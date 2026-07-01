Στη Θεσσαλονίκη θα μεταβεί σήμερα ο πρωθυπουργός για να συμπαρασταθεί στους τραυματίες των επιθέσεων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ζήση Ιωακείμοβιτς, στου οποίου το σπίτι δέχθηκε επίθεση με γκαζάκια από αγνώστους, σε μπαράζ επιθέσεων κατά στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.

Ο πρωθυπουργός σε συνομιλία που είχε με βουλευτές της ΝΔ, στο πλαίσιο της παρουσίασης της νέας ψηφιακής πλατφόρμας για την οργάνωση και την ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας στο Μέγαρο Μποδοσάκη, τόνισε: «Εκφράζω τον αποτροπιασμό και την οργή μου για την άνανδρη δολοφονική επίθεση. Η σκέψη μας με τον Ζήση, τον Σάββα και κυρίως την Αφροδίτη, της οποία η μητέρα δίνει μάχη για τη ζωή της.

Θα αναχωρήσω αμέσως μετά για Θεσσαλονίκη για να συμπαρασταθώ στους τραυματίες και να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα: μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη».

Αναλυτικά:

«Επιτρέψτε μου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξεκινήσω εκφράζοντας τον αποτροπιασμό μου και την οργή μου για την άνανδρη, τρομοκρατική, δολοφονική επίθεση που δέχτηκαν τρία στελέχη μας τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Η σκέψη όλων μας είναι με τον Ζήση, με τον Σάββα, πρωτίστως όμως με την Αφροδίτη, η μητέρα της παλεύει αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τη ζωή της στην Εντατική.

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Θα αναχωρήσω αμέσως μετά την εκδήλωση αυτή για τη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Υπουργό Υγείας, για να συμπαρασταθώ στα στελέχη μας και να ενημερωθώ για την υγεία των τραυματιών. Αλλά και για να στείλω ένα σαφέστατο και ξεκάθαρο μήνυμα: μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία εμφανιστεί στην πατρίδα μας. Αφήσαμε αυτές τις εποχές στο παρελθόν. Η παράταξή μας έχει πληρώσει βαρύ φόρο αίματος από την εγχώρια τρομοκρατία και δεν πρόκειται επ’ ουδενί να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων.

Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού. Ξέρω ότι διάφοροι, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, έχουν «ξεβολευτεί» από καταλήψεις δεκαετιών και ίσως αισθάνονται ότι έχει έρθει η ώρα τώρα για κάποιου είδους νέα «επαναστατική γυμναστική».

Τους στέλνουμε ένα σαφέστατο μήνυμα: θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη Δικαιοσύνη. Και αυτό αποτελεί, πιστεύω, μια δέσμευση, όχι μόνο της παράταξής μας, αλλά και όλων των Ελλήνων πολιτών που θέλουν μια κανονική ζωή, χωρίς βία και χωρίς τέτοια φαινόμενα τα οποία μας έχουν τραυματίσει ως χώρα, όχι μόνο ως παράταξη, στο παρελθόν».

Μπαράζ επιθέσεων με γκαζάκια σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης σε σπίτια στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.

Στο στόχαστρο αγνώστων μπήκαν οι κατοικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης, Σάββα Αναστασιάδη, και της πολιτεύτριας Α’ Θεσσαλονίκης, Αφροδίτης Νέστορα.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι επιθέσεις σημειώθηκαν σε απόσταση μόλις 17 λεπτών στις περιοχές της Πυλαίας, της Τούμπας και της Ανάληψης - Χαριλάου, ενώ τις έρευνες αναλαμβάνει πλέον η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.

Στην πρώτη περίπτωση, στις 04:18, εξερράγη γκαζάκι στην είσοδο πολυκατοικίας στην Πυλαία, χωρίς να αναφερθούν ζημιές. Πέντε λεπτά αργότερα, σημειώθηκε δεύτερη έκρηξη στην είσοδο πολυκατοικίας στην περιοχή της Τούμπας, από την οποία προκλήθηκαν περιορισμένες υλικές ζημιές στην είσοδο.

Το σοβαρότερο περιστατικό καταγράφηκε στις 04:35 στην περιοχή Ανάληψης - Χαριλάου. Το τρίτο αυτό περιστατικό αφορούσε την Αφροδίτη Νέστορα, η οποία φαίνεται ότι αντιλήφθηκε τη φωτιά και κατέβηκε στο όχημά της για να την κατασβέσει. Την ακολούθησε η μητέρα της, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και οι δύο.

Η μεν πολιτεύτρια φέρει εγκαύματα, ενώ η μητέρα της είναι σε σοβαρότερη κατάσταση και νοσηλεύεται διασωνωμένη στη ΜΕΘ. Ακόμα, με αναπνευστικά προβλήματα νοσηλεύεται και ο πατέρας της, όπως και άλλοι δύο ένοικοι της πολυκατοικίας.