity=1403906993314803&t=8}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj4kb75rqt9l?integrationId=40599y14juihe6ly}