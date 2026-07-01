«Πολιτικά, όσο και αν κάποιοι ενοχλούνται, προσωπικά δεν τους φοβάμαι, δεν μπορούν να μας τρομοκρατήσουν.»

Η πολιτεύτρια με τη Νέα Δημοκρατία Αφροδίτη Νέστορα με ανάρτησή της στο προσωπικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μιλά για την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη, όπου τραυματίστηκαν μέλη της οικογένειάς της. Δύο αυτοκίνητα τυλίχτηκαν στις φλόγες στην πυλωτή της πολυκατοικίας όπου διαμένει η κα Νέστορα. Η ίδια με τους γονείς της και δύο ενοίκους της πολυκατοικίας προσπάθησαν να σβήσουν τη φωτιά με αποτέλεσμα να υποστούν εγκαύματα. Σε πιο σοβαρή κατάσταση είναι η μητέρα της κα Νέστορα η οποία νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο.

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Η ίδια τονίζει ότι αυτή τη στιγμή προτεραιότητα αποτελεί αποκλειστικά η υγεία των γονιών της, με τη μητέρα της να νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ ο πατέρας της αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα. «Το απάνθρωπο τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι μου έχει φέρει την οικογένειά μου σε εξαιρετικά δύσκολη θέση», αναφέρει χαρακτηριστικά. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, υπογραμμίζει ότι δεν πρόκειται να φοβηθεί ή να τρομοκρατηθεί, τονίζοντας: «Πολιτικά, όσο και αν κάποιοι ενοχλούνται, προσωπικά δεν τους φοβάμαι, δεν μπορούν να μας τρομοκρατήσουν».

Η ανάρτηση της Αφροδίτης Νέστορα

«Στις δύσκολες αυτές ώρες που περνάω εγώ και η οικογένειά μου σας ευχαριστώ για τη σκέψη και τη συμπαράστασή σας. Το απάνθρωπο τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι μου, έχει φέρει την οικογένειά μου σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, για μένα τώρα προέχει μόνο η υγεία των γονέων μου. Πολιτικά, όσο και αν κάποιοι ενοχλούνται, προσωπικά δεν τους φοβάμαι, δεν μπορούν να μας τρομοκρατήσουν. Θα συνεχίσω όρθια για την ελεύθερη σκέψη και άποψη και τη δυνατότητά μας να την διατυπώνουμε, τις ιδέες μας, για την κοινωνία, για τη Θεσσαλονίκη.

Αφροδίτη Νέστορα».

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Η Αντιτρομοκρατική στην έρευνα

Τις έρευνες για την υπόθεση των επιθέσεων με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα της Τετάρτης, έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία όπως ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Στόχοι ήταν η κατοικία του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης Ζήση Ιωακειμόβιτς (στην περιοχή της Πυλαίας), της πολιτεύτριας Α’ Θεσσαλονίκης Αφροδίτης Νέστορα (στη Χαριλάου) και του πρώην βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης Σάββα Αναστασιάδη (στην Τούμπα). «Εκφράζω τον αποτροπιασμό και την οργή μου για την άνανδρη δολοφονική επίθεση. Η σκέψη μας είναι με τον Ζήση, τον Σάββα και κυρίως την Αφροδίτη, της οποίας η μητέρα δίνει μάχη για τη ζωή της. Θα αναχωρήσω αμέσως μετά για Θεσσαλονίκη για να συμπαρασταθώ στους τραυματίες και να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα: μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη Δικαιοσύνη», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τις επιθέσεις καταδίκασαν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις έρευνες έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, η οποία εξετάζει αν τα τρία περιστατικά αποτελούν συντονισμένες εμπρηστικές επιθέσεις με κοινό σχεδιασμό.

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