Η άμυνα της χώρας δεν είναι υπόθεση φόβου, είναι υπόθεση αυτοπεποίθησης. Δεν είναι υπόθεση επικοινωνίας αλλά στρατηγικής. Είναι και πρέπει να είναι υπόθεση ολόκληρης της κοινωνίας.

Η ιδρυτική διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης τοποθετεί στο επίκεντρο έναν νέο πατριωτισμό συνδεδεμένο με την κοινωνική δικαιοσύνη και τη δημοκρατία. Έναν νέο πατριωτισμό που δεσμεύεται για ισχυρή δημοκρατία, δίκαιη ανάπτυξη, ανθεκτική Ελλάδα απέναντι στις κρίσεις και ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας μέσα από ειρηνικές γέφυρες συνεργασίας.

Δυστυχώς, έχουμε απέναντί μας μια κυβέρνηση που επιλέγει να επενδύσει στον φόβο, στην πόλωση και στη λογική «ή εμείς ή το χάος. Το δικό μας καθήκον δεν είναι απλώς να καταγγείλουμε. Είναι να δείξουμε ότι υπάρχει σοβαρή, προοδευτική και κυβερνητική εναλλακτική.

Αυτό αφορά και την αμυντική θωράκιση της χώρας, που για εμάς έχει ιδιαίτερη σημασία. Γιατί η άμυνα μάς αφορά όλους και όλες. Καθώς προέρχομαι από τον ακριτικό Έβρο, γνωρίζω καλά ότι η άμυνα δεν είναι ούτε υπόθεση κομματικής αντιπαράθεσης ούτε αποκλειστικό προνόμιο της Δεξιάς, αλλά εθνική υπόθεση που απαιτεί σοβαρότητα, σχέδιο και συνέπεια.

Για εμάς η άμυνα είναι μέρος ενός σύγχρονου δημοκρατικού πατριωτισμού: ισχυρή αποτροπή, αποφασιστική υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, σεβασμός στο διεθνές δίκαιο, πολυεπίπεδες συμμαχίες, ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή. Και έχει πολλαπλές διαστάσεις.

Άμυνα σημαίνει βεβαίως ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις. Σημαίνει κυβερνοασφάλεια, προστασία κρίσιμων υποδομών, ενεργειακή ασφάλεια. Σημαίνει στήριξη των ακριτικών περιοχών και στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που δεν αντιμετωπίζονται ως αριθμοί σε ένα οργανόγραμμα, αλλά ως άνθρωποι με οικογένειες, ανάγκες και δικαιώματα.

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Και ειδικά για εμάς, που μιλάμε από τη σκοπιά μιας προοδευτικής παράταξης, η άμυνα πρέπει να συνδεθεί με τη δημοκρατία και τη λογοδοσία. Δεν μπορεί να υπάρχει εθνική στρατηγική χωρίς σχέδιο και διαφάνεια. Δεν μπορεί να υπάρχει ισχυρή χώρα με αδύναμη κοινωνία, εγκαταλελειμμένη περιφέρεια και διαλυμένη παραγωγική βάση.

Αυτή είναι η δική μας αντίληψη: η άμυνα ως προϋπόθεση ανθεκτικότητας. Μια Ελλάδα που δεν φοβάται, δεν υποτάσσεται, αλλά σχεδιάζει, παράγει, συνεργάζεται και υπερασπίζεται με σοβαρότητα τα δικαιώματά της.

Για εμάς το ερώτημα, λοιπόν, δεν είναι αν η Ελλάδα πρέπει να ενισχύσει την αποτρεπτική της ισχύ. Το ερώτημα είναι αν η χώρα έχει στρατηγική ώστε κάθε εξοπλιστική επιλογή να εντάσσεται σε ένα συνολικό σχέδιο: διπλωματικό, αμυντικό, βιομηχανικό και γεωπολιτικό. Δεν μπορεί η Ελλάδα να δαπανά δισεκατομμύρια, να παραχωρεί βάσεις και κρίσιμες υποδομές, και την ίδια ώρα να εμφανίζεται θεατής όταν οι ισορροπίες με την Τουρκία τίθενται σε επαναδιαπραγμάτευση. Η πολιτική του δεδομένου συμμάχου έχει όρια.

Η αντίληψη της ΕΛΑΣ για την άμυνα βασίζεται, έτσι, σε τέσσερις πυλώνες:

Πρώτος πυλώνας, μια εθνική στρατηγική άμυνας, με ορθολογική και αποτελεσματική δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, σε συνάρτηση με τις πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες της χώρας.

Δεύτερος πυλώνας, και οργανικά συνδεδεμένος με τον πρώτο, πολυδιάστατες διεθνείς σχέσεις και πρωτοβουλίες για μια ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας. Η Ελλάδα πρέπει να συμμετέχει ενεργά στη συζήτηση για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, όχι ως παρατηρητής αλλά με δικές της θέσεις και με σαφείς προϋποθέσεις, ιδιαίτερα όταν η συζήτηση αφορά την Τουρκία.

Τρίτος πυλώνας, η αμυντική μας βιομηχανία, έρευνα και τεχνολογία. Δεν μπορούμε να συζητάμε για την άμυνα μόνο ως αγορά εξοπλισμών. Πρέπει να συζητάμε για εγχώρια παραγωγή, τεχνογνωσία, συνεργασία με πανεπιστήμια, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νέους επιστήμονες, αξιοποίηση των ευρωπαϊκών αμυντικών και ερευνητικών προγραμμάτων.

Τέταρτος πυλώνας, οι ακριτικές περιοχές και η κοινωνική ανθεκτικότητα. Ο Έβρος, τα νησιά και συνολικά η παραμεθόριος δεν είναι μόνο γραμμές στον χάρτη. Είναι κοινωνίες που χρειάζονται υποδομές, υπηρεσίες, δουλειές και προοπτική.

Αυτοί οι τέσσερις πυλώνες υποστηρίζουν την αντίληψη της ΕΛΑΣ για την αμυντική θωράκιση της χώρας μας. Και θα εξειδικευθούν το επόμενο διάστημα σε προτάσεις πολιτικής που θα υπηρετούν τον βασικό στόχο: έναν νέο πατριωτισμό, με κοινωνικό, αναπτυξιακό και δημοκρατικό πρόσημο.

Γιατί η άμυνα της χώρας δεν είναι υπόθεση φόβου, είναι υπόθεση αυτοπεποίθησης. Δεν είναι υπόθεση επικοινωνίας αλλά στρατηγικής. Είναι και πρέπει να είναι υπόθεση ολόκληρης της κοινωνίας.

(Η Κατερίνα Μπέρδου είναι αναπληρώτρια τομεάρχης Άμυνας της ΕΛΑΣ, δικηγόρος)