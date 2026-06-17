Ο Μόντο Ντουπλάντις και η Ντεζιρέ Ίνγκλαντερ παντρεύτηκαν έπειτα από σχέση έξι ετών.

Την Κυανή Ακτή και το Château de Castellaras επέλεξαν ο Μόντο Ντουπλάντις και η Ντεζιρέ Ίνγκλαντερ για τον γάμο τους, ενώ το νυφικό και το σμόκιν ήταν εμπνευσμένα από την Γκρέις Κέλι και τον Τζέιμς Μποντ αντίστοιχα.

Ο γάμος του Ολυμπιονίκη και παγκόσμιου ρέκορντμαν του επί κοντώ με το μοντέλο πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουνίου, αλλά έγινε τώρα γνωστός, μέσω της Vogue και αναρτήσεων που έκανε το ζευγάρι.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν το καλοκαίρι του 2020 και τον Οκτώβριο του 2024 ο Ντουπλάντις έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του. Την περσινή άνοιξη άρχισαν να σχεδιάζουν την τελετή. Επέλεξαν τη νότια Γαλλία καθώς έχουν περάσει αρκετό καιρό εκεί, στο σπίτι της μητέρας της Ίνγκλαντερ, ενώ είναι και κοντά στη νέα «βάση» τους, στο Μονακό.

Ο Ντουπλάντις επέλεξε σμόκιν με λευκό σακάκι και μαύρο παντελόνι. Άντλησε έμπνευση από τον Τζέιμς Μποντ, αλλά και τον πατέρα του, που επίσης είχε επιλέξει λευκό σμόκιν στον γάμο του, ενώ το look του επιμελήθηκε ο Σουηδός Σαμάν Αμέλ.

Η Ντεζιρέ Ίνγκλαντερ επέλεξε τη Σουηδέζα σχεδιάστρια μόδας Ίντα Λάντο για το νυφικό της, με πηγή έμπνευσης την Γκρέις Κέλι και το συνδύασε με κοσμήματα Tiffany.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.instagram.com/p/DZsj-prDI4e/?hl=en&img_index=1}