Εν αναμονή της ανακοίνωσης των βαθμολογιών έχει «κλειδώσει» η εικόνα των επιδόσεων των υποψηφίων και στα 4 Πεδία - Τι δείχνουν οι τελικές εκτιμήσεις.

Είμαστε στην τελική ευθεία για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων 2026 την Πέμπτη 25 Ιουνίου με χιλιάδες υποψηφίους να αδημονούν να λάβουν γνώση για τις βαθμολογίες τους που θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα της ακαδημαϊκής τους πορείας. Η διαδικασία της βαθμολόγησης βαίνει και τυπικά προς το τέλος της και ήδη η ενημέρωση που έρχεται από τα βαθμολογικά κέντρα σε συνάρτηση με τις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών σκιαγραφούν την εικόνα που αναμένεται να διαμορφωθεί στα 4 Επιστημονικά Πεδία.

Αναταράξεις στο 1ο Πεδίο - Σταθερές με ήπιες αυξομειώσεις οι Νομικές

Η φετινή εξεταστική διαδικασία χαρακτηρίστηκε από αυξημένο βαθμό δυσκολίας σε ορισμένα μαθήματα-κλειδιά, με αποτέλεσμα να περιοριστούν οι αριστούχοι, ιδιαίτερα στα Αρχαία Ελληνικά. Ωστόσο, η συνολική εικόνα δεν δείχνει κατάρρευση των επιδόσεων, γεγονός που οδηγεί στην εκτίμηση ότι οι βάσεις θα κινηθούν με ήπιες μεταβολές τονίζει στο Dnews η Πέννυ Γρίβα Φιλόλογος – Συγγραφέας εκδ. Upbility.

«Στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία οι επιδόσεις φαίνεται να κινούνται σε επίπεδα αντίστοιχα με εκείνα της προηγούμενης χρονιάς. Αν και αρκετοί υποψήφιοι δυσκολεύτηκαν τόσο στην περίληψη όσο και στην παραγωγή λόγου, το μάθημα αναμένεται να διατηρήσει σχετικά ισορροπημένη κατανομή βαθμολογιών, λειτουργώντας ως σταθεροποιητικός παράγοντας για το σύνολο του πεδίου. Αντίθετα, στα Αρχαία Ελληνικά οι πρώτες ενδείξεις καταγράφουν αυξημένο βαθμό δυσκολίας. Το άγνωστο κείμενο, σε συνδυασμό με απαιτητικά ερμηνευτικά και γλωσσικά ζητήματα, περιόρισε σημαντικά τον αριθμό των πολύ υψηλών βαθμολογιών. Η εικόνα αυτή αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τους υποψηφίους που διεκδικούν τις πλέον ανταγωνιστικές σχολές.

Στο μάθημα της Ιστορίας οι επιδόσεις εμφανίζονται επίσης συγκρατημένες. Τα θέματα απαιτούσαν όχι μόνο απομνημόνευση αλλά και ουσιαστική κατανόηση, συνδυαστική σκέψη και αξιοποίηση ιστορικών γνώσεων, γεγονός που δυσκόλεψε σημαντικό αριθμό υποψηφίων. Ωστόσο, οι πολύ υψηλές επιδόσεις φαίνεται ότι διατηρούνται σε μεγαλύτερο βαθμό συγκριτικά με τα Αρχαία. Στα Λατινικά η συνολική εικόνα παρουσιάζεται ελαφρώς βελτιωμένη. Παρόλο που αρκετοί επηρεάστηκαν από ορισμένες απαιτητικές γραμματικές και συντακτικές ασκήσεις ή από σημεία των εκφωνήσεων που προκάλεσαν διαφορετικές ερμηνείες, το ποσοστό των υψηλών βαθμολογιών εκτιμάται ότι θα είναι αυξημένο» τονίζει η κα Γρίβα.

