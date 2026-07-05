Γιατί ο ευρωβουλευτής δεν διεκδικεί την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

Κατηγορηματικά διαψεύδει ο Κώστας Αρβανίτης ότι προγραμματίζει να διεκδικήσει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ όταν τεθεί στην ατζέντα κάτι τέτοιο. Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιπρόεδρος της Left και σε τρεις μήνες θα εκλεγεί από τις 17 αντιπροσωπείες πρόεδρος.

Ο πρόεδρος της Left δεν μπορεί να έχει άλλο πόστο στην πατρίδα του. Επιπλέον η εντολή που έχει ο Κ. Αρβανίτης είναι με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, οπότε η θητεία του στις Βρυξέλλες θα ολοκληρωθεί κανονικά.

Τα παραπάνω δεν είναι τίποτε μυστικό, ο Κώστας Αρβανίτης κατά διαστήματα τα έχει πει και δημοσίως.

Να συμπληρώσουμε απλώς πως το Ευρωκοινοβούλιο αναγνωρίζει μόνο αντιπροσωπείες που έχουν λάβει μέρος στις εκλογές.

Β.Σκ.