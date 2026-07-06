Η εφαρμογή της συμφωνίας θα γίνει σταδιακά μέσα στους επόμενους μήνες.

Η Marriott International, η μεγαλύτερη ξενοδοχειακή εταιρεία στον κόσμο, προχωρά σε μια ιστορική αλλαγή στρατηγικής, τερματίζοντας τη μακροχρόνια συνεργασία της με την PepsiCo και υπογράφοντας νέα παγκόσμια συμφωνία με την The Coca-Cola Company.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μία από τις πιο σημαντικές ανακατατάξεις στη διαχρονική «μάχη» των δύο κολοσσών των αναψυκτικών στον χώρο της φιλοξενίας.

Μια συνεργασία 34 ετών που έφτασε στο τέλος της

Η συνεργασία της Marriott με την PepsiCo ξεκίνησε το 1992, όταν η PepsiCo ανέλαβε τον ρόλο του βασικού προμηθευτή ανθρακούχων ποτών για τα ξενοδοχεία του ομίλου, καλύπτοντας χώρους όπως λόμπι, εστιατόρια, μπαρ και υπηρεσίες δωματίου.

Η επιλογή εκείνης της εποχής είχε έρθει μετά από τη μετάβαση της Marriott από την Coca-Cola στην Pepsi, καθώς – σύμφωνα με αναφορές της περιόδου – η The Coca-Cola Company είχε αρνηθεί να παράσχει δάνειο ύψους 50 έως 100 εκατ. δολαρίων που είχε ζητήσει η ξενοδοχειακή εταιρεία.

Το 2018, η PepsiCo είχε ανανεώσει και επεκτείνει τη συνεργασία της με τη Marriott, διατηρώντας μια σχέση που είχε γίνει ιδιαίτερα γνώριμη στους επισκέπτες των ξενοδοχειακών brands του ομίλου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η νέα παγκόσμια συμφωνία με την Coca-Cola

Η νέα συνεργασία μεταξύ της Marriott και της Coca-Cola ανακοινώθηκε την 1η Ιουλίου και θα εφαρμοστεί σταδιακά σε παγκόσμιο επίπεδο τους επόμενους μήνες.

Η συμφωνία δίνει στην Coca-Cola πρόσβαση σε περίπου 10.000 ξενοδοχειακές μονάδες σε 146 χώρες και περιοχές, ενισχύοντας σημαντικά την παρουσία της στον κλάδο της φιλοξενίας.

Το δίκτυο αυτό περιλαμβάνει μεγάλες αγορές όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα και η Γαλλία, ενώ επεκτείνεται και σε αναπτυσσόμενες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων χωρών της Αφρικής όπως η Νότια Αφρική και η Νιγηρία.

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία

Σύμφωνα με τους όρους, η The Coca-Cola Company γίνεται ο παγκόσμιος συνεργάτης ποτών της Marriott σε κατηγορίες όπως:

ανθρακούχα αναψυκτικά

προϊόντα ενυδάτωσης

ενεργειακά ποτά

Οι μάρκες της Coca-Cola θα εμφανίζονται σταδιακά σε δωμάτια, εστιατόρια, lounges, αλλά και σε χώρους συναντήσεων και εκδηλώσεων του παγκόσμιου χαρτοφυλακίου της Marriott.

Σύμφωνα με το ταξιδιωτικό blog View from the Wing, η Marriott ανέφερε ότι περισσότερο από το 70% των επισκεπτών της προτιμούν το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της Coca-Cola.

Ο CEO της Marriott International, Anthony Capuano, τόνισε ότι η συμφωνία ενώνει δύο εμβληματικές εταιρείες με κοινό στόχο την ποιοτική εμπειρία των επισκεπτών:

«Εστιάζουμε στην παροχή των προϊόντων που γνωρίζουν και αγαπούν οι επισκέπτες μας… και είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με την Coca-Cola για να προσφέρουμε τα προϊόντα της σε περισσότερα μέρη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της Coca-Cola, ο Henrique Braun σημείωσε ότι η συμφωνία ανοίγει νέες δυνατότητες για την παγκόσμια εξυπηρέτηση ταξιδιωτών με ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο ποτών.

Ο ρόλος της παγκόσμιας προμήθειας και της επέκτασης

Η συμφωνία υλοποιήθηκε με τη συμβολή της Hot Shoppe Services International, του παγκόσμιου οργανισμού προμηθειών της Marriott, ο οποίος αξιοποιεί το μέγεθος του ομίλου για τη δημιουργία αξίας για ιδιοκτήτες και διαχειριστές ξενοδοχείων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η επέκταση της Marriott στην Αφρική, όπου διαθέτει περίπου 150 ξενοδοχειακές μονάδες και πάνω από 24.000 δωμάτια, με σχέδια περαιτέρω ανάπτυξης έως το 2027.

Η ενίσχυση της παρουσίας της στην ήπειρο καθιστά τη συμφωνία με την Coca-Cola ακόμη πιο στρατηγική, καθώς ενισχύει την πρόσβαση της εταιρείας σε αναπτυσσόμενες αγορές με αυξανόμενη τουριστική και επιχειρηματική δραστηριότητα.

Παρά την κλίμακα της συμφωνίας, ούτε η Marriott ούτε η Coca-Cola έχουν αποκαλύψει τη διάρκεια ή τους οικονομικούς όρους της συνεργασίας.