«Έχασα την κόρη μου πριν 5 χρόνια, τώρα έχασα και τη γυναίκα μου», λέει δακρυσμένος ο Παναγιώτης Νέστορας, πατέρας της Αφροδίτης.

Εξιτήριο από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης έλαβε ο Παναγιώτης Νέστορας, σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, δύο 24ωρα μετά την δολοφονική εμπρηστική επίθεση εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Κατά την έξοδό του, ο ίδιος προχώρησε σε δηλώσεις, εκφράζοντας τον πόνο του για την απώλεια της συζύγου του, αλλά και την αγωνία του για την κατάσταση της υγείας της κόρης του, Αφροδίτης Νέστορας, που εξακολουθεί να νοσηλεύεται

Ο Παναγιώτης Νέστορας μίλησε αρχικά για την τραγωδία, κάνοντας λόγο για «άνανδρη και ύπουλη επίθεση» που στοίχισε ανθρώπινες ζωές. «Αρρωστημένα μυαλά, κάποιοι εγκληματίες θέλησαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν. Εύχομαι να μην πάθουν οι δικές τους οικογένειες κάτι αντίστοιχο. Να τους έχει καλά ο Θεός, αλλά προς το καλό και όχι σε αυτό που κάνουν. Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει και να τους δικάσει δίκαια», σημείωσε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djos7bt4ovu1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στη συνέχεια εξέφρασε την επιθυμία του η τραγωδία να αποτελέσει την τελευταία αυτού του είδους: «Θέλω η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία με τέτοια χτυπήματα, ύπουλα και άνανδρα. Δείχνουν μίσος για όλους μας».

«Θα παλέψουμε όπως παλεύαμε στο παρελθόν»

Αναφερόμενος στην κατάσταση της υγείας της Αφροδίτης, η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπανικολάου με εγκαύματα, σημείωσε ότι η πορεία της είναι σταθερή: «Έχει εγκαύματα, αλλά είναι σε αυξημένη φροντίδα στο τμήμα εγκαυμάτων. Πιστεύω ότι θα το ξεπεράσουμε με μικρές επεμβάσεις και πλαστικές. Γενικά είναι καλά, δόξα τω Θεώ».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο ίδιος ευχαρίστησε τον κόσμο για τη συμπαράσταση που έχει λάβει, καθώς και πολιτικά πρόσωπα που τον επισκέφθηκαν ή επικοινώνησαν μαζί του: «Μείναμε οι δυο μας, θα το παλέψουμε όπως παλέψαμε και στο παρελθόν. Ευχαριστώ όλους για τη συμπαράσταση, από απλούς ανθρώπους μέχρι τον πρωθυπουργό και τον κ. Κυρανάκη. Είναι κοντά μας και τους ευχαριστώ».

{https://exchange.glomex.com/video/v-djoruihf6bsx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σε ερώτηση για την κηδεία της συζύγου του, ο κ. Νέστορας ανέφερε ότι ο χρόνος τέλεσής της θα εξαρτηθεί από την κατάσταση της υγείας της Αφροδίτης: «Η κηδεία θα εξαρτηθεί λίγο από την ανάρρωση της Αφροδίτης, γιατί δεν μπορεί να περπατήσει. Υπολογίζω ότι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στην Κοζάνη, όπου θα γίνει και η ταφή της άλλης μου κόρης».

Δεν είχαμε δώσει δικαιώματα

Τέλος, αναφερόμενος στα αίτια της τραγωδίας, σημείωσε ότι δεν είχε παρατηρήσει ύποπτες κινήσεις ή ενδείξεις που να οδηγούν σε συγκεκριμένα συμπεράσματα, ενώ σημείωσε ότι η Αφροδίτης Νέστορα ήταν άνθρωπος της προσφοράς και της κοινωνικής δράσης, υπογραμμίζοντας πως «κανείς από την οικογένειά του δεν έδωσε δικαίωμα».

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο κ. Νέστορας ζήτησε «κανένας άνθρωπος να μην βρεθεί ποτέ σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση».

{https://exchange.glomex.com/video/v-djoz7g2kpj01?integrationId=40599y14juihe6ly}