«Δεδομένου ότι οι Πανελλήνιες αποτελούν διαγωνισμό σχετικής κατάταξης και όχι απόλυτης αξιολόγησης η δυσκολία των θεμάτων δεν αρκεί από μόνη της για να καθορίσει την πορεία των βάσεων. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η συνολική κατανομή των βαθμολογιών, καθώς και οι επιλογές των υποψηφίων κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, εκτιμάται ότι στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο θα επικρατήσει γενικά τάση ήπιας αποκλιμάκωσης, κυρίως στις σχολές μεσαίας και χαμηλότερης ζήτησης. Αντίθετα, στις ιδιαίτερα ανταγωνιστικές σχολές, όπως οι Νομικές, οι μεταβολές αναμένονται περιορισμένες, καθώς η μειωμένη επίδοση στα Αρχαία αντισταθμίζεται σε έναν βαθμό από τη σχετική βελτίωση στα Λατινικά και τη σταθερότητα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν και οι διαφορετικοί συντελεστές βαρύτητας που εφαρμόζουν τα πανεπιστημιακά τμήματα. Σχολές στις οποίες αυξημένο βάρος δίνεται στα Αρχαία Ελληνικά ενδέχεται να εμφανίσουν μεγαλύτερη πίεση στις βάσεις συγκριτικά με τμήματα που δίνουν έμφαση στη Νεοελληνική Γλώσσα ή στην Ιστορία, όπου οι επιδόσεις παρουσιάζουν μεγαλύτερη σταθερότητα. Εύχομαι ολόψυχα σε όλους τους υποψηφίους καλά αποτελέσματα, ψυχραιμία και δύναμη για τα επόμενα βήματα. Είθε οι κόποι και η προσπάθεια μιας ολόκληρης χρονιάς να ανταμειφθούν και ο καθένας να βρεθεί πιο κοντά στους στόχους και τα όνειρά του»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Το «κρίσιμο παιχνίδι» μεταξύ 2ου και 4ου Πεδίου - Τι θα γίνει με τα Πολυτεχνεία και τις Οικονομικές Σχολές

Το ενδιαφέρον φέτος επικεντρώνεται ιδιαίτερα στο 2ο και το 4ο Επιστημονικό Πεδίο, καθώς δεκάδες σχολές αποτελούν κοινό στόχο υποψηφίων και από τα δύο πεδία. Οι βάσεις σε τμήματα Πληροφορικής, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων και άλλων δημοφιλών επιλογών αναμένεται να επηρεαστούν από μια ιδιαιτερότητα της φετινής χρονιάς ήτοι τη σημαντική διαφορά δυσκολίας ανάμεσα στα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας των δύο πεδίων εξηγεί στο Dnews ο Γιάννης Ζαμπέλης, Καθηγητής Μαθηματικών - Εκπαιδευτικός Αναλυτής και δημιουργός του paideianet.com.

Στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο, οι υποψήφιοι εξετάστηκαν στα Μαθηματικά, τη Φυσική και τη Χημεία. Τα Μαθηματικά χαρακτηρίστηκαν απαιτητικά, ιδιαίτερα στο τελευταίο θέμα, το οποίο αναμένεται να περιορίσει τις πολύ υψηλές βαθμολογίες. Ωστόσο, η εικόνα στη Φυσική ήταν σαφώς διαφορετική. Τα θέματα θεωρήθηκαν βατά, με λογική διαβάθμιση δυσκολίας και χωρίς ιδιαίτερες παγίδες. Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε μεγάλο αριθμό υποψηφίων να κινηθεί σε υψηλές επιδόσεις. Η Χημεία, από την άλλη πλευρά, παρουσίασε αυξημένο βαθμό δυσκολίας, ιδιαίτερα στα συνδυαστικά θέματα της οργανικής χημείας. Παρ’ όλα αυτά, σε πολλές σχολές η βαρύτητα της Χημείας είναι μικρότερη από εκείνη της Φυσικής. Ως αποτέλεσμα, η θετική επίδραση της Φυσικής φαίνεται ότι αντισταθμίζει σημαντικό μέρος των απωλειών που προκάλεσαν τα Μαθηματικά και η Χημεία. Αυτός είναι και ο λόγος που οι προβλέψεις για μαζική πτώση των βάσεων στα Πολυτεχνεία δεν φαίνεται να επιβεβαιώνονται. Αντιθέτως, οι περισσότερες εκτιμήσεις συγκλίνουν σε ήπιες μεταβολές, με ορισμένα τμήματα να εμφανίζουν οριακές μόνο απώλειες και κάποια άλλα να διατηρούν πλήρως τα περσινά επίπεδα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τμήματα όπως οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών, τα τμήματα Πληροφορικής, οι σχολές Φυσικής και αρκετά πολυτεχνικά τμήματα υψηλής ζήτησης. Εκεί, η υψηλή βαρύτητα της Φυσικής λειτουργεί ως ισχυρό αντίβαρο απέναντι στις δυσκολίες των Μαθηματικών.

Στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο, αντίθετα, η εικόνα είναι περισσότερο πιεστική. Οι υποψήφιοι εξετάστηκαν σε Πληροφορική και Οικονομία, δύο μαθήματα που φέτος χαρακτηρίστηκαν σαφώς δυσκολότερα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Η Πληροφορική απαίτησε βαθιά κατανόηση αλγορίθμων και δομών δεδομένων, ενώ η Οικονομία θεωρήθηκε ως το δυσκολότερο μάθημα της φετινής εξεταστικής διαδικασίας. Οι εκτεταμένες ασκήσεις, οι απαιτητικοί υπολογισμοί και η αυξημένη πίεση χρόνου αναμένεται να περιορίσουν σημαντικά τις άριστες επιδόσεις. Το στοιχείο που κάνει ακόμη πιο ενδιαφέρουσα τη φετινή εικόνα είναι ότι στις περισσότερες κοινές σχολές των δύο πεδίων, η Φυσική του 2ου Πεδίου και η Πληροφορική του 4ου έχουν παρόμοιους συντελεστές βαρύτητας. Όμως η πρώτη ήταν εμφανώς ευκολότερη, ενώ η δεύτερη σαφώς πιο απαιτητική.

Έτσι δημιουργείται μια ασυμμετρία που μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τη διαμόρφωση των βάσεων. Οι υποψήφιοι του 2ου Πεδίου φαίνεται να αποκτούν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στα κοινά τμήματα, καθώς συγκεντρώνουν υψηλότερες επιδόσεις στο μάθημα που έχει τη μεγαλύτερη βαρύτητα. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι βάσεις θα εκτοξευθούν. Σημαίνει όμως ότι σε αρκετές σχολές η πτώση που ίσως θα αναμενόταν λόγω της εικόνας του 4ου Πεδίου μπορεί τελικά να είναι πολύ μικρότερη ή ακόμη και να μηδενιστεί. Ιδιαίτερα σε τμήματα Πληροφορικής, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών Επιστημών, ο ανταγωνισμός ανάμεσα στους υποψηφίους των δύο πεδίων αναμένεται να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα.

Το μεγάλο συμπέρασμα της φετινής χρονιάς είναι ότι οι βάσεις δεν θα καθοριστούν μόνο από το αν ένα μάθημα ήταν εύκολο ή δύσκολο. Θα καθοριστούν κυρίως από το ποιο μάθημα είχε τη μεγαλύτερη βαρύτητα και από το πώς λειτούργησε σε σχέση με τα αντίστοιχα μαθήματα των άλλων πεδίων. Μέχρι τότε, η πιο ασφαλής εκτίμηση είναι ότι στο 2ο Πεδίο οι βάσεις των Πολυτεχνικών Σχολών θα κινηθούν με μικρές μεταβολές, ενώ στα κοινά τμήματα 2ου και 4ου Πεδίου το προβάδισμα φαίνεται να περνά φέτος στους υποψηφίους των θετικών σπουδών.

Οι τριγμοί της Βιολογίας στο 3ο Πεδίο δεν «αγγίζουν» τις Ιατρικές Σχολές

Τα φετινά θέματα της Βιολόγίας θα παίξουν ρόλο κλειδί στη διαμόρφωση των βάσεων των Ιατρικών Σχολών, κινήθηκε φέτος σε επίπεδα που ευνόησαν τους πραγματικά καλά προετοιμασμένους μαθητές. Όπως εξηγεί στο Dnews o Βιολόγος Δρ Αθανάσιος Χατζημόσχου (Doublehelix Biology) «Δύο ημέρες πριν από την ανακοίνωση των βαθμολογιών, η εικόνα που διαμορφώνεται για τη Βιολογία παραμένει σχετικά σταθερή. Πρόκειται για ένα μάθημα με διαβαθμισμένη δυσκολία, που επιβράβευσε την ουσιαστική προετοιμασία και τη βαθιά κατανόηση της ύλης. Οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές φαίνεται ότι μπορούν να κινηθούν σε πολύ καλές βαθμολογίες, ωστόσο οι βαθμοί άνω του 19 εκτιμάται ότι θα είναι λιγότεροι σε σχέση με ορισμένες προηγούμενες χρονιές.

