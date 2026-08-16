Δεν πρόκειται για κάποιο περίπλοκο «μυστικό» καθαριότητας, αλλά για μια απλή πρακτική που λειτουργεί ως προστασία.

Το αλουμινόχαρτο βρίσκεται σχεδόν σε κάθε κουζίνα και συνήθως χρησιμοποιείται για το μαγείρεμα, την αποθήκευση ή το τύλιγμα των τροφίμων. Ωστόσο, υπάρχει ένα απλό οικιακό κόλπο που του δίνει μια εντελώς διαφορετική χρήση: η τοποθέτησή του στον πάτο των συρταριών της κουζίνας.

Μπορεί αρχικά να μοιάζει παράξενο, όμως όσοι εφαρμόζουν αυτή την πρακτική υποστηρίζουν ότι αποτελεί έναν εύκολο και οικονομικό τρόπο για να προστατεύουν τα έπιπλα, να διατηρούν καθαρότερο το εσωτερικό των συρταριών και να κάνουν την καθημερινή καθαριότητα ευκολότερη.

Γιατί βάζουν αλουμινόχαρτο στα συρτάρια

Ο βασικότερος λόγος είναι η δημιουργία ενός προστατευτικού στρώματος ανάμεσα στα αντικείμενα που αποθηκεύονται και στην επιφάνεια του συρταριού. Στην κουζίνα είναι εύκολο να συγκεντρωθούν ψίχουλα, υπολείμματα τροφίμων, λιπαροί λεκέδες ή μικρές ποσότητες υγρών.

Όταν το αλουμινόχαρτο καλύπτει τον πάτο του συρταριού, τα υπολείμματα δεν έρχονται σε άμεση επαφή με το ξύλο ή άλλο υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένο το έπιπλο. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να περιοριστεί η δημιουργία λεκέδων και να προστατευτεί καλύτερα η εσωτερική επιφάνεια.

Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι η ευκολία στην καθαριότητα. Αντί να χρειάζεται κάθε φορά σχολαστικό καθάρισμα ολόκληρου του συρταριού, το βρώμικο ή φθαρμένο φύλλο αλουμινόχαρτου μπορεί απλώς να αφαιρεθεί και να αντικατασταθεί.

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Τι πρέπει να κάνετε πριν το τοποθετήσετε

Πρόκειται για μια σχετικά φθηνή λύση, η οποία μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα πρακτική στα συρτάρια που χρησιμοποιούνται πολύ συχνά και επομένως λερώνονται ευκολότερα.

Το αλουμινόχαρτο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε συρτάρια όπου αποθηκεύονται μαχαιροπίρουνα, μικρά μαγειρικά σκεύη, φόρμες, καπάκια, δοχεία ή δίσκοι. Η κάλυψη του πυθμένα δημιουργεί μια ενιαία επιφάνεια, κάνοντας απλούστερη τη συντήρηση του συγκεκριμένου χώρου.

Υπάρχει, ωστόσο, ένα βασικό βήμα που δεν πρέπει να παραλείπεται. Πριν στρώσετε το αλουμινόχαρτο, το συρτάρι πρέπει να έχει καθαριστεί και στεγνώσει πολύ καλά. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να εγκλωβιστούν από κάτω βρωμιά ή υγρασία, κάτι που αναιρεί τον λόγο για τον οποίο χρησιμοποιείται εξαρχής το συγκεκριμένο κόλπο.

Πηγή cronista.com