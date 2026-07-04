Πόσο θα μείνει στο κόμμα που είναι αντιπρόεδρος η Μυρτώ Κοροβέση;

Η παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου από την έδρα της Ανατολικής Αττικής, τάραξε τα πολιτικά «νερά». Θα υποβληθεί επίσημα μέσα στην εβδομάδα που έρχεται και ο γνωστός δημοσιογράφος θα κατευθυνθεί προς την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Το μεγάλο ερώτημα είναι που θα πάει, λοιπόν, η έδρα που «χηρεύει». Δεύτερος στην περιφέρεια Ανατολικής Αττικής, είναι ο Χρήστος Σπίρτζης, που έχει αποχωρήσει από τον, από πέρσι το καλοκαίρι. Από ότι μαθαίνουμε, ο πρώην υπουργός δεν θα δεχθεί την έδρα - και όχι, δεν θα πάει στον Τσίπρα.

Τρίτος, ήταν ο αείμνηστος Νάσος Αθανασίου, που απεβίωσε πριν από μερικές εβδομάδες. Τέταρτη, είναι η -πολύ- νεαρή δικηγόρος, Μυρτώ Κοροβέση, η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα αποδεχθεί την έδρα.

Όμως, η και πάλι δεν θα καταλήξει στον ΣΥΡΙΖΑ, αφού η κ.Κοροβέση, είναι πλέον αντιπρόεδρος των «Δημοκρατών» του Στέφανου Κασσελάκη. Επομένως, θα ανεξαρτητοποιηθεί.

Το ερώτημα είναι για πόσο καιρό θα παραμείνει στο κόμμα Κασσελάκη, ένα κορίτσι που προέρχεται από τη νεολαία ΣΥΡΙΖΑ και παρακολουθεί τις πολιτικές παλινωδίες του προέδρου της. Προβλέπω, όχι για πολύ…

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Α.Γ.