«Βρισκόμαστε σε κάποια διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας, καθώς κάποια προγράμματα που θεωρούνται εξαιρετικής σημασίας μπορούν να πάρουν θεωρητικά παράταση μέχρι 31 Αυγούστου», τόνισε ο υπουργός Υγείας.

Το μπαράζ επιθέσεων με γκαζάκια που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης σε σπίτια στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη καταδίκασε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Ευτυχώς, στις δύο περιπτώσεις δεν είχαμε τραυματισμούς. Δυστυχώς, στην τρίτη περίπτωση και συγκεκριμένα στην κυρία Νέστορα, τόσο η ίδια όσο και ο πατέρας της έχουν υποστεί εγκαύματα, ενώ η μητέρα της νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταστη. Κάποιοι "ψευδοεπαναστάτες" πιθανόν να έχουν οδηγήσει σε μια μεγάλη περιπέτεια, και εύχομαι όχι μοιραία, για τη ζωή ενός ανθρώπου», τόνισε, μιλώντας στο ΕΡΤΝews Radio.

Ο υπουργός έκανε μάλιστα και ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter.

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2072236561660273098}

Απογευματινά χειρουργεία: «Πρακτικά, η λίστα μηδενίστηκε»

Για τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία, είπε: «Αναπροσαρμόσαμε το Ταμείο Ανάκαμψης ως Υπουργείο Υγείας και εντάξαμε τη δράση των απογευματινών χειρουργείων που τελικά κόστισε 41 εκατομμύρια. Γιατί το κάναμε αυτό; Γιατί κατά τη διάρκεια της πανδημίας είχαν μαζευτεί πάρα πολλά περιστατικά ψυχρών χειρουργικών επεμβάσεων, όπως για παράδειγμα αρθροπλαστική στο γόνατο ή χολή ή καταρράκτης, επεμβάσεις δηλαδή που μπορούσαν να περιμένουν. Αυτές οι ψυχρές χειρουργικές επεμβάσεις που ήταν σε αναμονή είχαν ξεπεράσει τις 90.000, ήταν ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Τότε θεσπίσαμε τα απογευματινά χειρουργεία, με στόχο να εκκαθαρίσουμε τη λίστα για να μην περιμένει πια τόσο πολύ ο κόσμος. Ενάμισι χρόνο μετά, παρουσιάσαμε τα απολογιστικά στοιχεία. Πρακτικά, η λίστα μηδενίστηκε. Σήμερα τα περιστατικά που περιμένουν άνω των 4 μηνών είναι περίπου 7.000. Όλα τα προηγούμενα, έχουν χειρουργηθεί. Ούτε έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο ποτέ στο παρελθόν, ούτε μπορούσε να φανταστεί κανένας ότι θα το επιτυγχάναμε».

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«Έχει σχεδόν καλυφθεί το σύνολο των κενών σε αναισθησιολόγους στην Ελλάδα»

«Όπως θυμάστε, όταν ανέλαβα την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας το ’24 η έλλειψη αναισθησιολόγων στο ΕΣΥ ήταν το νούμερο ένα θέμα. Είχαμε κάνει στη Θεσσαλονίκη και επίταξη των αναισθησιολόγων από τον ιδιωτικό τομέα με δική μου τότε εντολή. Ακούτε σήμερα να γίνεται η ίδια φασαρία; Όχι, γιατί θεσπίσαμε ειδικά κίνητρα για τους αναισθησιολόγους. Σήμερα που μιλάμε έχει σχεδόν καλυφθεί το σύνολο των κενών σε αναισθησιολόγους στην Ελλάδα και το ζήτημα έχει σχεδόν λυθεί. Άρα, δεν ισχύει η σχετική καταγγελία της ΟΕΝΓΕ. Ακόμα και όταν τους ακούτε να λένε ότι είναι κλειστά τόσα χειρουργικά κρεβάτια λόγω έλλειψης προσωπικού, αυτή είναι η μισή αλήθεια. Ναι, έχουμε αρκετά χειρουργικά κρεβάτια κλειστά λόγω έλλειψης προσωπικού, αλλά σήμερα έχουμε περισσότερα ανοιχτά χειρουργικά κρεβάτια παρά ποτέ. Δεν είχαμε ποτέ περισσότερα χειρουργικά κρεβάτια ανοιχτά από ότι σήμερα».

Αίτημα της Ελλάδας για παράταση του προγράμματος κατά της παχυσαρκίας

«Όλα τα προγράμματα του "Προλαμβάνω" ολοκληρώθηκαν στις 30 Ιουνίου. Ισχύει κάθετα και οριζόντια για όλα τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τώρα βρισκόμαστε σε κάποια διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας, καθώς κάποια προγράμματα που θεωρούνται εξαιρετικής σημασίας μπορούν να πάρουν θεωρητικά παράταση μέχρι 31 Αυγούστου. Έχει κατατεθεί σχετικό αίτημα, δεν γνωρίζω αν θα γίνει δεκτό».

Κάλυψη κενών θέσεων ιατρικού προσωπικού στα νησιά

«Πριν από ένα μήνα, κάναμε τη μεγαλύτερη πρόσκληση πρόσληψης γιατρών του ΕΣΥ. Συνολικά προκηρύξαμε 1.171 θέσεις και μέσα σε αυτές συμπεριλάβαμε και όλες τις θέσεις που έβγαιναν άγονες εδώ και χρόνια, στα νησιά, στα ορεινά χωριά και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Στο ενδιάμεσο, θέσαμε και μια σειρά από κίνητρα. Τώρα ήρθε η ώρα να κάνουμε ταμείο. Για πόσες από τις 1.171 θέσεις έγινε τουλάχιστον μία αίτηση; Για τις 980. Έχουμε λοιπόν ποσοστό κάλυψης 82,5%. Για να καταλάβετε, από τις 42 θέσεις στα νησιά του Αιγαίου που ήταν άγονες πάνω από δέκα χρόνια, καλύφθηκαν οι 26. Αυτό δεν είναι πρόοδος; Εκεί που εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στα Χανιά, στη Ρόδο και στην Κω. Και οι τρεις αυτές περιοχές έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: πολύ υψηλά ενοίκια και μικρή προσφορά σπιτιών. Είμαστε σε επαφή με τους δημάρχους των τριών αυτών περιοχών για να δούμε αν μπορούν σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο να θεσπίσουν ειδικά κίνητρα για πληρωμή ενοικίων στους γιατρούς, όπως γίνεται και σε άλλους δήμους».

Για το ενδεχόμενο εκλογών το φθινόπωρο

«Σε μερικούς μήνες θα έχουμε εκλογές, όπως άλλωστε επιβάλλει το σύνταγμα. Το θέμα μας είναι αν θα είναι σε πολλούς ή σε λίγους μήνες; Κατά τη γνώμη μου δεν βλέπω κανένα λόγο να γίνουν νωρίς οι εκλογές, δεν έχω καταλάβει γιατί έχουμε μπει σε αυτή την κουβέντα. Έχουμε ακόμα έναν χρόνο θητείας, το 25% της θητείας μας, για ποιο λόγο να τον χαρίσουμε»;