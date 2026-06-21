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Σεπτέμβριο η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου-Μετά τις εκλογές η εισήγηση για Κώστα Αχ. Καραμανλή.

Προς Ειδικό Δικαστήριο οδεύει ο Χρήστος Τριαντόπουλος για το μπάζωμα στο τοπίο της τραγωδίας των Τεμπών.

Τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν πως έχουν πείσει το Δικαστικό Συμβούλιο αποφασίζει να παραπέμψει τον πρώην υφυπουργό με κατηγορίες για πλημμέλημα.

Η παραπομπή, σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης, θα γίνει προς τα τέλη Σεπτεμβρίου, το αργότερο τον Οκτώβριο.

Αντιθέτως οι αποφάσεις για τον Κώστα Αχ. Καραμανλή και τους επτά πρώην Γενικούς Γραμματείς της κυβέρνησης που οι ευθύνες τους ερευνώνται για την τραγωδία των Τεμπών θα ληφθούν μετά τις εκλογές.

Ίσως και σε ενάμισι χρόνο από σήμερα.

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Β.Σκ.