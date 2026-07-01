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Τριπλή βομβιστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη: Μεταξύ των τραυματιών η Αφροδίτη Νέστορα.

Μπαράζ επιθέσεων με γκαζάκια σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης σε σπίτια στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.

Στο στόχαστρο αγνώστων μπήκαν οι κατοικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης, Σάββα Αναστασιάδη, και της πολιτεύτριας Α’ Θεσσαλονίκης, Αφροδίτης Νέστορα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του parallaxi, στη μία επίθεση ένα άτομο τραυματίστηκε ελαφρά και υπέστη εγκαύματα, ενώ άλλοι τέσσερις άνθρωποι παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Οι αρμόδιες αρχές ερευνούν τα περιστατικά.

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