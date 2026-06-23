Οι υποψήφιοι μπορούν μέχρι και σήμερα να δηλώσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου, ώστε να λάβουν με SMS τα αποτελέσματα των Πανελληνίων 2026.

Μέχρι και σήμερα, Τρίτη 23 Ιουνίου, παραμένει ανοιχτή η πλατφόρμα https://smsresults.minedu.gov.gr/ του Υπουργείου Παιδείας για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που επιθυμούν να λάβουν μέσω SMS τα αποτελέσματα των Πανελληνίων 2026. Μέσω της υπηρεσίας, οι υποψήφιοι μπορούν να καταχωρίσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου, ώστε να ενημερωθούν άμεσα με γραπτό μήνυμα τόσο για τις βαθμολογίες τους στα εξεταζόμενα μαθήματα όσο και για τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν. Η είσοδος στην πλατφόρμα πραγματοποιείται με τον οκταψήφιο Κωδικό Υποψηφίου και τα αρχικά γράμματα των προσωπικών στοιχείων του υποψηφίου σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται η επιβεβαίωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου μέσω μοναδικού κωδικού ασφαλείας (OTP) που αποστέλλεται με SMS.

Με τον τρόπο αυτό, θα ενημερωθούν με γραπτό μήνυμα (SMS) για:

τις βαθμολογίες στο σύνολο των μαθημάτων που εξετάστηκαν και

τη σχολή/τμήμα εισαγωγής τους.

Υπενθυμίζεται ότι η υπηρεσία λειτουργεί συμπληρωματικά με τα γνωστά από τα προηγούμενα χρόνια μέσα ενημέρωσης. Όλοι οι υποψήφιοι των Πανελληνίων 2026 θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα τους από την online εφαρμογή του ΥΠΑΙΘΑ στη διεύθυνση: https://results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και το αρχικό γράμμα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο, σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες, αλλά και μέσω των καταλόγων που θα αναρτηθούν στις σχολικές μονάδες.

Πανελλήνιες 2026: Οι βαθμολογίες θα αναρτηθούν και στα σχολεία

Παραδοσιακά, οι βαθμολογίες θα αναρτηθούν και στις σχολικές μονάδες, μέσω καταστάσεων με τους κωδικούς των υποψηφίων και τις αντίστοιχες βαθμολογίες, χωρίς αναφορά σε προσωπικά στοιχεία, για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η αναζήτηση θα γίνεται αποκλειστικά μέσω του οκταψήφιου κωδικού του υποψηφίου.

Τι ακολουθεί μετά τις βαθμολογίες

Μετά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι θα μπορούν να προχωρήσουν στον υπολογισμό των μορίων τους και στη συνέχεια στη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου, που θα καθορίσει την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι βαθμολογίες των Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο, το αργότερο έως τις αρχές Ιουλίου.

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Online υπολογισμός μορίων - Η πλατφόρμα

Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων, το Υπουργείο Παιδείας έχει δημιουργήσει ειδική πλατφόρμα στο markcalc.it.minedu.gov.gr, όπου οι μαθητές μπορούν δωρεάν να υπολογίσουν τα μόριά τους βάσει των επιδόσεών τους στα εξεταζόμενα μαθήματα.