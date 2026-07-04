Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τα οποία την περίοδο 2024-2026, μόνο στην Αττική, έχουν καταγραφεί 191 δικογραφίες για αντίστοιχες επιθέσεις με αυτοσχέδιους εμπρηστικούς ή εκρηκτικούς μηχανισμούς, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 159 συλλήψεις.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο μίας γυναίκας, της μητέρας της πολιτεύτριας της ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα και τον τραυματισμό ενοίκων, με τις αρχές να «σαρώνουν» βίντεο από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρικές καταθέσεις, προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως η υπόθεση.

Στο σημείο της επίθεσης βρέθηκε ο επικεφαλής της Αντιτρομοκρατικής, ενώ πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στη Θεσσαλονίκη με τη συμμετοχή ανώτατων στελεχών της ΕΛ.ΑΣ. και του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, με στόχο τον συντονισμό των ερευνών.

Τα ευρήματα και η έρευνα

Οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για πιθανή ταυτοποίηση DNA ή αποτυπωμάτων σε μικρό κομμάτι μονωτικής ταινίας και στα υπολείμματα του εμπρηστικού μηχανισμού. Αν και οι υψηλές θερμοκρασίες από την έκρηξη και το νερό της κατάσβεσης δυσχεραίνουν την ανεύρεση αποτυπωμάτων, εκτιμάται ότι το DNA ενδέχεται να δώσει πιο αξιόπιστα αποτελέσματα.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού από μεγάλη ακτίνα γύρω από το σημείο, με στόχο να χαρτογραφηθεί η διαδρομή των δραστών πριν και μετά την επίθεση.

Οργάνωση και πιθανά σενάρια

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, θεωρείται δεδομένη η εμπλοκή τουλάχιστον τριών ατόμων που προσέγγισαν τα σημεία με μηχανάκια. Οι αρχές δεν προχωρούν σε προσαγωγές χωρίς πλήρη τεκμηρίωση, αλλά στοχεύουν σε συλλήψεις μόνο όταν υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Την ίδια στιγμή εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο ύπαρξης εντολέα, ως τέταρτου προσώπου καθώς εκτιμάται ότι οι δράστες δεν είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν στοχευμένα τα πρόσωπα χωρίς καθοδήγηση, ενώ το κίνητρο συνδέεται – σύμφωνα με αστυνομικές εκτιμήσεις – με την πρόθεση πρόκλησης πολιτικού μηνύματος με χαμηλό επιχειρησιακό ρίσκο.

Ο κύκλος των υπόπτων, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, περιορίζεται σε περίπου δέκα άτομα, με τις έρευνες να επικεντρώνονται σε σκληρό πυρήνα που έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές.

Οι αρχές εμφανίζονται αποφασισμένες να οδηγήσουν τους υπεύθυνους ενώπιον της Δικαιοσύνης, τόσο για την απόδοση ευθυνών στην υπόθεση όσο και για την αποτροπή αντίστοιχων ενεργειών στο μέλλον, καθώς οι εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια παραμένουν συχνό φαινόμενο και έχουν ήδη οδηγήσει σε δεκάδες δικογραφίες και συλλήψεις τα τελευταία χρόνια.

Δημογλίδου: «Δεν πρόκειται για απλή ενέργεια»

Όπως επεσήμανε η κα Δημογλίδου η υπόθεση της Θεσσαλονίκης ανέδειξε με τον πιο τραγικό τρόπο τον κίνδυνο που εγκυμονεί η χρήση αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών. Όπως τονίστηκε, ακόμη και ένας μηχανισμός «απλής μορφής» μπορεί να προκαλέσει απώλεια ανθρώπινης ζωής, σοβαρούς τραυματισμούς και εκτεταμένες υλικές ζημιές, όπως συνέβη στην πολυκατοικία της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα όπως σημείωσε δεν αναμένεται να υπάρξει ανάληψη ευθύνης λόγω του θανάσιμου τραυματισμού της Βάγιας Νέστορα.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι Αρχές εμφανίζονται αισιόδοξες ότι η έρευνα θα αποδώσει καρπούς το επόμενο διάστημα, παρά το γεγονός ότι μέρος των πειστηρίων ενδέχεται να καταστράφηκε κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς από την Πυροσβεστική.

Τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια αναμένονται τις επόμενες ημέρες και εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στην ταυτοποίηση των δραστών και στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

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Η στιγμή που ο δράστης αφήνει τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι του Σάββα Αναστασιάδη

Βίντεο ντοκουμέντο, καταγράφει τη στιγμή που άγνωστος μπαίνει στην πυλωτή της πολυκατοικίας του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σάββα Αναστασιάδη, και αφήνει τον εκρηκτικό μηχανισμό στην είσοδο.

Συγκεκριμένα, η κάμερα ασφαλείας κατέγραψε ένα άτομο, το οποίο κατεβαίνει από το περιαστικό δάσος, φορώντας τζιν παντελόνι, μαύρη μπλούζα, καπέλο και μαντήλι στο πρόσωπο.

Μαζί του κρατά μια μαύρη σακούλα με τον εκρηκτικό μηχανισμό, την οποία αφήνει στην είσοδο της πολυκατοικίας. Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου 20 λεπτά αργότερα.

Τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη αναλύονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες των επιθέσεων που κόστισαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα.

Οι αρχές αναζητούν DNA στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών και σε μια μονωτική ταινία που βρέθηκε σε έναν από αυτούς, ενώ μαρτυρίες και οπτικό υλικό συγκλίνουν ότι πιθανόν να υπήρχε και τέταρτο άτομο στην υποστηρικτική ομάδα των βομβιστών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djp4l3xv5ow1?integrationId=40599y14juihe6ly}