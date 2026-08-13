Ανακοίνωση του Τομέα Παιδείας της ΕΛΑΣ για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

Την απόφαση του ΣτΕ για την ακύρωση των αδειών και των προγραμμάτων σπουδών τριών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα σχολιάζει η ΕΛΑΣ.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη αποδίδει την εξέλιξη σε «βιασύνη και την προχειρότητα» της κυβέρνησης κατά την εφαρμογή του νόμου για τα ΝΠΠΕ, υποστηρίζοντας ότι δημιουργείται ανασφάλεια δικαίου για εκατοντάδες φοιτητές.

Παράλληλα, δηλώνει ότι τάσσεται υπέρ της τήρησης της νομιμότητας και της αλλαγής του θεσμικού πλαισίου για τα παραρτήματα διεθνών ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Τρία παραρτήματα ιδιωτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης του εξωτερικού στην Ελλάδα δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν κατά την ακαδημαϊκή χρονιά που ξεκινά σε λίγες μέρες, καθώς το Γ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από σχετική προσφυγή του καθηγητή της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ κ. Π. Λαζαράτου ακύρωσε τόσο τις άδειες λειτουργίας τους, όσο και τα προγράμματα σπουδών τους στο σύνολο τους, λόγω νομικών προβλημάτων των κανονιστικών πράξεων που διέπουν την λειτουργία τους.

Η βιασύνη και η προχειρότητα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ως προς τη νομοθέτηση και την εφαρμογή του Νόμου Πιερρακάκη (ν. 5094/2024) επιτείνει την ανασφάλεια δικαίου των πολιτών βάζοντας σε περιπέτειες εκατοντάδες εγγεγραμμένους φοιτητές/τριες στα ΝΠΠΕ.

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Με σύνεση και υπευθυνότητα η ΕΛΑΣ και ο Πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας έχουμε δεσμευτεί στην τήρηση της νομιμότητας και στην αναγκαία αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που αφορά τα παραρτήματα διεθνών ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα.

Δε θα επιτρέψουμε την επικράτηση σκοπιμοτήτων και ασυδοσίας στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης στην πατρίδα μας».