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση γραπτών αναμένεται πιθανότατα στην περιοχή 15–18, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει κυρίως τον ανταγωνισμό στις υψηλόβαθμες σχολές του 2ου Πεδίου.

Όσον αφορά τις Ιατρικές Σχολές, η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δεν θα υπάρξουν θεαματικές μεταβολές.

Η εμπειρία των τελευταίων ετών δείχνει ότι ακόμη και όταν μεταβάλλεται η δυσκολία ενός μαθήματος, οι βάσεις των Ιατρικών παρουσιάζουν αξιοσημείωτη σταθερότητα. Για τη χαμηλότερη Ιατρική της χώρας θεωρώ πιθανό ένα εύρος περίπου 18.100–18.250 μορίων, με κεντρική εκτίμηση γύρω στα 18.180–18.200 μόρια, εφόσον επιβεβαιωθεί η εικόνα περιορισμού των αριστούχων χωρίς ταυτόχρονη μεγάλη πτώση των πολύ καλών επιδόσεων. Φυσικά, οι τελικές απαντήσεις θα δοθούν από τις βαθμολογίες και αργότερα από τις βάσεις. Μέχρι τότε, ψυχραιμία. Οι εξετάσεις τελείωσαν, η προσπάθεια έγινε και κανένας βαθμός δεν μπορεί να ακυρώσει τον κόπο και την πορεία μιας ολόκληρης χρονιάς.»

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο βιολόγος Κυριάκος Σαββόγλου (Ο viologos) που εξηγεί στο Dnews ότι «Θα πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι η διαδικασία είναι συγκριτική. Ένας βαθμός, παραδείγματος χάριν, 18 σε κάποιο μάθημα μπορεί μία χρονιά να μη σε ανεβάζει ιδιαίτερα, όταν τα θέματα είναι πιο εύκολα. Αντίθετα, ένας βαθμός 18 στο ίδιο μάθημα, σε μια χρονιά με πιο απαιτητικά θέματα, μπορεί να αυξήσει σημαντικά το ειδικό βάρος της βαθμολογίας σου σε σχέση με τους υπόλοιπους υποψηφίους. Γι’ αυτό, ό,τι κι αν δούμε την ημέρα της ανακοίνωσης των βαθμολογιών, πρέπει να θυμόμαστε ότι η διαδικασία δεν έχει να κάνει με έναν απόλυτο βαθμό. Δεν πρόκειται για μια πιστοποίηση, όπως ένα πτυχίο ξένης γλώσσας, αλλά για μια διαδικασία στην οποία συγκρινόμαστε με τους υπόλοιπους υποψηφίους. Επομένως, ιδιαίτερη σημασία έχουν και τα στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύονται την ίδια ημέρα, καθώς αυτά μας επιτρέπουν να αξιολογήσουμε τη βαθμολογία μας σε σχέση με το σύνολο των υποψηφίων και να αποκτήσουμε μια πιο σαφή εικόνα για την κατάταξη μας.»

Αμελητέος δεν είναι και ο ρόλος της φετινής Χημείας. Τα πιο απαιτητικά υποερωτήματα, ιδιαίτερα στα θέματα Γ και Δ, φαίνεται να λειτούργησαν ως «κόφτης», περιορίζοντας σημαντικά τις κορυφαίες επιδόσεις. Παράλληλα, η κατανομή των βαθμών εκτιμάται ότι συγκεντρώνεται περισσότερο σε μεσαίες βαθμολογικές ζώνες, γεγονός που δημιουργεί μια πιο «σφιχτή» εικόνα επιδόσεων χωρίς έντονες κορυφές.

Όπως εξηγεί η Χημικός - Βιοχημικός BSc, MSc, MBA Κατερίνα Ηλιοπούλου (iliopouloukaterina.gr) στο Dnews «Οι εκτιμήσεις για τη Χημεία δείχνουν ότι τα φετινά θέματα θα περιορίσουν τον αριθμό των αριστούχων σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Τα θέματα χαρακτηρίστηκαν απαιτητικά, με σημεία αυξημένης δυσκολίας που δοκίμασαν όχι μόνο τη γνώση αλλά και την ικανότητα συνδυαστικής σκέψης και διαχείρισης χρόνου. Οπότε αναμένουμε να δούμε μια μικρή μετατόπιση της κατανομής των βαθμών προς χαμηλότερες επιδόσεις και συνεπώς έναν περιορισμό των πολύ υψηλών βαθμολογιών. Η φετινή αυξημένη δυσκολία στη Χημεία, σε συνδυασμό με τα απαιτητικά θέματα στη Βιολογία, ενδέχεται να ασκήσει πίεση στις βάσεις εισαγωγής»

