Oι συγκεκριμένες μέθοδοι παραβιάζουν θεμελιώδεις αρχές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, όπως η αρχή της νομιμότητας, της διαφάνειας και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων.

Σημαντικές συστάσεις συμμόρφωσης προς τα τουριστικά καταλύματα της χώρας απηύθυνε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, μετά από σειρά καταγγελιών που υποβλήθηκαν σχετικά με παράνομες πρακτικές συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων των πελατών.

Η Αρχή παρενέβη άμεσα, καλώντας τις μεγάλες ξενοδοχοειακές ενώσεις, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και τη Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος, να ενημερώσουν επειγόντως τα μέλη τους για την ορθή εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής, οι καταγγελίες των πολιτών αφορούσαν κυρίως τη φωτογράφιση ή λήψη φωτοαντιγράφου των δελτίων ταυτότητας των πελατών με σκοπό την καταχώριση στοιχείων ή την έκδοση φορολογικών παραστατικών. Παράλληλα, καταγγέλθηκε η φωτογράφιση ή λήψη φωτοαντιγράφου και των δύο όψεων των πιστωτικών καρτών των πελατών, με σκοπό τη διατήρησή τους για μελλοντική χρήση σε περίπτωση αμφισβήτησης των συναλλαγών.

Μετά από σχετικό έλεγχο, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων διαπίστωσε ότι οι συγκεκριμένες μέθοδοι παραβιάζουν θεμελιώδεις αρχές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, όπως η αρχή της νομιμότητας, της διαφάνειας και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων.

Υπογραμμίζεται μάλιστα ότι η διατήρηση τέτοιων αρχείων από τις επιχειρήσεις αυξάνει αδικαιολόγητα τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, ηλεκτρονικής απάτης ή οικονομικής ζημίας για τους ίδιους τους επισκέπτες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι υποχρεώσεις ξενοδοχείων/ενοικιαζόμενων

Με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων των επισκεπτών αλλά και την αποφυγή αυστηρών διοικητικών κυρώσεων, η Αρχή ξεκαθαρίζει ότι τα ξενοδοχεία: