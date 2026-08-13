Η Πολιτεία οφείλει να βρίσκεται απέναντι σε κάθε μορφή ρατσισμού και να στέλνει, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για παιδιά, ένα καθαρό μήνυμα προστασίας, ισότητας και σεβασμού, τονίζει η ΕΛΑΣ.

«Μας προβληματίζει η απουσία μιας σαφούς και δημόσιας αντίδρασης της κυβέρνησης απέναντι σε μια τέτοια ρατσιστική επίθεση», τονίζουν σε κοινή ανακοίνωσή τους οι τομείς Δικαιοσύνης, Παιδείας και Αθλητισμού της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, με αφορμή τα ρατσιστικά σχόλια που δέχτηκε η μπασκετμπολίστρια της Εθνικής Κορασίδων Λίσα Ιτόγια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Θερμά συγχαρητήρια στις αθλήτριες της Εθνικής μας ομάδας Καλαθοσφαίρισης Κορασίδων για τη σπουδαία επιτυχία τους στο EuroBasket U16 και την άνοδο τους στην Α’ Κατηγορία.

Μια επιτυχία που μας γεμίζει περηφάνεια και επιβεβαιώνει το ταλέντο, την προσπάθεια και τη δυναμική της νέας γενιάς του ελληνικού αθλητισμού. Συγχαρητήρια σε όλες τις αθλήτριες, στους/ις προπονητές/τριες και σε όλους/ες όσοι/ες συνέβαλαν σε αυτή τη σημαντική διάκριση.

Οφείλουμε, όμως, να συγχαρούμε ιδιαίτερα τη 16χρονη Ελληνονιγηριανή αθλήτρια της Εθνικής μας, Λίσα Ιτόγια, για την καθοριστική συμβολή της σε αυτή την επιτυχία, αλλά, κυρίως, για την ηχηρή, ξεκάθαρη και γεμάτη περηφάνεια στάση της στην ρατσιστική επίθεση, που δέχτηκε λόγω του χρώματος του δέρματός της, δηλώνοντας ότι θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα της Ελλάδας, της χώρας που είναι το σπίτι της.

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Από την άλλη, μας προβληματίζει η απουσία μιας σαφούς και δημόσιας αντίδρασης της κυβέρνησης απέναντι σε μια τέτοια ρατσιστική επίθεση. Η Πολιτεία οφείλει να βρίσκεται απέναντι σε κάθε μορφή ρατσισμού και να στέλνει, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για παιδιά, ένα καθαρό μήνυμα προστασίας, ισότητας και σεβασμού.

Συγχαρητήρια και πάλι σε όλα τα κορίτσια της Εθνικής μας. Συνεχίστε να ονειρεύεστε, να αγωνίζεστε και να μας κάνετε περήφανους και περήφανες.

Λίσα, σε καμαρώνουμε και σε ευχαριστούμε για όσα μας χαρίζεις μέσα και έξω από το παρκέ. Ο αθλητισμός είναι ήθος, νοοτροπία ζωής και δύναμη ψυχής!

Καλή συνέχεια και καλή πρόοδο!