Εκπαιδευτικοί αναλυτές δεν αποκλείουν μια ήπια πτωτική τάση στις Ιατρικές, καθώς η συγκέντρωση υψηλών βαθμολογιών αναμένεται περιορισμένη. Ωστόσο, το τελικό αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από τη συνολική εικόνα όλων των μαθημάτων και από τον βαθμό επίδοσης των υποψηφίων σε πανελλαδικό επίπεδο. Η δυσκολία στη Χημεία ενδέχεται να λειτουργήσει αναδιανεμητικά στις επιδόσεις του 3ου Πεδίου. Αυτό σημαίνει ότι λιγότεροι υποψήφιοι θα συγκεντρώσουν τις πολύ υψηλές βαθμολογίες που απαιτούνται για τις περιζήτητες σχολές, όπως οι Ιατρικές, οι Οδοντιατρικές και τα τμήματα Φαρμακευτικής. Παράλληλα, η εικόνα αυτή μπορεί να ενισχύσει τον ανταγωνισμό στις αμέσως επόμενες επιλογές σχολών Υγείας, δημιουργώντας μεγαλύτερη πίεση στις ενδιάμεσες βαθμολογικές κλίμακες.

Αποτελέσματα Πανελληνίων 2026: Στον μέσο όρο θα κριθεί το παιχνίδι των βαθμολογιών – Γιατί δεν μετρά μόνο ο βαθμός

Φέτος, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις πολλών εκπαιδευτικών και βαθμολογητών, τα θέματα σε αρκετά μαθήματα ήταν από τα πιο απαιτητικά των τελευταίων ετών. Αυτό σημαίνει ότι η τελική εικόνα των βάσεων δεν θα καθοριστεί από το αν ένας υποψήφιος έγραψε 17, 18 ή 19, αλλά από το πού θα τοποθετηθεί σε σχέση με το σύνολο των υπόλοιπων υποψηφίων. Ένας βαθμός 18 σε μια χρονιά εύκολων θεμάτων μπορεί να μην προσφέρει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αντίθετα, ο ίδιος βαθμός σε μια δύσκολη εξεταστική χρονιά μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα ισχυρός, εφόσον βρίσκεται αρκετά πάνω από τον πανελλαδικό μέσο όρο. Γι’ αυτό και οι ειδικοί τονίζουν ότι το πραγματικό «κλειδί» για την πορεία των βάσεων βρίσκεται στη συνολική κατανομή των βαθμολογιών και όχι στους μεμονωμένους βαθμούς.

Το φετινό παιχνίδι των βάσεων αναμένεται να κριθεί κυρίως στη μεσαία και υψηλή βαθμολογική κλίμακα. Αν επιβεβαιωθούν οι πρώτες εκτιμήσεις για περιορισμό των αριστούχων σε ορισμένα μαθήματα, τότε οι υποψήφιοι που θα καταφέρουν να κινηθούν πάνω από τον μέσο όρο θα αποκτήσουν σημαντικό πλεονέκτημα στη μάχη για τις περιζήτητες σχολές. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα έχουν τα επίσημα στατιστικά στοιχεία που θα δημοσιοποιήσει το Υπουργείο Παιδείας μαζί με τις βαθμολογίες. Τα στοιχεία αυτά θα δείξουν πόσοι υποψήφιοι συγκεντρώνονται σε κάθε βαθμολογική ζώνη και θα επιτρέψουν ασφαλέστερες εκτιμήσεις για την πορεία των βάσεων ανά επιστημονικό πεδίο. Μέχρι τότε, η ψυχραιμία παραμένει ο καλύτερος σύμβουλος. Ένας βαθμός από μόνος του δεν λέει όλη την αλήθεια. Αυτό που τελικά θα καθορίσει τις βάσεις είναι η συνολική επίδοση της «μάζας» των υποψηφίων και η σχετική θέση που θα καταλάβει ο καθένας στον πανελλαδικό πίνακα κατάταξης. Εκεί, όπως φαίνεται, θα παιχτεί και φέτος το πραγματικό παιχνίδι των βάσεων.