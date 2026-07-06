Γιατί δεν περπατάει η πρόταση Φλωρίδη για τον Ρουβίκωνα- Δυσαρέσκεια στην κυβέρνηση δια τις αποφάσεις της δικαιοσύνης- Τα τελευταία δυόμισι χρόνια έχουν γίνει 151 συλλήψεις προσώπων που τοποθετούσαν γκαζάκια, κανείς όμως δεν έχει δικαστεί.

Τελικά «δεν είναι θέμα ολίγων ωρών», όπως μεταδίδουν δημοσιογράφοι και δηλώνουν στα μέσα εδώ και τέσσερις ημέρες κυβερνητικά στελέχη, η σύλληψη των εμπρηστών στη Θεσσαλονίκη, εμπρηστών που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα.

Η σύλληψη και η παραπομπή των εμπρηστών «είναι μια δύσκολη υπόθεση» και «πιθανόν να χρειαστούν μέρες» δηλώνουν στη στήλη αρμόδιες πηγές-πιο αρμόδιες δεν γίνεται. «Ήταν καλοί ...επαγγελματίες, έκαναν ...καλή δουλειά» αναφέρουν οι ίδιες πηγές, τη στιγμή που η Αντιτρομοκρατική εντείνει τις προσπάθειές της για σύλληψή τους ευελπιστώντας πως παρά τον χρόνο που πιθανόν χρειαστεί στο τέλος θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Αυτή άλλωστε είναι η εντολή του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη που επιβλέπει προσωπικώς την υπόθεση έχοντας μεταβεί έως τώρα δυο φορές στη Θεσσαλονίκη. Εδραιωμένη είναι πάντως η εκτίμηση στην Κατεχάκη πως οι εμπρηστές προέρχονται από τις καταλήψεις στη Θεσσαλονίκη. «Πρόκειται για μια νέα γενιά, καθώς οι παλαιότεροι που συνήθως κυκλοφορούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους βάζουν νεότερα στελέχη μπροστά», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι αρμόδιες αρχές.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζουν τα «Παιχνίδια Εξουσίας»:

-Στην κυβέρνηση υπάρχει δυσαρέσκεια για τον τρόπο που η δικαστές και εισαγγελείς αντιμετωπίζουν τους εμπρηστές, καθώς οι δίκες όσων συλλαμβάνονται προχωρούν με αργούς ρυθμούς ή ...δεν γίνονται καθόλου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη τα τελευταία δυόμισι χρόνια έχουν γίνει 151 συλλήψεις προσώπων που τοποθετούσαν γκαζάκια. Συγκεκριμένα, το 2024 σχηματίστηκαν 78 δικογραφίες, το 2025 72 δικογραφίες και έως τώρα το 2026 41 δικογραφίες. Κανείς όμως τονίζουν αρμόδιοι κύκλοι δεν έχει τιμωρηθεί γιατί κανείς δεν έχει δικαστεί!

- Όπως όλα δείχνουν «δεν περπατάει» η πρόταση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη για ενοποίηση των δικογραφιών και κατηγορία στον Ρουβίκωνα για «εγκληματική οργάνωση». όπως συνέβη με τη «Χρυσή Αυγή». «Πώς να γίνει αυτό όταν σε όλες τις δίκες που έχουν γίνει ο Ρουβίκωνας έχει αθωωθεί» αναφέρει χαρακτηριστικά συναρμόδιος υπουργός. Ωστόσο η νέα ηγεσία της δικαιοσύνης φέρεται να εξετάζει το θέμα.